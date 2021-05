A është këtë herë serioze nisma e shkarkimit të Presidentit, apo do ndodhë sërish, loja e vjetër e gjëmimit pa hedhur një pikë shi? E do Rama, Basha apo amerikanët?

Bedri Islami

Siç është bërë e ditur, Ilir Meta mund të bëhet i pari kryetar shteti në historinë e Shqipërisë i shkarkuar nga ligjvënësit për shkelje të rënda të Kushtetutës së vendit. Mazhoranca socialiste, e vendosur që këtë nismë të dytë ta çojë deri në fund, nuk ka humbur kohë por ka mbledhur nga radhët e saj 50 firma nga 35 që duhen gjithsej për të materializuar sa më shpejt nisjen e procesit.

Është e dyta herë që Parlamenti i tanishëm i futet lojës për të shkarkuar presidentin.

A do e çojë kjo shumicë parlamentare betejën e saj deri në fund, duke shkarkuar presidentin e Republikës, apo si edhe më heret, do të gjendet një precedent juridik, për të lënë gjithçka në gjysmën e rrugës?

A është “shashkë” politike shkarkimi i presidentit, si e cilësoi ai vetë, apo do të kemi një zhvillim të ri, i cili nuk ka ndodhur as pas zgjedhjeve të vitit 1992, kur presidenti i kohës, Ramiz Alia u dorëhoq, e nuk i ngjan as dorëheqjes së Sali Berishës, pas zgjedhjeve të vitit 1997?

Kush është i interesuar për largimin e Ilir Metës nga politika, për më tepër edhe të forcës politike që ai vetë ka ngritur, e cila sapo pësoi kataklizmën e saj politike, duke u katandisur në një thelë të së djeshmes?

Në fund të fundit, a e ka mbushur kupën Ilir Meta dhe a është koha e duhur për të lënë zyrën presidenciale, ashtu siç kishte premtuar hapur dhe jo vetëm një herë?

Le ta nisim nga e fundit: a e meriton të jetë edhe më tej Ilir Meta në postin që ia besuan pikërisht kto që duan ta heqin?

Nuk besoj se ka njerëz me mend në Shqipëri, të cilët mendojnë se Ilir Metës i takon ende posti i besuar. Nëse ka funksionar që e ka poshtëruar postin e tij, e ka nxjerrë në rrugë, e ka bërë baltë dhe ka nxitur përplasje të pafund, ai është vetë Meta. Edhe ai e këtë dhe nuk e ka bërë pa qëllim. E ka ndjekur rrugën e përplasjeve me vetëdije, hapur, rrahjegjoksi, me buçimë dhe kërcënueshëm.

Asnjë president tjetër nuk ka bërë thirrje kaq të hapura dhe kërcënuese kundër një shumice qeverisëse, cilado qoftë ajo; asnjë tjetër nuk ka bërë mitingje të mëdha me devizën për rrëzimin e pushtetit të votuar; askujt nuk i ka shkuar në mendje që në një kohë relativisht të qetë, e aq më tepër në një mjedis pandemie të nxisë grusht-shteti dhe të kalojë verbërisht në njërën llogore; nuk ka president tjetër të bëjë thirrje për rrëmbime sopatesh dhe cfurqesh, për prerje duarsh, të shëtitë me banda, të jetë si kapuçonët e zinj, të kërcënojë me burgosje dhe prerje duarsh.

Ilir Meta e ka ditur se çfarë po bën. Edhe tani e di se çfarë bën. Ai është politikan rrace, por që ka shkuar në delirin e tij politik dhe psikologjik.

Dy herë, haptas ka paralajmëruar largimin e tij: herën e parë duke shpallur veten, në rast humbje, si liderin e opozitës së ardhshme, dhe herën e dytë, duke bërë të njohur qëndrimin e tij, se, në rast fitorja të PS-së me 71 vota, ai do të dorëhiqej.

Koha është të largohet.

Askush nuk ka dyshim për këtë, as ai vetë. Megjithëse e di se, edhe në rast vendimi të Parlamentit, çka mund të ndodhë, ai ka ndërtuar një Gjykatë Kushtetuese, ku në 6 anëtarët e tanishëm të saj, dy janë syri dhe veshi presidencial. Ndaj edhe janë dërguar aty.

A është shashkë politike shkarkimi i Presidentit?

Në gjithë periudhën para zgjedhore, por edhe në ditën e 25 prillit, kundërshtari kryesor i së majtës në pushtet ishte pikërisht Ilir Meta. E gjithë retorika e tij e përdorur në ato ditë, që nga kërcënimet me vetëvrasje si Alende apo përsëritje e akteve të Avni Rustemit e të Vojo Kushit, për të shkuar më tej te shpallja e një dekreti të veçantë presidencial, e kanë vënë Metën përballë një pale politike, jo si neutral dhe unifikues i unitetit të popullit, por si njeriun me hanxhar kundër një pale e duke i prirë palës tjetër.

Gjatë fushatës, duhet pranuar, se askujt më shumë se shumicës qeverisëse nuk i interesonte mobilizimi ushtarak i Metës. Megjithëse dukej sikur ai do të ishte bajraktari i betejës, në fakt ishte uji që i hynte nga pas opozitës. Çka ndërtonte Basha me tonin e qetë, prishte Meta në një dalje mëngjesore.

Si duket, socialistët mendojnë që kësaj here t’i çojnë gjërat deri në fund.

“Ilir Meta ka krijuar ndasi sociale, politike dhe ka nxitur daljen e organizuar të militantëve të partive politike në rrugë duke terrorizuar qytetarët… duke sjellë deri në kryerjen e konflikteve me armë“. Përmes këtyre akuzave shumë të forta socialistët duan ta bëjnë Ilir Metën shembull, pasi sipas tyre nuk ka qenë në asnjë moment ashtu siç e “urdhëron“ Kushtetuta: i paanshëm dhe që përfaqëson unitetin e popullit.

Shpejtësia me të cilën mblodhën nënshkrimet e 50 deputetëve, disa nga të cilët nuk do të jenë më pjesë e parlamentit, siç nuk kishte ndodhur në nismën e parë që mbeti rrugës, tregon se diçka ka lëvizur në brendësinë e kërkesës së tyre.

Veç dëshirës së tyre për të shpartalluar Metën dhe LSI-në, një dëshirë e kahershme e Edi Ramës, e shpallur haptas, si duket, ata kanë lexuar edhe ndonjë dëshirë tjetër, jo vetëm të tyre, që mund të jetë edhe nga ambasada amerikane, e cila, thirrjeve të Metës për rrokje e mprehje sopatash e cfurqesh, iu përgjegj shumë ashpër, për çka morën një shpallje lufte nga presidenti dhe kërcënimin e tij me raketet ruse e koreano – veriore. Tërbimi i Metës ndaj diplomacisë amerikane, duke e ngritur çështjen në raportin e tij personal mund të jetë shtytja më e fuqishme e momentit, por që do të thotë shumë.

Ka edhe arsye të tjera që dëshmojnë se kësaj here nuk do të jetë thjeshtë një shashkë apo një nismë e mbetur në rrugë.

Socialistët mendojnë dhe janë të bindur se në bashkëqeverisjen edhe të një viti mes tyre dhe institucionit të presidentit, duke qenë aty Ilir Meta, do të ketë përplasje të tjera, edhe më të forta, që do të cënojnë qeverisjen e tyre.

Ka plot arsye të besueshme të pritet që Ilir Meta të mos dekretojë qeverinë e re dhe të mos i kalojë aktin e besimit për formimin e saj Edi Ramës, gjithnjë me arsyen se votat janë vjedhur, janë blerë, janë manipuluar zgjedhjet, se fitues janë bandat dhe trafikantët dhe në fund, të shpallë një akt antikushtetues, si ka paralajmëruar, për të krijuar aktet çrregulluese të shtetit.

Shkarkimi i Metës, megjithëse do i ngelet më pas në derë Gjykatës Kushtetuese do të jetë akti i fundit i një parlamenti që vetë Meta e ka quajtur ilegjitim, e aq më tepër, kur në vetë Gjykatën Kushtetuese ka anëtarë që e kanë cilësuar po ashtu ilegjitim parlamentin e tanishëm.

Kush është i interesuar për largimin e Ilir Metës nga zyra presidenciale?

Edi Rama, shefi i qeverisë e ka shpallur hapur mendimin e tij.

Paralajmërimi i parë për shkarkimin e Metës erdhi fillimisht nga kryeministri Edi Rama, dy ditë para zgjedhje të 25 prillit, pasi Meta i shpalli luftë SHBA dhe ambasadores amerikane në Tiranë, Yuri Kim. Më pas, pas zgjedhjeve, Edi Rama ishte edhe më i ashpër dhe më i drejtëpërdrejtë: ai tha se Ilir Metën e dënoi populli i Shqipërisë në mënyrën më spektakolare dhe Kuvendi i Shqipërisë do të formalizojë këtë vendim.

Përplasja Rama – Meta është njëkohësisht edhe mes dy institucioneve, edhe mes dy burrave të politikës që në ndërlidhjet mes tyre kanë pasur dritë hijet e tyre, deri sa erdhi terri i tanishëm. Është edhe përplasje mes mendësive të qeverisjes, ku nga njëra anë ndikon autokriteti i shefit të qeverisë dhe nga ana tjetër shkelja e ligjeve kushtetuese nga presidenti i republikës, që e sheh veten në hijen e pushtetit qeverisës.

Edi Rama kërkon edhe përtej “kokës presidenciale“ të Ilir Metës. Ai kërkon edhe dërgimin për skrap të LSI-së, një kërkesë të paktën 4 vjeçare e tij, që në fakt solli edhe kthimin e LSI në identitetin dhe forcën reale të saj. Për Edi Ramën rezultati i tanishëm i LSI është suksesi i tij i madh. Ai përfundimisht kërkon përjashtimin e dyshes Meta – Berisha nga rrethinat politike dhe këtë nuk mund ta çojë deri në fund, nëse nuk i jep goditjen e menduar Ilir Metës.

Largimin e Ilir Metës e kërkon edhe shumica parlamentare. Mazhoranca e njoftoi menjëherë nismën e saj për ta shkarkuar. Ishte vetë numri dy i PS-së, Taulant Balla i cili i pari konfirmoi një fakt të tillë, duke thënë se “do i bëjnë gati letrat e pensionit”.

Largimin e Metës mund ta kërkojnë edhe institucione të rëndësishme ndërkombëtare, të cilat monitorojnë Shqipërinë, apo edhe diplomaci të fuqishme, të lidhura ngushtë me zhvillimin e demokratizimin e shtetit shqiptar.

Në fakt duhet pranuar, se asnjë president tjetër nuk ka qenë më i vetmuar në zyrën e tij. Përfaqësuesit diplomatikë venë në zyrën e presidentit vetëm kur i thërret ai, kur mendojnë se kanë diçka për të dëgjuar ose kanë diçka për të përcjellë. Reitingu i tij politik është i palosur.

Së fundi, megjithëse heshtur, largimin e tij mund ta dëshirojë edhe opozita, sidomos Lulzim Basha. Jo vetëm se presidenti ka deklaruar se do të jetë lideri i gjithë opozitës, por se, në fakt, ai ishte njeriu që bëri dëm gjithë mundin e Bashës për një fushatë të moderuar. Duke mos qenë i gatshëm t’i dalë kundër, ashtu si nuk i doli, Basha do të dëshironte shkarkimin e Metës, ndoshta edhe për të pasur aty një figurë që mund të ishte i opozitës së moderuar, besnik i tij, jo kundërshtar e rival politik.

Së fundi: a do e çojë deri në fund mazhoranca atë që ka marrë përsipër, deri në atë kufi që është tagri i saj ligjor e kushtetues?

Mazhoranca të bëjë kujdes dhe të mos tallet me nismën e tanishme për shkarkimin e presidentit.

Ata kanë dy rrugë: ose mos ta nisin fare dhe të tërhiqen në kohën e duhur, ose ta çojnë deri në fund.

Rrugë të mesme nuk ka!

Përvoja e herës së kaluar ishte përqeshje me rolin e parlamentit dhe tallje në seriozitetin e vetë shumicës parlamentare.

Fakti që janë shumicë, nuk u jep të drejtën e talljes me institucionet, e në radhë të parë me votuesit e tyre, por edhe jo vetëm të tyre.

Nëse të gjithë këtë e kthejnë një një shashkë politike, ata mbi të gjitha do të forcojnë mendiminm se kjo ishte vetëm loja për të hequr vëmendjen nga parregullsitë në zgjedhjet e 25 prillit.

Ka ardhur koha që shumica të mbushet në mend dhe të mos “gjëmojë“ pa hedhur një “pikë shi“.