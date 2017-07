A do të ndodhë shkërmoqja e PD-së

Nga Bedri Islami

Fakti mbetet i njëjtë: Partia Demokratike nuk është e reformuar, por e deformuar. Ajo e ka këtë deformim që në lindjen e saj, ku ndodhen përplasjet e disa grupimeve të ndryshme: intelektualë idealistë që e humbën idealin rrugës, studentë entuziastë, karieristë të egër, që menduan se ishte koha e tyre, të infiltruar të sigurimit të shtetit dhe në Këshillin e Parë Kombëtar rreth 15 për qind vinin pikërisht nga kjo skotë, dhe, në fund, të dërguar të specializuar të shërbimeve sekrete serbe e greke, të cilët arritën të përmbysin çdo vlerë që mendohej se mund të krijohej.

E përbërë nga klane, grupe dhe rryma të ndryshme ajo i mbijetoi viteve të shkërmoqjes së saj në sajë të dy gjërave: dora e hekurt që vendosi Berisha në parti përmes krijimit të shërbimit politik partiak që ishte edhe mbi vetë shtetin, dhe nga e shkuara prej së cilës vinte vendi, që kishte qenë e rëndë, e pamotivuar dhe kishte kaluar përmes shumë vuajtjeve, sidomos në dekadën e fundit.

Tani është një gjendje krejt tjetër: partia është bërë si një pronë familjare politike, përmes së cilës kanë lëvizur bizneset, janë krijuar oligarkitë, janë hequr qafe pinjollët e familjeve të mëdha dhe atdhetare dhe, në fund, janë shmangur ish të burgosurit politikë, si një shtresë që sillte veç telashe për PD-në dhe ishte si mish i huaj për të.

Nëse në PD ka pasur tentime për ta shkërmoqur atë dhe nuk ia kanë arritur , kjo nuk ka ardhur sepse aty ka pasur mendim të përbashkët politik apo vizione të përbashkta. Asnjëherë, as në ditën e parë të krijimit të saj e deri më tash, PD nuk i ka takuar së djathtës dhe nuk ka bartur asnjë nuancë kombëtare mbi veten e saj: vlerat ajo i ka hedhur nga dritarja si ka dashur e kur ka dashur dhe, kur nuk i ka mjaftuar territori i saj shtetëror, janë bërë të gjitha përpjekjet që “kusuret” e veta t’i përcjellin në viset e tjera shqiptare, pa marrë parasysh se cilat do të ishin pasojat.

Demokratikasit e kishin një rast të veçantë për të bërë reformimin e tyre: vitin 1997. Për të qëndruar kështu si janë ata i ndihmoi nga njëra anë pushteti që kishte ende brenda vetes Berisha dhe lehtësia me të cilën i marrin punët socialistët kur janë në pushtet. Viti 1997 ishte viti i domosdoshëm për të bërë reformimin e PD-së, duke e cilësuar me emërin e saktë të gjithë katrahurën që kishte bërë ajo me shembjen financiare të shtetit dhe me kalimin e vendit në pragun e luftës civile, që kishin të njëjtin emërues të përbashkët: PD-në. Një vit më pas, në bashkëpunim me strukturat e shërbimeve sekrete serbe, të infiltruara në rradhët e FARK-ut, një organizatë paraushtarake e ngritur nga Bukoshi me ndihmën e Berishës, kundërshtare, deri me armë e UÇK-së, e njëjta strukturë ndërmorri grushtin ushtarak të shtetit, e përsëri, socialistët në pushtet, “hapën zemrën” dhe, megjithëse e gjithë godina e PD-së ishte shndërruar në një magazinë armësh dhe qendër militantësh të armatosur, mbyllën sytë e vazhduan lojën politike.

Të gjitha ato që u kaluan në heshtje, ndarjet e ribashkimet, largimet e kthimet si djem plangprishës, rrënimi i të gjithë statuteve dhe rregullave partiake, përmbledhja e saj në një emër fillimisht e më pas në një familje; krijimi i mitit dhe pastaj , duke u fshehur pas tij, grabitja e shtetit, vrasjet dhe skandalet e përgjakshme si Gërdeci apo pas viti 1997, të cilat kanë marrë më shumë jetë njerëzish se sa e gjithë lufta e klasave në Shqipëri, që nga viti 1945 e deri në fund, e kanë lënë PD-në ashtu si në fillimet e saj: një strukturë të deformuar, ku i forti bën ligjin, në të cilën oligarkët përmbushin çdo normë e ligj dhe ku, dera e familjes është e hapur vetëm për të përkdhelurit e saj.

Sa herë që në PD ka pasur përpjekje për të gjetur një emër të ri, aq herë ka patur edhe përzënie. Kështu ka filluar, kështu do të vazhdojë. I përzëni i parë ishte Hajdari, që, kur zemërohej, bërtiste se “ unë kam qenë i pari dhe i pari di shumë gjëra” dhe, meqenëse po bërtiste pa asnjë hesap, jo larg, tinzisht, i treguan një rrugë tjetër. Vazhdoi Selami, të cilit, sa u përpoq të dëshmohej se mund të ishte ndryshe, i treguan rrugën, pasi i kishin treguar më parë grushtin. Edhe tani i kanë treguar grushtin dhe qëndrimi i tij, ose më saktë, rifutja e tij në këtë lojë, pas përkrahjes së hapur që i dha Bashës para zgjedhjeve, ka lënë pas dyshimin nëse e gjithë kjo është lojë apo një naivitet i ri politik i tij. Olldashi e provoi mbi veten e tij se çfarë do të thotë të jesh kundërshtar i klanit proserb në PD-në që kishte dashur. E rrënuan dhe kur nuk i mjaftoi gjithë kjo, menduan për më tej. Shumë pak, për të mos thënë askush, nuk mund të besojë se ajo që i ndodhi atij, ishte një rastësi fatkobe. Edhe nëse do të ishte kështu.

Patozi është një emër i dëgjuar në PD-në, por është i vonuar. Për të mos thënë se është i tepërt. Ai nuk e ka gjetur kohën e tij dhe vetë koha është kundër tij. Ai kërkon kushte, kur nuk i kanë lënë asnjë lloj kushti dhe nuk i lënë. Ai po futet në një betejë të cilën e di se e ka të humbur dhe për ta bërë krejtësisht humbës, edhe në mos pastë, shpejt do i sajojnë një dosje të tij. I heshtur përballë mizorive politike të shefit të tij, Berishës, atij nuk i mjafton sot gurgullima që kërkon të nxjerrë, pasi të gjitha udhët janë me katarakte të tjerë, të cilat e kanë burimin tek vila e Argitës në Lalëz. Ai, si një njeri me mend që është, është dashur të kuptojë këtë, pasi e ka parë tek miku i tij, Olldashi, të cilit, kur ishte koha, i qëndroi mënjanë dhe që mund të druhet tani për një “aksident” të ri.

Rreth Patozit janë mbledhur disa “qëndrestarë”, që u bënë të tillë kur u është prekur ndenja e tyre politike dhe përfitimet financiare. Jo të gjithë futen në një thes, por gryka e këtij thesi është kaq e gjërë se lehtësisht mund të futen edhe të tjerë. Selamit i nxorrën menjëherë një tekst që ka bërë dikur për mendimin filozofik të Enver Hoxhës dhe, ndërsa këtë e bënte normalisht në fillimin e vitit 1991 “Zëri i Popullit”, tani e bëjnë vetë ata.

Gjërat kanë shkuar thellë. Klanet po lëvizin; njëri klan, ai i Bashës përmes arrogancës dhe sigurisë që i jep Familja dhe, klani tjetër, me kujdes që, nëse punët shkojnë si duan ata, shyqyr o Zot, dhe, nëse nuk shkojnë si duhet, ata e lënë një këmbë brenda për tu përbetuar edhe një herë për besnikëri ndaj Shefit të Madh dhe familjes së tij.

Basha, në të vërtetë, është lideri më i keq i mundshëm për një parti politike në Shqipëri. Edhe për të voglën, më të parëndësishmen dhe më të papërfillshmen. Ai hyn në njerën nga fatkeqësitë e popullit: për të gjitha arsyet që kam shkruar më herët.

Por është i duhuri për një klan të fuqishëm pro serb në PD-në e kësaj kohe, që vjen nga i njëjti shartim si edhe më parë. Pa u hequr infleunca e këtij klani në PD askush të mos presë se mund të ketë ndryshime apo reformim. Do të ketë makiazh politik, por jo përmbysje.

Duke mos pasur të tillë do të përsëritet rindarja e saj. Fillimi i shkërmoqjes do të jetë i afërt, por nuk do të jetë i gjatë. Rëndesa e antibashës nuk do të jetë e fuqishme, për deri sa mbi Bashën do të jetë hija e Berishës. Është një simbiozë e njohur që nuk ka nevojë për asnjlë vërtetim. Pushteti në PD kalon përmes Familjes dhe, nëse Patozi apo Selami, nuk e kanë kuptuar ende këtë, paskan qëndruar kot në PD në rolet e rëndësishme që kanë pasur.

PD ka nevojë të qëndrojë gjatë në opozitë, pasi pushtei i dhënë dy herë asaj ka dëshmuar se nga ethja e tij ato bëhen të pamëshirshëm, agresivë, oligarkë e deri vrasës.

I tillë është edhe njeriu që është vendosur nga Familja të jetë kryetar : është i friktë por edhe i pamëshirshëm njëkohësisht; i heshtur kur ka mbi kokë zotin tij, por edhe agresiv me ato që kërkojnë t’i rrënojnë pushtetin e dhuruar; e provoi se lehtësisht është i korruptueshëm dhe nuk ka asnjë brejtje nëse bëhet pjesë e vrasjeve.

Por, është aty; ai, në emër të familjes, do të sundojë edhe në katër vitet e ardhshme.

Nëse ant-it e tij kanë në mend të bëjnë diçka, më parë se të mendojnë që të marrin pjesë në një palë zgjedhje ku përfundimi dihet ende pa nisur votimi, ata duhet të kenë krijesën e tyre, që, kurrë mos qoftë të jetë si nëna e saj, por që do të jetë, po ashtu, e njëjtë.