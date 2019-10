A do të ndodhë shkërmoqja e partive të mëdha?!

Nga Bedri Islami

Në politikë është e vështirë të bësh “Kasandrën”. Askush nuk do e kishte menduar 30 vite më parë, edhe më pesimisti i mundshëm, se kjo kohë e tashme do të ishte kaq e përmbytur nga nepotizmi, hajdutëria dhe mungesa e jashtëzakonshme e vlerave dhe e ndjenjës së përgjegjësisë; po aq sa nuk do e kishte menduar se, në skakierën e shahut lëvizin po të njëjtët mbretër e ushtarë, të njëjtët formacione politike, nuk do e kishte menduar se ata që na qeverisen dhe që na qeverisin nuk demonstrojnë as kreativitet, as guxim e , aq më keq, as lidership.

Megjithëse në regjistrin e Ministrisë së Drejtësisë janë të regjistruara më shumë se 100 parti politike, gjithçka sillet rreth tri prej tyre dhe, ndonëse kemi dhjetëra e dhjetëra drejtues partish, bota politike shqiptare, në 30 vite, sillet rreth fare pak emrave, sa që shpesh herë nuk i kalojnë as gishtat e njërës dorë. Më shumë se hapësirë e mendimit politik, qoftë edhe ndryshe brenda tyre, partitë politike janë kthyer , disa që nga fillimi e të tjera më pas, në detashmente politike të liderëve të tyre; janë pjesë shpesh herë e pa pyetur për asgjë dhe e numëruar si turmë, nga e cila nuk është e vlefshme as mendimi i saj politik, as jeta dhe as idetë që mund të kenë.

Partitë në Shqipëri po personalizohen në emra të veçantë dhe këto të fundit po e shkallmojnë këtë vend, duke krijuar një klasë oligarkike politike të mynxyrës , si një humnerë që e ndan një shtresë politikanësh nga njerëzit që i votojnë duke i besuar.

Sa më të egërsuar shfaqen ata me njëri-tjetrin, aq më tepër nxitin ndarjen; sa më të pasur bëhen ata, aq më e thellë bëhet humnera mes tyre dhe njerëzve; sa më dëshmuese është harbutëria e tyre, aq më tepër e ul kokën partia që i mban si liderë.

Fakt është se, pas 30 viteve jetë plurale, pluralizmi i ideve, vizioneve, mendimit dhe alternativës është i barabartë me zero, e për të përsëritur njërin nga këto liderë, është “ zero me xhufkë”.

Edhe pas 30 viteve jetë plurale dhe drejtim nga një grusht dorë politikanësh, më të shumtët harbutë dhe hajdutë të klasit të lartë, përsëri e keqja gjendet tek Enver Hoxha dhe regjimi i tij, kur, të gjithë ata, së bashku, nuk kanë ngritur as një të dhjetën e uzinave, hidrocentraleve , kombinateve dhe ndërmarrjeve të mëdha që ngriti pushteti i së djeshmes. Megjithëse pluralizëm i shpallur, lufta brenda llojit është e egër, me pasoja, dërrmuese; mendimi ndryshe shpallet tabu, bartësi shpallet armik, i mallkuar, nisin fushatat denigruese, i hapen të gjithë fletët e jetës së fisit të tij, dhe, edhe nëse i ka të vyera, i zezohen.

A do të vazhdojë gjatë kjo lojë politike e shtrirë mbi jetën e njerëzve, e cila po e zbraz këtë vend, po e dëbon një pjesë të madhe të rinisë së shkolluar, po mbyll çdo lloj perspektive për të ardhmen, shpall të huaj çdo njeri të lart arsimuar, i tregon rrugët një mendjehapuri dhe mban pas vetes, ose një debil, por njeri politik, ose një hiç?

Çfarë roli luajtën në këtë katrahurë partitë politike shqiptare dhe a do të vazhdojë më tej kjo lëvizje e stërmadhe drejt shuarjes së jetës në një vend që shquhej për jetë edhe në ditët e rënda të regjimit të shkuar?

Mund të vazhdojë Shqipëria të qeveriset nga njerëz që e mbajnë veten për Skënderbe, dhe sot kemi të paktën dy të tillë që e krahasojnë shtatin e tyre me atë të Mic Sokolit, Vojo Kushit, që mendojnë se pas tyre le të bëhet qameti në këtë vend; nga liderëth, të cilët, pasi komandohen të drejtojnë kujtojnë vërtet se kanë lindur për të qenë shefa qeverie, nga “ burrnesha”, që edhe burrit të vet ia fshehin të vërtetat, ashtu si kishte nga ata që mburreshin duke thënë se prapa na vjen historia”? Cila histori? E atyre që më parë mendojnë ikjen se sa ringritjen? Që fëmijët i kanë sekserë me çanta në duar? Që pinjollët i kanë dërguar në shkollat më të shtrenjta të Europës dhe, për më tepër, me shoqërues? Që ndërtojnë vila , qofshin moderne, qofshin si bunkerë dhe askush nuk e di se si u vendos tulla e parë dhe tjegulla e fundit?

Në fund të fundit, a do të ketë shkërmoqje, apo si e quan me të drejtë eruditi Moikom Zeqo, vdekje të bardhë të këtyre partive politike?

Nuk do të ishte çudi. Simotra politike të tyre, edhe pse me një traditë më të hershme dhe të drejtuara nga liderë të vërtetë, janë shuar dhe vendin e tyre e kanë zënë forca të reja gjeneruese. Socialistët francezë, për shembull, 14 vite radhazi kishin në postin e Presidentit, figurën më të shquar të tyre, Fransua Miteran, i nisur nga e djathta për t’u bërë lideri më i famshëm, më i kulturuar dhe më me autoritet i së majtës franceze, e cila tani , në hartën politike të vendit të saj, jo rastësisht, është një pikë e pandjeshme? Demokristianët italianë, po ashtu, duke i ngrënë brenda vetes gangrena e korrupsionit, nepotizmit dhe shuarja e vizionit politik, u zhdukën nga harta politike.

Shembuj të ngjashëm ka mjaft, ashtu si ka edhe të kundërt; forca politike që vazhdojnë të jenë në lojën e rëndë të politikës, nga një shkak i vetëm; përgjithësisht luajtën rëndë, por në dobi të vendit të tyre.

A do të bëhej qameti nëse, edhe në Shqipëri, si rrjedhë e kohës dhe e mendimit të ri politik, të ketë shkërmoqje e partive të mëdha, ose transformime të rëndësishme të tyre, në varësi të kohës, ideve të reja në Europën e plakur, një brezi të ri, pa komplekse nga e shkuara, pa rëndesa në jetën e tyre, të shkolluar shumë më mirë se sa liderët e tashëm, brutaliteti politik i të cilëve ta heq dëshirën për të qenë diku, në radhët e tyre?

Asgjë nuk do të ndodhte. Nuk e di pse, por më duket se kjo duhej të kishte ndodhur.

Në vitin 1997 vetëm toleranca budallaqe e një grupi drejtuesish të së majtës e mbajtën në lojën politike PD-në, e cila e kishte mbushur kupën me zullumet e saj, ku “piramidat financiare” do të dukeshin e keqja më e vogël, ballë asaj që erdhi apo që u synua të vinte edhe më tej se paraja: gjaku i derdhur nga diktatura e rrugës. Duke menduar se hapësira e së djathtës ishte zënë nga një grup renegat i njerëzve të politikës ata i bënë shërbimin më të keq, jo vetëm vendit, jo vetëm vetes, por edhe së djathtës, e cila ngeli në të njëjtën mendësi të së majtës ekstreme, nën petkun e së djathtës. Më shumë se 4000 të vrarë në harkun e pak viteve do të jetë fatura e “tolerancës socialiste”, por edhe rebelimet , grushti i shtetit 1998, ai i 21 janarit , tentimet e tashme sipas Presidentit të republikës, për një grusht të ri shteti, duke zaptuar Kuvendin dhe duke e djegur atë, e kanë të keqen fillestare pikërisht në mos reformimin e së djathtës, liberalizmin dhe hajdutërinë e së majtës, në dy kohë, dhe perceptimin se, politika është shkalla më e mundshme e pasurimit korruptiv.

Të gjithë forcat politike, kur ishin në opozitë, si ndodh edhe sot, janë përbetuar se me ardhjen në pushtet do të dërgojnë turravrap drejt strukturave të drejtësisë të gjithë mëkatarët, politikanët hajdutë dhe vrasës, grush-shtetasit e njohur, gardën që qëndronte pas tyre, gjyqtarët e prokurorët e korruptuar, do të ketë rindarje më të ndershme të pasurisë, pra, do të sjellin ndëshkimin e së keqes.

Askush nuk e ka bërë deri tani. Gjyqet qesharake të Berishës ndaj bllokmenëve dëshmuan se klasa e re politike e sapo ardhur në pushtet, ishte veçse skalioni i dytë i komunistëve, se ata kishin të njëjtat rrënjë dhe aspirata për të qenë “ bllokmenët e rinj”, se vizioni i tyre për Shqipërinë do të ishte hajdutëria dhe masakra e natyrës, ideve, pasioneve, të drejtës dhe të bukurës. Gjyqet e provuara nga e majta, pas vitit 1997 ishin po ashtu qesharakë, sa që nuk mund të dënonin as ata që i kishin ndjekur me tankse, i kishin përzënë me armë nga godina qeveritare, ndonjëri duke ikur me çorape, i kishin goditur. Rotacioni i vitit 2005 dhe ai i vitit 2013 ishin të njëjtë me ndryshimet e mëparshme. Si një rrotë që sillet e ndryshon drejtimin në çdo tetë vite, ashtu u bënë ndryshimet qeveritare. Herë ta hipia, herë ma hipe – thonin politikanët, ndërsa njerëzit mbanin mbi kurriz këtë klasë politike që e përtallte!

Në njërën nga intervistat e tij të para , në vitin 1991, Berisha ende me teserën e PPSH në xhepin e majtë, afër zemrës, do të deklaronte se në pluralizëm kryetari i një partie do të qëndronte në atë post vetëm një mandat, pasi vendi kishte vuajtur nga kulti i individit. Mendim i shkëlqyer, por çfarë ndodhi. Berisha qëndroi kryetar de jure e de fakto deri sa u lodh, dhe tani është ende faktikisht kryetari i PD-së. Dy herë që i afruan seriozisht postit të tij, një herë Azem Hajdari e herën tjetër Sokol Olldashi, dihen përfundimet e tyre. Edi Rama ka më shumë se 14 vite kryetar i së majtës dhe, ndonëse në pushtet, e quan të panevojshme rizgjedhjen e tij si lideri socialist, duke e ligjëruar në statutin e partisë së tij, çka nuk gjendet thuajse në asnjë statut partiak. Ilir Meta bëri vetëm një pushim të shkurtër nga partia e tij familjare; ia kaloi për disa muaj Vasilit, dhe pastaj, tek bashkëshortja e tij. Pa folur për kryetarët qesharakë të partive pa anëtarë që po vegjetojnë aty. Mediu, Ndoka, Shehi, Milo, Duka, Dule – më të njohurit, se të tjerët as nuk njihen e as nuk dihen, janë zgjedhur kryetarë e do të mbeten të tillë….kur për të mbijetuar, duhet të mbahen pas treshes së madhe, si kungujt pas gardhi…

Partitë nuk janë qenie të dhëna një herë e përgjithnjë. Ata lëvizin, zhvillohen, rriten, por edhe largohen, duke i lënë vendin dikujt tjetër.

Këtë frikë kanë treshja e madhe: afrimin e forcave të reja politike, të afta për të zmbrapsur vërshimin e së keqes, një klasë politike zvetnuese dhe grykëse.

Ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 të cilat asnjë nga treshja nuk do i shkulë kanë dy qëllime kryesore: rritjen e rolit të liderët, duke e bërë partinë një varëse pa vlerë, dhe së dyti mbylljen e dyerve për një mendim të ri, duke e kanonizuar gjithë jetën politike në vend.

Sistemi i tyre është qarku i ngushtë ku janë futur ata që duheshin, dhe duhen lënë jashtë ata që mendojnë ndryshe.

A mund të thyhet ky qark?

Me dëshirë treshja e politikës sonë nuk do e bëjë kurrë. Është harakiri politik i liderëve.

Nëse kjo ndodh, atëherë nis edhe shkërmoqja e së keqes politike!

A mund të ndodhë?

Le ta trajtojmë në numrat në vazhdim…

