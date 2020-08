A duhet të ushqehet me gji fëmija nëse nëna është me Covid-19? MSH jep sqarimet

Në javën botërore të ushqyerjes me gji, e cila këtë vit përkon me pandeminë e koronavirusit, Ministria e Shëndetësisë ka bërë një sqarim për nënat e infektuara me Covid-19.

Ajo i rekomandon atyre të ruajnë rregullat standarde për mbrojtjen ndaj Covid-19, duke këshilluar se ushqyerja me gji përbën rrezik për foshnjen.

A duhet që i porsalinduri të vendoset në gji, nëse nëna është konfirmuar se ka COVID-19?

Po! Përfitimet e shumta nga kontakti fizik dhe fillimi i hershëm i ushqyerjes me gje i tejkalojnë ndjeshëm rreziqet e mundshme të transmetimit të sëmundjes së lidhur me Covid-19.

“Java botërore e ushqyerjes me gji

Ushqyerja me gji përmirëson mbijetesën e foshnjës, siguron shëndet gjatë gjithë jetës dhe ka avantazhe të padiskutueshme në zhvillimin e fëmijës. Ushqyerja me gji përmirëson gjithashtu shëndetin e nënave duke i mbrojtur ato nga disa semundje.

Gratë me COVID-19 gjithashtu mund të ushqejnë foshnjat me gji.

Ato duhet:

-Të lajnë duart shpesh me ujë e sapun ose t’i dezinfektojnë ato me pastrues duarsh me bazë alkooli;

-Të mbajnë maskë gjatë çdo kontakti me beben;

-Të teshtijnë apo kolliten në një shami letre higjenike njëpërdorimshe;

-Të pastrojnë dhe dezinfektojnë rregullisht sipërfaqet e prekura.

Nuk duhet shmangur ose ndaluar ushqyerjen me gji, ndaj një grua me COVID-19 duhet të mbështetet për:

-Ushqyerjen e sigurt me gji

-Mbajtjen e të porsalindurit të saj në kontakt me lëkurën

-Mbajtjen e fëmijës afër saj në të njëjtën dhomë”, thotë MSH.

l.h/ dita