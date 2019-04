A do të ulet LSI në tryezë? Ja si përgjigjet ish-deputetja

Për LSI-në nëse do të ketë një tryezë ajo nuk duhet të jetë për të zgjidhur problemet e partive politike. E ftuar në studion e lajmeve të Ora News, ish-deputetja e LSI, Kejdi Mehmetaj tha se tryeza duhet të jetë për problemet e qytetarëve.

“Nuk bëhet fjalë aktualisht për tu ulur në një tryezë për të zgjidhur problemet ndërmjet partive politike. Tani bëhet fjalë për tu ulur në tryezë, nëse do të ketë mundësinë e një ulje në një tryezë, për të zgjidhur problemet e shqiptarëve. A jemi të zotët ne të gjitha palët për tu ulur dhe për të folur për problemet e shqiptarëve?! Unë dyshoj që kryeministri është i gatshëm ta bëjë këtë gjë, sepse nëse është i gatshëm ta bëjë këtë gjë kjo do të thotë që të heq dorë nga karrigia“, tha Kejdi Mehmetaj.

Në lidhje me ftesën e Ramës për dialog për reformën zgjedhore, Mehmetaj tha se reforma zgjedhore nuk i zgjidh problemet e shqiptarëve.

“Reforma zgjedhore nuk është problemi i shqiptarëve. Shqiptarët nuk ushqehen me reformë zgjedhore. Fëmijët e shqiptarëve nuk shkollohen me reformë zgjedhore. Spitalet nuk i blejnë ilaçet nëpërmjet reformës zgjedhore. Asnjë prej problemeve shqiptare nuk do zgjidhej nëse ne do bënim sikur po bënim ndonjë ndryshim të madh ose një reformë të madhe zgjedhore, e cila nuk ka për të ndodhur, por edhe nëse ndodh nuk do të kishte asnjë kuptim nëse nuk do të adresoheshin 2-3 çështje prioritare, siç është përfshirja e personave të inkriminuar në procese zgjedhore, as përdorimi i administratës publike, apo edhe për ti dhënë fund problemit të shit-blerjes së votës. Asnjë reformë zgjedhore nuk do të zgjidhte problemet e shqiptarëve”.

v.l/ Dita