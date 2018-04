A kërkoi Berlini “kokën” e Saimirit

Nga i dërguari DITA-s në Gjermani, Bedri Islami

Në çastet e para, kur kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, po shkonte drejt takimit zyrtar me njeriun më të fuqishëm të Europës, Kancelaren gjermane Angela Merkel, nën tingujt e muzikës, shumë vetë, të pranishëm aty, kanë pasur të drejtën të mendojnë se gjithçka do të ishte ashtu si ishte pritur nga shumica qeveritare në Shqipëri: pra, mbarë e bukur.

Megjithatë, në fytyrën e Edi Ramës nuk ishte më ai ngazëllimi që i dukej haptas, sa herë që nisej për t’u takuar me zonjën e hekurt gjermane. Ishte shumë më i menduar dhe meraku dukej që larg në portretin e tij. Ai nuk po shkonte më si njëri ndër politikanët më të përkëdhelur të saj, të cilit i ishte referuar edhe në Bundestagun gjerman, si politikanë model që mund të ishte fare mirë statura e re e politikës moderne, ku shteti gjerman mund të gjente fare lehtë zëdhënësin e ideve të tij për Ballkanin e, ndoshta, për gjithë Europën Juglindore.

Edi Rama kishte qenë i gëzuar për ftesën, por jo i befasuar. E kishte pritur me padurim, por edhe me ankth. Kishte pasur në vete gjithnjë dyzimin nëse, edhe pas të largohej prej saj, do të ishte përsëri njeriu i duhur në politikën ballkanase dhe pa dyshim, i vetmi për politikën në Shqipëri, duke parë rreth tij xhuxhmaxhuxhët e politikës opozitare, apo që nga kjo ditë diçka do të thyhej dhe do të ishte e vështirë të ngjitej më.

Shqipëria kishte marrë rekomandimin për të nisur bisedimet e vështira, ndoshta më të vështirat në rrugëtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Kishte tentuar disa herë dhe ishte zmbrapsur; herë për fajin e saj dhe herë të tjera nga pengu i moskuptimeve tragjike. E shkuara e egër komuniste ishte bashkuar me ashpërsinë dhe makutërinë e pashoqe demokratikase në gati tri dekada dhe Evropa, që kishte pasur në këto vite shumë probleme me një vend që nuk zinte vend nga lëvizjet e prapështa, gjithnjë kishte ngurruar.

Që të të hapen dyert e Europës duheshin hapur më parë portat e rënda të Bundestagut gjerman, të cilat fillojnë nga zyra e zonjës Merkel.

Ishte mirëkuptuar gjithnjë e të, edhe në çastet më të vështira. Kishin biseduar për shumë gjëra, edhe jashtë politikës e ekonomisë; kishin pasur të njëjtin vizion për një Ballkan ndryshe; ndoshta kishin folur edhe për filozofë si Niçe apo për Kanunin e vjetër të Dukagjinasve që ngjason herë pas here me kodin e lashtë të përcjellë nga filozofi i shquar, por kësaj here gjithçka ishte ndryshe.

Herë të tjera, më shumë se gjithçka, vetë ai, si staturë politike, mund të ishte i humbur ose i fituar; kësaj here nuk ishte fjala për të, por për vendin që përfaqësonte.

Sinjalet e para që do të ishte një ditë jo si të tjerat ishin dhënë prej disa ditësh. Figura e një njeriu fare pranë Kancelares, zotit Krishbaum, i dilte përpara, sado që ai mund të ishte fillimisht vetëm një. Ishte njeriu tek i cili kishte “lobuar” rivali i tij politik, Basha dhe ai dinte krejt mirë se, kur lobon ai gjërat kthehen së prapështi.

POLITIKA GJERMANE DHE MENTALITETI SHQIPTAR

Se si do të dilte zoti Rama nga zyra e Kancelares kishte qenë dhe vazhdon të jetë enigma që mbajti të mbërthyer fort politikën shqiptare. Shumica qeverisëse kishte qenë optimiste deri një ditë përpara, por kjo nuk shprehej në fytyrën e Kryetarit të Grupit parlamentar Socialist, Taulant Balla. Opozita kishte qëndruar e ngrirë, gjithnjë me shpresën se investimi i filluar një vit më parë, me Çadrën politike, do të kishte më në fund frytet e duhura.

Zonja Merkel nuk tha menjëherë atë “po-në” e famshme që donin menjëherë socialistët, por nuk solli as “jo-në” e shumëpritur nga opozita.

Politika gjermane nuk ecën me mentalitetin e Njëshit, sado zonjë e rëndë e politikës kristian-demokrate të jetë zonja Merkel. Ajo përcolli tek zoti Rama mbështetjen, por edhe ngurrimin e qeverisë gjermane. Solli pikërisht atë që duhej, që shumica të mos fluturonte dhe të harronte se ende nuk është hedhur veçse hapi i parë, dhe që, opozita të mos harronte se nuk duhej të duartrokiste ende pa rënë sipari.

Në fakt, përmes mesazhit të saj se “jeni ende në provë, pavarësisht nga përparimet që keni bërë”, tha më shumë se nga sa është pritur dhe nga sa mund të kuptohet nga entuziastët e pandreqshëm dhe pesimistët politikë.

Në skenën politike gjermane ajo nuk është e vetmja, ashtu si edhe zoti Krishbaum, antipodi i saj në këtë rast në çështjen e Shqipërisë nuk është njeriu që vendos. Në pyetjen e bërë këtij të fundit nga Agim Cani, përmes Facebook-ut, zoti Krishbaum e pranoi se ai dhe zonja Merkel kanë mendime të ndryshme për këtë çështje, por, shtoi ai, në partinë e tij secili ka të drejtën e një mendimi ndryshe.

Në fakt kjo është politika gjermane, e cila nuk përballohet dot nga mentaliteti shqiptar. Ende pa rënë fanfarat e mohimit, ranë trumbetat në Tiranë.

Në daljen e tij nga takimi me Kancelaren Rama ishte m i qetë se në fillimin e takimit që do të vendoste shumëçka. Si duket, ai, edhe një herë, kishte qenë njeriu i besuar për politikën e lartë gjermane dhe, pavarësisht se nuk i kishin hedhur mbi shpatulla pelerinën e njeriut që fitoi, i kishin dhënë dorën për të kaluar një ngërç të madh.

Se si do e përdorë ai dorën e dhënë rishtas nga politika e lartë gjermane nuk varet vetëm nga ai. Ai është njeriu që mund të bëjë shumë, nëse e percepton si duhet se asgjë nuk është e pamundur, nëse sjell këtë risi rrënjësore, që politika gjermane e ka marrë bashkë me qumështin e nënës, pas së cilës askush nuk mund të mënjanohet, por edhe as ti bëhet urë një politike përballë tij, që më shumë se një dritë ndihmëse, i ngjan fundit të një kazani që askush nuk e përfiton.

Edi Rama kishte edhe takime të tjera me statura të larta të poltikës gjermane. Nga të dyja palët që sot bashkëqeverisin. Edhe me zotin Krishbaum, njeriun që u bë lejtmotivi i kundërshtimit, të cilin e shfaqi edhe një herë haptas, pa kurrfarë ndrojtje dhe nuk kishte pse të kishte. I vetmi që do të rëndohet në këtë histori mohimi do të jetë adashi i tij politik në Shqipëri, i cili, kur u kthye nga Berlini erdhi me triumfin se e kishte bindur zotin Krishbaum dhe tani do të jetë e qartë për çfarë e kishte bindur.

MERKELI, SOCIALDEMOKRATËT GJERMANË DHE SAIMIR TAHIRI

A e kërkoi zonja Merkel kokën e Saimir Tahirit për të hapur dritën e gjelbër shtetit shqiptar? A u bë tema “Tahiri” molla e sherrit mes saj dhe njeriut që e kishte mbajtur fare pranë, si kurrë më parë një lider ballkanas? A do të jetë çështja “Tahiri” pengesa që duhet të kapërcehet domosdo që të ketë një aspiratë ndryshe?

Që çështja e Vetingut dhe e Reformimit të sistemit të Drejtësisë ka qenë një temë e nxehtë, kjo nuk ka diskutim. Ajo ka qenë e pranishme në të gjitha tryezat e bisedimeve, diku si fillim suksesi e diku tjetër si mangësi. Në takimin me zonjën Merkel, as nga zyra e saj e shtypit, as nga njerëzit pranë saj, nuk është thënë asgjë për trajtimin e çështjes “Tahiri”. Si mund të merret me mend, në këtë vend ku ligji është i barabartë me fjalën gjerman, nuk mund të përceptohet që qeveria është ajo që arreston njerëz, që vë nën urdhrat e saj prokurorinë e shtetit, etj.

Duke e pyetur pikërisht për këtë trajtesë njërin ndër analistët e filozofët e njohur gjerman, zotin Reiter,do të merrja përgjigjen se, “Shumë kohë më parë filozofi i shquar gjerman Fichte-ja, në fillim të shekullit XIX, pohonte se të kesh karakter, të zbatosh ligjin dhe të jesh gjerman, është e njëjta gjë. Shteti, sipas Hegelit, “është realiteti i idesë morale” dhe këtij parimi i është përmbajtur gjithnjë politika gjermane.

Aq më tepër që, edhe zyra e zonjës Merkel ka të gjithë informacionet e duhura për ndryshimet që po ndodhin në Shqipëri dhe e ka mbështetur fort, jo vetëm reformën në sistemin e Drejtësisë, por edhe emërimin e zonjës Marku në postin e prokurores së Përgjithshme të Përkohshme.

Rasti “Tahiri” është përmendur në diskutime të tjera dhe në takime me deputetë të krahëve të ndryshme të Bundestagut gjerman dhe kjo është e natyrshme. Është njëri ndër rastet që, duan apo nuk duan shtetarët shqiptarë, tani është bërë temë e politikës dhe e bisedimeve dypalëshe.

Fryrja e kësaj teme nuk ka të bëjë me zonjën Merkel dhe as me qëndrimin zyrtar, shtetëror të politikës së shtetit gjerman.

Është më tepër një zar i madh në duart e politikës, të cilin, secili e hedh sipas dëshirës dhe kohës që mendon se është më e përshtatshme.

Zakonisht ndodh kështu, mundohem të ia shpjegoj një bashkëpunëtori të njohur të njërit nga institutet e rëndësishme evropiane që monitorojnë Ballkanin, pra edhe shtetin shqiptar.

Hapi i parë: qeveria ose opozita dërgojnë informacione, sipas mendësisë apo dëshirës së tyre, tek partnerët politikë në Evropë.

Hapi i dytë: partnerët ndërkombëtarë, sipas parcelës politike,ose duartrokasin, ose kërkojnë të dhëna shtesë e protestojnë, duke u mbështetur në këto të dhëna.

Hapi i tretë: qeveria ose opozita i merr këto qëndrime, që i ka përcjellë vetë dhe i paraqet si pozicione politike të “bashkëluftëtarëve”

Edhe në rastin Tahiri po ndodh e njëjta gjë.

Nuk ka asnjë të dhënë se zonja Merkel kërkoi kokën e Tahirit. Burime të ndryshme konfirmojnë se gjatë bisedimeve nuk është përmendur fare emri i tij, por është folur më shumë për Reformën në Drejtësi, me theks të veçantë për Vetingun, ku shteti gjerman ka disa përfaqësues të tij.

PO TANI, ÇFARË PRITET?

Shefi i qeverisë shqiptare e la Berlinin dhe si duket, këto ditë, nuk do të lëvizë në kryeqytete të tjera. Ndoshta nuk e ka arritur gjithçka që ka dashur, por e ka filluar duke marrë një premtim të heshtur të politikës gjermane, që është më shumë drejt pranimit se sa mohimit.

Nëse vendi do të jetë i qetë këto 20 ditë, deri në 17 maj, shumë gjëra mund të marrin nga e mbara. Mund të ndodhë edhe ndryshe.

Sidoqoftë, edhe pse nuk duartrokiti, si kishte ndodhur herë të tjera, Edi Rama ndjehet i qetë, jo si më parë, por me besimin se ajo që ka dëgjuar nuk është asgjë tjetër veçse dëshira e një Zonje të Madhe, që, më parë se të të përkëdhelë, duhet të ia dëgjosh fjalën, edhe kur ajo mund të duket e ashpër.

Në fund do të ishte e mundur të përcillet disi ndryshe fjala e hershme romake: “Ai shkoi, u takua me atë që duhej të takohej dhe solli një fillim të mbarë”.

Dhe kjo nuk është pak.