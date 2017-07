A e bëri vota e 25 Qershorit të pavlefshëm 18 Majin?

PS ka fituar bindshëm zgjedhjet, ka 74 mandate dhe ka arritur maksimalisht objektivin e shpallur elektoral: ka marrë timonin e vetme. E megjithatë nisma e parë politike pas fitores së zgjedhjeve nuk është përgatitja për qeverinë e re që do të niste nga shkarkimi i ministrave teknikë, por vendosja e një “komunikimi me popullin” për të qartësuar platformën e bashkëqeverisjes,

Nëse do të sjellim në mendje atë që PS-ja dhe kryeministri deklaronin gjatë fushatës elektorale, mund të na kujtohet fare mirë se përqendrohej te fakti se “nëse ndalemi tani, kjo do të jetë fatale për Shqipërinë”. Pra nëse populli votonte të tjerët dhe jo PS-në, atëhëre ecuria e reformave do të vihej në diskutim. Çka do të thotë se qeveria aktuale dhe drejtuesit e saj e kanë të qartë se çfarë reformash duhen dhe si duhet ecur më tej. Në fakt, sjellja pas zgjedhjeve dëshmon të kundërtën. Kryeministri Edi Rama, nuk po e heq nga goja fjalën bashkëqeverisje, – vëren në një analize të vetën portal ResPublica.

Dhe fushata e komunikimit me qytetarët, online, për këtë platformë, “çuditërisht” përkon me përballjen elektorale farsë në Partinë Demokratike. 30 ditë do të zgjasë komunikimi i PS-së me qytetarët, më pak zgjat procesi zgjedhor në PD.

Edi Rama po pret Lulzim Bashën të rikonfirmohet? Në një mënyrë apo në një tjetër, Rama po pret të nisë qeverisjen me zbatimin e marreveshjes të 18 majit?

Sipas analizes së sipërcituar, kjo nuk ka dyshime “për arsye që po bëhen të qarta përherë e më shumë”:

Shqipëria hyn në fazën më kyçe të procesit të integrimit, ku kërkohen reforma të vërteta dhe jo gjobitje njerëzish fatkeqë që sot mund të kenë shpresë te Facebook i kryeministrit.

Kërkon ndërhyrje në disa drejtime për të rregulluar tregun, për të vënë në funksionim zbatimin e të drejtave. Kjo do të thotë se liria për të abuzuar ngushtohet dhe kostot e reformave vijnë duke u rritur.

Është normale të parashikohet sesi shtrëngimet që vijnë nga reformat mund të kapitalizohen si frymë opozitare nga krahu tjetër dhe këtu këmbëngulja për bashkëqeverisje është as më shumë e as më pak një mënyrë për të eliminuar këtë perspektivë me kosto – shkruan portali.

Analiza ve në dukje se as vetë PS nuk e priste rezultatin “74 mandate” dhe ky rezultat zhduku befasisht alibinë për koalicion me PD, që me sa duket ishte paravendosur mes Ramës e Bashës.

Mund të merret me mend, dhe kjo u pa edhe nga fjala e parë e Ramës me deputetët e zgjedhur, se PS-ja nuk priste këtë rezultat. 74 mandate e bëjnë krejt pa kuptim përpjekjen për t’u lidhur me PD-në, për disa reforma të cilat mund të rakordohen në Parlament, përmes komisioneve apo marrëveshjeve. Ka thjesht kapje në befasi dhe përpjekje për të rikthyer 18 majin, ndonëse vota e 25 qershorit, e bëri atë të pavlefshme – shkruan Respublika.