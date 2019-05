A do të përndiqet Angela Merkel nga errësira?

Ndërsa fundi i qeverisjes së saj po afron, Angela Merkel ka një pikëpamje për botën që nuk mund të jetë më e zymtë se kaq. Ajo i sheh shtyllat e rendit botëror të shtrembëruara dhe megjithatë, çuditërisht, ajo nuk duket të jetë duke bërë shumë lidhur me këtë.

Për disa sekonda, fytyra e saj u ndriçua nga kënaqësia, ndërsa shijonte momentin. Dhe pse jo? Është një mbrëmje janari dhe Angela Merkel është ulur në një ndërtesë xhami të ndriçuar në Portën e Brandenburgut në Berlin, me super starin e CNN, Christiane Amanpour para saj, shkruan René Pfister.

“Çfarë mund të them për një grua të quajtur Angela Merkel?”, i drejtohet audiences Amanpour.

Se ajo është kancelaria e parë femër?

Kancelaria e parë nga ish-Gjermania Lindore?

Merkel është shumë më tepër se kaq, vazhdon Amanpour, një shkencëtare që ende beson në vlerën e fakteve në këtë botë; një grua që lufton kundër nacionalizmit dhe ndryshimeve klimatike.

Ajo përshkruan se si kancelaria ka vendosur një standard të lartë për mënyrën se si duhen trajtuar njerëzit e dëshpëruar të botës.

Dukej pak e ekzagjeruar, si një përzierje e ceremonisë Oscar dhe një seminari politik, por Merkel ka një buzëqeshje në fytyrën e saj. Vetëm pas pak kohe, kur kamera fokusohet në të, ajo merr një pamje neutrale në fytyrë, si kancelare.

Përkundër gjithë asaj që ajo ka arritur, ajo ende ka një reputacion për të mbrojtur si politikania më modeste e Perëndimit.

Më vonë, kur ajo mban çmimin Fulbright për mirëkuptim ndërkombëtar në duart e saj, audienca në sallë ngrihet duke duartrokitur, Merkel shkon në podium dhe thotë atë që ajo thotë shpesh: se bota është në gjendje të keqe, se mësimet e Luftës së Dytë Botërore po veniten dhe rendi ndërkombëtar, siç e njohim, është gjithnjë e më i paqëndrueshëm.

Merkel nuk përmend Donald Trump me emër, por është e qartë për të gjithë ata që u referohet kur thotë: “Mund të shohim se mendimi bazuar në ndikimit kombëtar është në rritje dhe se parimet e së drejtës ndërkombëtare ose të drejtave të njeriut gjithashtu po sfidohet si rezultat. ”

Shpresat mbinjerëzore

Kancelaria gjermane kundër forcave të errësirës – ky është mesazhi i mbrëmjes. Dhe për shkak se ka një marrëveshje kaq të gjerë në auditor rreth situatës globale, dhe për fatin e mirë që të paktën kancelaria po përpiqet të ndalë apokolipsin, Merkel vendos të devijojë nga axhenda e saj strikte dhe premton të qëndrojë për një tjetër çerek ore në pritjen e mëvonshme.

Një turmë formohet shpejt rreth gruas mbi të cilën mbështeten shpresat mbinjerëzore. Amanpour gjithashtu dëshiron një selfie me Merkel, të cilën ajo pastaj e ndan me pothuajse 3 milion ndjekësit e saj në rrjetet sociale. Përfaqësuesja e CNN më vonë jep një intervistë për kanalin televiziv gjerman të n-tv. Kur gazetari thotë se disa votues në Gjermani janë kritikë ndaj kancelares, Amanpour e qorton atë: “Mos e zhvesh Angela Merkelin, ajo është një nga të paktët që është ende në këmbë.

Merkel tani ka kaluar 13.5 vjet që qeveris vendin. Dhe nëse ajo e plotëson mandatin e saj të tanishëm, ajo do të ketë shërbyer aq kohë sa Helmut Kohl, i cili në fund të fundit u bë i njohur si “kancelari i përjetshëm”.

Në rastin e Kohl, ishte e qartë se ai do të pasonte ribashkimin e Gjermanisë dhe Euron si trashëgiminë e tij – kjo ishte mjaft e qartë kur, i rrethuar nga grupi i fundit i mbështetësve besnikë, ai pranoi humbjen e tij zgjedhore në kryeqytetin perëndimor të Bonit në Bon 1998.

Por gjërat janë më të zymta për Merkelin, sepse trashëgimia e epokës së saj është shumë më e vështirë për t’u kuptuar, se ajo e paraardhësve të saj. A ka një trashëgimi në fund të fundit? Merkel gjithmonë ka pohuar se nuk ka shumë kohë të shqetësohet për këto gjëra. Por ajo ka gjetur mënyrën e vet të të punuarit për të lënë vendin e saj në histori. Ajo e konsideron si “groteske” dhe “absurde” kur një gazetë pohon se ajo është udhëheqësja e botës së lirë. E megjithatë çështja kryesore në këtë fazë të vonë të karrierës së saj politike është, në të vërtetë, mbrojtja e rendit botëror liberal. Është diçka paradoksale dhe një nga të cilat përfiton më së shumti.

Ashtu si çdo kancelar që shërben për një kohë të gjatë, Merkel përpiqet të shpëtojë nga melankolija e vogël e politikës së brendshme. Në këtë kuptim, ajo nuk ndryshon nga Konrad Adenauer dhe Kohl. Ajo që e dallon atë nga paraardhësit e saj, është një pesimizëm i thellë, frika se bota po bie në humnerë. Gjatë mandatit të saj, Turqia u transformua nga një demokraci shpresëdhënëse në një regjim autokratik. Princi i kurorave saudite doli të ishte një despot mizor dhe jo reformatori i ri që shumë njerëz shpresonin. Putini kërkoi të bënte iluzionet e tij të realitetit madhështor. Dhe pastaj vjen Trump, projekti më i fundit i të cilit është të përpiqet për ndryshimin e regjimit në Iran, një eksperiment që tashmë dështoi tmerrësisht keq një herë më parë. Sipas Merkelit, siguresa tashmë është ndezur.

Krahasimet apokaliptike

Në muzg të karrierës së saj politike, Merkel ka pësuar një transformim – një që nuk është i dukshëm fillimisht. Nga jashtë, ajo flet aq qetësisht dhe me maturi sa gjithmonë, por nëse dëgjoni me kujdes, filloni të shihni një pamje të errët të botës. Larg nga sytë e publikut, megjithatë, ajo për shumë kohë nuk e ka mbajtur aspak sekret se sa i thellë është shqetësimi i saj. Krahasimet historike që ajo bën nuk mund të ishin më apokaliptike.

Sa më gjatë që Merkel është në detyrë, aq më shumë horizonti i mendimit të saj zgjerohet. Më 17 prill 2018, anëtarët e grupit parlamentar të konservatorëve të Merkelit u takuan në Reichstag, në selinë e parlamentit gjerman. Ishte një mundësi për të folur rrënjësisht në lidhje me BE dhe të ardhmen e saj. Merkel ofroi një kthesë shumë të çuditshme në takim duke guxuar për një ekskursion mendor drejt epokës së hershme moderne. Sipas shënimeve të marra nga të pranishmit, ajo foli për luftërat e përgjakshme konfesionale që pasuan Reformimin dhe përfunduan vetëm me Paqen e Augsburgut në 1555. Në atë kohë, Merkel tha, njerëzit kishin besimin e rremë se periudha e grindjeve dhe dhuna ishte prapa tyre.

“Por pastaj brezi që kishte përjetuar të gjitha vuajtjet përpara paqes fetare vdiq”, tha Merkel. “Ata u larguan, erdhi një gjeneratë e re që tha: Nuk duam të bëjmë aq kompromise, kjo është shumë e vështirë për ne”. Ajo që pasoi ishte katastrofa e Luftës Tridhjetëvjeçare, e cila shpërtheu në vitin 1618. Ajo ndezi një ferr që do të asgjësonte rreth një të tretën e popullsisë në territorin e Gjermanisë së sotme dhe të linte qytete si Magdeburgu të rrënuar.

“Kanë kaluar edhe më shumë se 70 vjet që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore,” vazhdoi Merkel. Ajo vuri në dukje se përpjekje të mëdha u ndërmorën në atë kohë për të parandaluar një përsëritje të masakrës. U themelua Kombet e Bashkuara dhe Këshilli i Sigurimit dhe bashkësia ndërkombëtare ra dakord mbi Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut. Mesazhi i Merkelit ishte i qartë: Ashtu si njerëzit në fillim të shekullit të 17 iu përulën një ndjenje mashtruese sigurie, njerëzit sot po e mashtrojnë veten përsëri për stabilitetin e rendit botëror. Shtresa që mbulon qytetërimin është shumë e hollë.

Më 26 prill 2018, Merkel u nis për në Uashington për vizitën e saj të dytë për Donald Trump, në Zyrën Ovale. Udhëtimi u mbulua nga hije kërcënimi të tarifave ndëshkuese ndaj makinave gjermane. Por Merkeli ishte kryesisht e shqetësuar se Trump ishte gati të tërhiqej nga marrëveshjet që ishin negociuar me vështirësi gjatë viteve dhe dekadave: marrëveshja bërthamore me Iranin dhe marrëveshja e klimës së Parisit. Disa muaj pas takimit të saj me presidentin, Merkel edhe një herë foli për paqen e paqëndrueshme të Augsburgut, duke thënë: “Nëse kemi mësuar apo jo nga historia, do të bëhet e dukshme në dekadat e ardhshme”.

Dy javë më vonë, Merkel foli publikisht për herë të parë në lidhje me analogjinë e saj të errët historike në Katholikentag, një mbledhje për katolikët në Gjermani, në Münster. Paqja e Augsburgut ishte negociuar nga njerëz që ishin lodhur nga dhuna. Por u desh vetëm një jetë e tërë që aktorët e rinj të vinin në pushtet, tha Merkel, burra “të cilët mendonin: këtu mund të bëj një kërkesë të vogël dhe qasja ime mund të jetë pak më e ashpër atje. Kështu, rregulli ishte në shportën e mbeturinave dhe shpërtheu Lufta Tridhjetëvjeçare “.

Paralele historike

Më 13 korrik 2018, Merkel mori shkencëtarin politik të Gjermanisë Herfried Münkler në kancelari. Nuk ishte e lehtë të krijohej takimi. Kalendari i Merkelit ka shumë pak vende bosh dhe Münkler, i cili zakonisht ndodhet në Universitetin Humboldt të Berlinit, në atë kohë ishte një profesor vizitor në Mainz, duke i komplikuar më tej gjërat. Por Merkel vazhdoi të përpiqej të gjente një datë, e cila e kënaqte profesorin dhe të dy të kishin mundësinë të uleshin në zyrën e kancelarit atë pasdite vere dhe të shihnin pas në kohë katastrofën e parë të madhe evropiane.

Vitin e kaluar Münkler kishte publikuar një libër mbi 900 faqe mbi Luftën e Tridhjetë Vjetrave dhe i përshkroi Merkel klimën e histerisë dhe provokimit që e bënte gjithnjë e më të vështirë për katolikët dhe protestantët që të bashkëjetonin në mënyrë paqësore. Në 1607, jezuitët nxitën katolikët e Donauëörthit që të mbanin me vete flamurët e tyre nëpër qytet, pas së cilës një turmë e zemëruar protestante sulmoi procesionin dhe hodhi reliket në rrugë.

Me pak vullnet të mirë, tha ai, mbrojtja e dy regjentëve perandorë më 23 maj 1618, në Pragë, mund të ishte hedhur poshtë si akt i pamatur i protestuesve, sidomos duke pasur parasysh se burrat nuk u plagosën rëndë. Por askush nuk ishte i interesuar veçanërisht për arsyen dhe u nxit një shpërthim që do të përhapej në të gjithë kontinentin.

Në të vërtetë, çështja nuk ishte vetëm tek feja. Partitë u detyruan të binin në konflikt me një përzierje të fyerjeve fetare, ambicie hegjemonike dhe dëshirë për të kundërshtuar pronësinë e tokës me vendet fqinjë. Münkler kaloi dy orë duke folur me kancelaren, duke bërë shpesh paralelizim me të tashmen: Fillimisht, defenestrimet në Pragë nxitën pakënaqësinë e protestantëve, të cilët ndiheshin gjithnjë e më shumë të ngacmuar, ashtu si Pranvera Arabe lëshoi zemërimin kundër sundimtarëve në Tunizi dhe Damask. Ndërsa Lufta e Tridhjetë Vjetrave përparonte, nuk kaloi shumë kohë përpara se pretendimet territoriale të ktheheshin në një fokus, ngjashëm me mënyrën se si kufijtë në Lindjen e Mesme – të hartuar në 1916 nga diplomati francez François Georges-Picot dhe politikani britanik Mark Sykes- bëhen subjekt i mosmarrëveshjes sot.

Në shekullin e 17-të, Habsburgët në Vjenë dhe Madrid, Bourbonët në Paris dhe mbreti suedez Gustav Adolf, ishin të gjithë duke konkurruar për epërsi në Evropë. Sot, Siria është fushë beteje e një lufte të ndërsjellë midis Shteteve të Bashkuara, Iranit, Arabisë Saudite, Rusisë dhe Turqisë.

Fuqia e frikës

Frika është një armë e fuqishme politike. Mund të shkaktojë luftëra dhe revolucione. Ajo mund t’i shtyjë politikanët jashtë zyrës ose të ndihmojë për t’i mbajtur ata në pushtet. Natyrisht, do të ishte e padrejtë të akuzohej Merkel për nxitjen e dënimit dhe të errësirës si një mënyrë për të qëndruar në pushtet. Por ajo ka qenë në politikë gjatë një kohe të mjaftueshme për të kuptuar se ankthi i masës dhe pesimizmi janë në avantazhin e saj. Gjermanët nuk e pëlqejnë ndryshimin, dhe ata kanë kaluar një “udhëtim” të këndshëm gjatë 13 viteve të mandatit të Merkelit. Lloji i lodhjes që u përjetua në fund të epokës Kohl nuk gjendet askund. Dy të tretat e votuesve dëshirojnë të shohin kancelaren të qëndrojë në detyrë deri në fund të mandatit të saj në vjeshtën 2021.

Kur Merkel foli në Konferencën e Sigurisë në Munih në shkurt, e gjithë dhoma u ngrit dhe e duartrokiti. Fjalimi i dhënë nga kancelaria ishte pasionant bazuar në standardet e saj. Ajo tërhoqi harkun nga Alexander von Humboldt, i cili ishte përpjekur “të kuptonte dhe të shihte botën si një e tërë”, siç tha Merkel, për fituesin e çmimit Nobel Paul Crutzen, i cili dha përkufizimin për epokën aktuale të Tokës, Anthropocene, në të cilën njeriu i lë të pakthyeshme gjurmët e tij në planet – nëpërmjet testimit të bombave bërthamore, mikroplastikës dhe emetimit të gazrave që dëmtojnë klimën.

Nostalgji e parathënë

Fjalimi, në tërësi, reflekton Merkelin në fazën e vonshme, një përzierje të paralajmërimit dhe shqetësimit shkencor. Por, efekti u bë më i theksuar nga fakti se Merkel u ndoq gjatë ligjëratës nga Zëvendëspresidenti i SHBA, Mike Pence, një njeri që iu drejtua europianëve në fjalimin e tij sikur të ishin shërbëtorë dhe me gëzim raportuan se për vite me radhë, SHBA-ja kryesisht ka djegur naftë dhe gaz që e ka nxjerrë vetë. Kontrasti ndaj Merkel nuk mund të kishte qenë më i madh. Në duartrokitje për kancelaren ndihej era e sfidës, por gjithashtu një paralajmërim i vogël i nostalgjisë, një frikë se çfarë do të ndodhë pasi Merkel të largohet nga skena politike.

Nuk ka ndoshta asnjë person tjetër në botë që ka një depërtim kaq të thellë në politikën globale si Merkel. Ajo ka parë tre amerikanë dhe katër presidentë francezë që vijnë dhe shkojnë, ajo ka adresuar tre sesione të përgjithshme të OKB-së, ka marrë pjesë në 13 samitët e G-7 ose G-8 dhe ka shkuar në më shumë se 70 takime të Bashkimit Evropian. I vetmi politikan në klasën e saj, i cili ka qenë në detyrë përafërsisht për aq kohë, është Presidenti rus, Vladimir Putin. Por askush nuk ka besim tek ai.

Ka shumë arsye për Merkelin që të shikojë rreth globit me shqetësim. Është Putin, i cili kompenson dështimet e tij ekonomike me politikë brutale të pushtetit. Ekziston Partia Komuniste e Kinës, e cila ka dëshmuar se kapitalizmi dhe diktatura mund të funksionojnë në mënyrë të përkryer dorë më dorë. E për më tepër, ka një BE që është dobësuar nga kaosi i Brexit dhe grindja e brendshme.

Por arsyeja më e rëndësishme për të gjithë është Donald Trump. Ka shumë gjëra që implikojnë se zgjedhja e tij ishte motivi i saj kryesor për të kërkuar një mandat të katërt në detyrë. Ajo e shqyrtoi vendimin gjatë dhe me kujdes gjatë verës dhe vjeshtës së vitit 2016 – ishte pothuajse e dhimbshme të shihje se si kancelaria peshonte arsyet pro dhe kundër të kandidaturës së saj, thotë një burim i cili foli me Merkelin në atë kohë. Burimi thotë se Merkel mund të shihte se qëndrimi i saj në Kancelari kishte ndjekur rrugën e saj dhe se ajo kishte polarizuar thellë vendin si rezultat i krizës së refugjatëve.

Faktori Trump

Të gjitha këto, nga këndvështrimi i Merkelit, ishin arsye për të mos kandiduar për një mandat të katërt. Ajo gjithashtu nuk mendonte se në atë kohë ishte e mundur që Trump të bëhej president. Me Hillary Clinton, Shtëpia e Bardhë, sipas mendimit të saj, do të kishte qenë në duar të mira. E gjithë kjo, thonë disa burime që e njohin mirë, e bëri të anonte drejt vendimit për të mos kandiduar sërish, dhe një prej tyre tha: “Brenda saj, ajo ishte e gatshme ta linte këtë çështje”. Një kolege e partisë shumë kohë më pare, thotë: “Nëse Hillari do të kishte fituar, Merkel nuk do të vraponte përsëri”. Zyrtarisht, qeveria thjesht u përgjigjet pyetjeve rreth procesit të saj të vendimmarrjes duke thënë se kancelaria tashmë e ka shpjeguar në mënyrë të detajuar kandidaturën e saj: “Nuk ka asgjë për të shtuar”.

Më 8 nëntor 2016, Trump fitoi zgjedhjet. Tetë ditë më vonë, presidenti Barak Obama vizitoi kancelaren në Berlin dhe të dy folën për tre orë në një darkë në Hotel Adlon. Siç vuri në dukje shkrimtari i fjalimit të Obamës, Ben Rhodes, presidenti kurrë nuk kaloi aq shumë kohë duke folur me ndonjë udhëheqës tjetër gjatë gjithë kohës së tij në detyrë.

Njerëzit e afërt me Obamën thonë se ai e inkurajoi fuqishëm Merkelin që të vazhdojë përsëri. Ata thonë se kancelaria i tha presidentit se ajo ndoshta do të kishte dalë nga zyra nëse Klinton do të kishte fituar. Në dhomën tjetër, këshilltarët e Merkel dhe Obamës u ulën së bashku, duke përfshirë zëdhënësin e Kancelares, Steffen Seibert ,dhe këshilltarin e politikës së jashtme të Merkel, Christoph Heusgen. Obama e mori këshilltaren e tij të sigurisë, Susan Rice, dhe Rhodes me të gjatë udhëtimit. Rhodes ngriti një dolli për Merkel gjatë darkës: Për “udhëheqësen e botës së lirë”, shkroi ai. Seibert nuk e kujton këtë episod.

Ka shans që Obama i dha kancelares shtytjen vendimtare për të kandiduar përsëri. Katër ditë pas darkës në Adlon, ajo njoftoi se do të kërkonte një mandat të katërt. Ne jemi në agim të kohëve të vështira dhe të pasigurta, tha Merkel në konferencën për shtyp në selinë e partisë së saj në Berlin. Kohë në të cilat “njerëzit do të kishin pak kuptueshmëri nëse nuk do të shfaqja sërish të gjitha dhuratat dhe talentet që më kishin dhënë, për të bërë detyrën time për Gjermaninë”.

Kur një gazetar nga agjencia e lajmeve Reuters pyeti kancelaren nëse zgjedhjet e Trump kishin qenë faktori vendimtar në kandidaturën e saj të përtërirë, Merkel nuk e mohoi atë dhe në vend u përgjigj në mënyrë të paqëndrueshme. “Unë marr një kohë të gjatë, dhe vendimet bëhen me vonesë, por pastaj u qëndroj atyre.”

Ashtu si çdo problem, Merkel e trajtoi edhe debatin Trump me zell dhe duke lexuar. Ajo lexoi një intervistë që Trump dha për Playboy në vitin 1990, në të cilën u ankua se SHBA u përmbyt me makina luksoze gjermane dhe i rekomandoi tarifat ndëshkuese si një antidotë. Gjatë fushatës, ajo kishte parë tashmë episodet e “Apprentice”, seri televizive ku Trump luajti për 11 vjet. Premisa e shfaqjes ishte për kandidatët e rinj për të provuar biznesin e tyre, ku konkurrentët të cilët nuk ishin bindës, shkarkoheshin në fund të secilës shfaqje me nënshkrimin e Trump “Ju jeni pushuar!” Ajo që gjithashtu i bëri përshtypje Merkel ishte dëshira e Trump për mosrespektimin e opinioneve të të tjerëve.

Merkel nuk ka qenë kurrë një mbështetëse e teorisë se presidenti i ri mund të qetësohej përmes gjesteve të përulësisë dhe lajkatimeve. Asaj iu duk e çuditshme kur kryeministri japonez, Shinzo Abe, e vizitoi Trumpin në Trump Tower në mes të nëntorit 2016, para se ai të ishte betuar si president. “Nuk do të ulem në një karrige të artë,” i tha ajo disa ditë më vonë sekretarëve. Merkel gjithashtu pati ndjesinë se vendimi i Emmanuel Macron për të ftuar Trump dhe gruan e tij në një restorant me yll të Michelin në Kullën Eifel, nuk ndihmuan shumë , marrëdhënien me presidentin. Presidenti francez gjithashtu do të bëhej objektivi i postimeve të Trump. Dhe Merkel vetë e ka përjetuar sa e ashpër mund të jetë presidenti amerikan kur ka të bëjë me udhëheqës të tjerë. Trump, vëren ajo, do të lëshojë komente sulmuese nga skena. “Pastaj, në një bisedë ballë për ballë, ai thotë: Ivanka të do.”

‘Njohuri shumë e cunguar’

Merkel është në dijeni të mungesës së interesit të Trump përsa u përket detajeve. Gjatë udhëtimit të saj në Uashington pranverën e kaluar, ajo krijoi një eufemizëm të bukur, duke thënë se presidenti amerikan kishte “dituri shumë të përcipta”. Zgjatja e vëmendjes së Trump është aq e shkurtër sa Merkel u thotë këshilltarëve të saj të përgatisin shembujt më të thjeshtuar dhe të paharrueshëm përpara se të flasin me të, në mënyrë që të shpjegojnë çështje të komplikuara – si mosmarrëveshjet e tarifave midis BE dhe SHBA.

Shumë në qeverinë gjermane besonin se jeta në Zyrën Ovale do të ndryshonin temperamentin e Trump. Por Merkel nuk e besoi atë. Ai u zgjodh, beson Merkel, pikërisht sepse u distancua nga objekti i Uashingtonit. “Për Trump, asgjë nuk ka ndodhur para tij,” thotë ajo. Në këtë kuptim, vazhdon ajo, ai është pothuajse një president historik.

Merkel e di gjithashtu se nëse ai rizgjidhet, dera do të jetë e hapur që Trump të godasë shtyllat e rendit botëror. Presidenti e ka bërë të qartë më shumë se një herë se ai e konsideron NATO-n të jetë pak më shumë se një shpenzim për SHBA. Ai gjithashtu e përshkroi BE si një “armik” dhe e konsideron atë si një kërcënim për prosperitetin amerikan. Shumë në Gjermani interpretuan thënie të tilla si ato të mbizotërimit të një ish-prezantuesi televiziv, por Merkel nuk e bëri. Ajo besonte se ai do të zbatonte axhendën e tij, pikë për pikë.

b.b/dita