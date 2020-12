A e di kush se si ndjehen këta zullumqarë të kombit, pseudoreformatorë të arsimit, përpara kësaj tabloje psiko edukative kombëtare të fëmijëve protestues?

Nga Majlinda Keta

Shqipëria prej 1 jave është përfshirë nga një valë protestash ku në protagonizëm më së shumti janë adoleshentë dhe minorenë. Shkaku i tyre fillestar ishte vrasja e të riut Klodjan Rasha në hapësirën, në rrugicën e vet komunitare, për më rëndë afër pragut të shtëpisë.

Dita pas të parës protestë e tejkaloi qendrimin ndaj vrasjes së të riut dhe më së shumti vijon si protestë kundër dhunës policore mbi fëmijët dhe protestuesit qytetarë. Më së shumti po shfaqet si një protestë e fëmijëve ndaj mënyrës si po qeverisim mendjen tonë dhe si po na qeverisin ata që pretendojnë se na udhëheqin.

Në këto rrethana, si fillim na duhet të pranojmë publikisht se ne kemi dështuar në dy filozofi qeverisëse brenda të njëjtit sektor, në atë të sigurisë dhe të policimit komunitar. Këto ishin ngjarjet që shkuadratuan propagandën qeveritare apo të disa mjeranëve “shoqëri civilo politike” por dhe mediatike që listonin fitorjet e reja në politikat për fëmijët dhe të rinjtë në kuadër të integrimit europian në Ditën Kombëtare të Rinisë dhe atë të Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Fëmijëve dhe Njeriut(!). Ato nuk po pyesin as për rrezikshmërinë e shifrave të prekjes nga pandemia që i kërcënon me jetë ato vetë dhe familjarët e tyre!

Nuk është objekti i këtij shkrimi të analizoj këto dështime me përkatësi emërore por përsëri ky koncepti “komunitar” është edhe në dështimin e tretë qeverisës, atë të shkollës komunitare. Ajo shkolla që ka për mision parandalimin e dhunës përmes cilësisë së edukimit dhe pjesmarrjes aktive në edukim.

Pra, është një dështim spektakolar i propagandës qeverisëse aktuale. E për tí vënë kapakun këtij dështimi janë frazat dhunuese, denigruese dhe të papranueshme ndaj fëmijëve dhe të rinjve protestues nga institucioni i kryeministrit të vendit dhe ministrja e rradhës e arsimit. Kjo, jo se ato nuk kanë të drejtë të vlerësojnë si qytetarë të këtij vendi, por sepse institucioni që përfaqësojnë është më së pari përgjegjës edhe në kushtet e një sjellje devijante, në konflikt me ligjin, të fëmijës.

Në një vend normal demokratik sigurisht që protesta pas një vrasjeje nga një përfaqësues shteti sigurisht që do të sillte protesta popullore. Shqipëria shenjoi një rast të përsëritur për dhjetorin e protestave kur sërish sheshet e qyteteve të ndryshme të vendit u zaptuan nga shpirti dhe veprimi i protestës, ku në këtë të fundit pjesëmarrja e fëmijëve minorenë ia kalon atyre mbi 18 vjeç si asnjëherë tjetër.

Këto dy kategori pjesëmarrësish janë shumë të mëdha në numër në mendimin për të protestuar dhe kjo vërtetohet lehtësisht në rrjetet sociale. Kjo duhet lexuar mirë dhe në mënyrë kritike nga politika dhe edukimi bashkë.

Në një aspekt ndërtimi i shpirtit të protestës qytetare si pjesë e formimit dhe aktivitetit të një fëmije minoren apo të riu janë arritje në edukimin qytetar paçka se këtë teori nuk e zotëron as institucioni i kryeministrit dhe as ai i ministres së arsimit. Mospranimit të kësaj të fundit nga të dy institucionet, i mbivendoset agresiviteti në fraza (jashtë përmbajtjes për funksionet në sistemin e edukimit) për “politikën rehabilituese me psikolog” dhe vlerësimin si “veprime kriminale”.

Këto flasin për papërgjegjshmëri në drejtimin e politikave arsimore apo politikave të të drejtave të fëmijëve në kuadrin legjislativ për minorenë. Kjo duhet të ishte e mjaftueshme që zëplotë she publikisht, specialistët e edukimit nga çdo nivel i tij, juristët e fushës civile e penale për minorenët, OJF-të në grup dhe donatorët strategjikë për këto lloj politikash për fëmijët, të ishin të parët për tí kërkuar qeverisë ndaljen e dhunës mbi to dhe denoncimin publik të këtij akti ligjërisht të papranueshëm!

Për më tepër duhet të siguronin respektimin e të drejtave të tyre, ndërsa ato arbitrarisht dhe dhunshëm janë ndaluar në komisiariate dhe kërkohen me ditë të tëra nga prindërit e tyre. Ky është një film anti-europianizues; për më tepër është raportimi më real që ambasadorët fuqiplotë dhe gjithollogë mbi teknikat e të mësuarit për shqiptarët – nga mbjelljet e stinës, tek gjykatat dhe drejtësia – duhet t’ia përcjellin vendeve të tyre.

Por shqetësimi im lidhet me NE dhe për NE, me institucionalizmin që kemi mundësuar të edukojmë veten dhe fëmijët tanë ndaj shtetbërjes. Në pamundësi të kuptimësisë së situatës nga dy institucionet qendrore në vend (shkak që bën të rrëzohen edhe qeveri) po vërejmë njëkohësisht se asnjë drejtor arsimi lokal apo rajonal nuk po ka kurajon për tí ftuar të reflektojnë këto fëmijë shkollash; të reflektojnë ndaj veprimeve të dhunshme mbi pronën publike.

Në vend të kësaj, këta drejtues të arsimit lokalë apo rajonalë në mënyrë të turpshme delirojnë politikisht duke shpërndarë video, apo mesazhe politike kryeministrore dhe ministrore ku gjuha politike është tej çdo etike, shprehëse e injorancës juridike të aktorëve të video-rrumpallës qeverisëse.

E shprehin vetë këto drejtorë se sa NEUTRALË dhe OBJEKTIVË janë përballë kësaj situate që ka tronditur prej një jave mbarë opinionin publik. Këto drejtorë politikë harrojnë që në fakt paguhen nga prindërit e kësaj “lukunie halabakësh” pikërisht që të mundësojnë një institucion edukimi objektiv dhe neutral.

Ato ende nuk e kanë lexuar këtë protestë minorenësh që në vetvete është treguesi më qenësishëm i asaj çfarë nga ana pedagogjike ne kemi mundësuar për qytetarët e rinj të këtij vendi. Kjo pasi vendosja e tyre në pozicione të sistemit të edukimit as zotëron dhe as e zbaton atë që quhet ideologjia e neutralitetit në edukim.

Të ardhur nga shkolla partneritetesh për fidanishten e militantëve politikë në arsim, këta po i bëjnë dëm të madh e të pariparueshëm formimit qytetar të brezave të ardhshëm, duke i keqorientuar ata në veprimin qytetar në demokraci. Militanti nuk mundëson dot udhëheqësi, pasi ai e ka shitur lirinë e tij, është i indoktrinuar nga Bosi Politik i Rradhës, përshtatja ndaj të cilit e largon me vite dritë nga të qenurit model frymëzues për kolegët dhe nxënësit e tij të çfarëdo niveli.

Ky lloj pozicionimi nuk i jep forcë që në këto momente konfliktualiteti social t’u drejtohet protestuesve fëmijë për të reflektuar dhe për t’i larguar nga forma të dhunshme të protestës.

Ato FËMIJË treguan se sistemi është tronditur në cilësinë dhe qendrueshmërinë e tij ndaj konceptit të demokracisë, qytetarisë apo pjesmarrjes aktive. Kjo pasi janë shkatërruar kurrikulat, procedurat e zhvillimit dhe ridimensionimit të tyre pasi për to vendosin drejtuesit politikë të vendosur në krye të këtyre institucioneve. Është degjeneruar në vite e vite trajnim kualifikimi i mësuesve duke e deleguar në formatet e PPP-ve, ku tregu i shitblerjes së krediteve është më i zi në parime se sa ai i listave për deputetët e hashash-politikës.

Janë degjeneruar e anarshizuar politikat e librit shkollor, ku kanë depërtuar edhe botime në të cilat guxohet deri edhe prekja e traditës dhe identitetit shqiptar e ku imitimi apo kopjimi jashtë konteksti dëmtojnë rëndë argumentin, mendimin, vlerat dhe refleksionin kritik tek çdo fëmijë.

Ndaluni dhe vlerësoni moshën e pjesmarrësve në këto ditë proteste. Bëni një aritmetikë të thjeshtë se në cilët vite ju ka rënë të formohen në institucionet e edukimit dhe vlerësoni se nën ndikimin e cilave reforma kanë qenë dhe janë. Këtu mblidhen bashkë, ata që i ideuan dhe i urdhëruan për zbatim; ata që heshtën në vend që tí kundërshtonin. Sot, a e di kush se si ndjehen këta zullumqarë të kombit, pseudoreformatorë të arsimit, përpara kësaj tabloje psiko edukative kombëtare të fëmijëve protestues??

Institucioni i edukimit është goditur sërish rëndë nga kjo “protestë përvojë demokracie” plot 30 vite pas pretendimit se po rrugëtojmë në të. Shkolla është një nga institucionet më të rëndësishme që shpreh formën e edukimit social qytetar në shoqëri duke synuar që nxënësi dhe studenti të ndërtohet si një qytetar i mirë dhe pjesmarrës aktiv, duke zotëruar njohjen mbi traditën dhe duke përdorur mendimin kritik; është institucioni ku fëmija bashkëlidh mendimin, vlerat, me qëndrimin dhe veprimin demokratik.

Fëmijët protestues por dhe mbështetësit e tyre bashkëmoshatarë apo studentë, në këtë javë proteste dëshmojnë cilësinë e asaj që kemi bërë, nuk kemi bërë apo kemi bërë gabim në edukimin e tyre qytetar. Na duhet ta pranojmë dhe të vazhdojmë ta analizojmë me studime se përse ky institucion nuk po mundëson kompetencën për kontroll dhe vetëkontroll social qytetar të fëmijëve tanë.

Për mua, institucioni i edukimit nën reformat e fitorjeve të reja në dekadën e fundit ka humbur jo vetëm ideologjinë e objektivitetit dhe neutralitetit, POR edhe raportin me lirinë në gjithë shumëformësitë e edukimit me të, në institucion; kjo për drejtuesit, mësuesit, fëmijët dhe prindërit. E bashkë me të ajo humbet shansin për tá bërë më të mirë këtë shoqëri, për tá rikonstruktuar demokracinë për të ardhmen.

Mënyra si u shfaqën këto protesta, qendrimi politik ndaj tyre, mënyra si heshtën profesionistët e edukimit dhe të akademizmit, mënyra se si hesht shoqëria civile e specializuar në të drejtat e fëmijëve dhe të njeriut; mbi të gjitha, mënyra si u artikulua protesta nga qeverisja afro 8 vjeçare dhe nga ata që janë në pritje të pushtetit qeverisës, me të gjitha këto mënyra ne vijuam t’i edukojmë sërisht keq fëmijët tanë, edhe ata protestues.

Kjo pasi këto mënyra i shërbyen të gjitha bashkë asaj që studimet dhe praktika në edukim i ka cilësuar si “qytetaria e rrezikshme”. Pas këtyre protestave të fëmijëve mbi të gjitha pas dhunës së ushtruar mbi to kundra çdo konvente ndërkombëtare ne ia “dhuruam” këtë përvojë të ardhmes tonë. Paaftësia dhe dekadenca e cilësisë së udhëheqësisë së autoriteteve të institucionit të edukimit dhe të qeverisjes u shfaq qartë. Këtë të fundit nuk ka psikolog qeveritar që do t’ja shërojë kësaj gjenerate.

Uroj që kjo çfarë bëra publike sot në këtë vlerësim timin në gazetën DITA, të kuptohet si një ftesë, si një thirrje për institucionalizimin e marrjes së përgjegjësive nga edukatorët idealistë, progresivë të fushës së studimeve dhe të drejtimit në arsim, veçanërisht nga edukimi në qeverisje, me qëllim ridimensionimin e institucionit të edukimit me demokracinë; edukimin qytetar dhe krijimin e qytetarit që i nevojitet Shqipërisë, në luftë me dhunën e çdo forme.

Ky koalicion përgjegjësish është shumë herë më i fuqishëm dhe më i dobishëm se mjerimi i dhunës verbale në nivelet e larta të qeverisjes apo i disa individëve gabimisht të punësuar në policinë e shtetit të shqiptarëve. Të ndalemi e të vlerësojmë çfarë ndodhi dhe po ndodh tek fëmija protestues sot që nesër Shqipëria të ketë më shumë qytetarë të mirë që mbjellin bredha dhe i dekorojnë ato për festat e dhjetorit. Kemi nevojë urgjente t’a kuptojmë këtë përgjegjësi qytetare dhe institucionale!

