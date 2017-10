I nderuar z.Thano, ju uroj pune te mbare.

Mbas shume vitesh kur do te mbeten vetem gjerat e shkruara, eshte padrejtesi te mbetet vetem cfare ka shkruar Sali Berisha. Gjithashtu. Nuk pres ndonje perfitim vetiak nga ky shkrim. Sepse jam papune nga viti 2011, dhe, sapo mbylla letrat e pensionit.

Ky shkrim, eshte thjeshte nje perpjekje imja per mireinformim te publikut.

Sepse si mund ta qas njeriu krijimtarinë e Sali Berishës – ish president dhe ishkryeministër i Shqipërisë, pa nënvleftësuar kryetarllëkun e PD, dhe, bir i një fshati malor, baritor, blegtoral – kur lexon të shkruar prej tij se stërgjyshi i Edi Ramës na paska qënë, sipas një banori pa emër të fshatit Mbreshtan, barri derrash?

A ka zot që vërteton fjalët e herëshme të atij fshatarit nga Mbreshtani i Beratit, ose, thënë ndryshe, krijimtarinë djallëzore të Sali Berishës? Krijimtaria nuk është një lojë e lehtë. Ajo, në politikë, nuk mund të përfytyrohet pa një themel mërie. Ndjenja e mërisë te Sali Berisha, mbase pasojë e një të shkuare të mjegullt, e ka shëndruar atë në një makinë që vetëm hedh baltë mbi kundërshtarët e tij të brendshëm e të jashtëm!

Po shkëpuem pak, lexuesi mos mërzitet, sa ti jap një përgjigje, me mbresa të ditëve të fundit, pyetjes: a është turp të jesh bari?

Bariu shokë bariu atje në Vuno na është një goxha djalë rreth të tridhjetave, Landi e thërrasin, që e shet qumështin e dhisë, të freskët, 150 lekë/1,5 litra. Po djathi i dhisë, i njomë ose i thatë, me 500 lekë/kg. Nuk po u tregoj për mishin e kecit, dhe as për raki se shpirti ma di.

Po çfarë lidhje ka këtu, Vunoi? Ka sepse në Vuno ku unë shkoj 4-5 herë në vit, mësova praktikisht se çfarë është bariu. Në Shkodër dhe në Pogradec ku kam punuar, disa vite të jetës time, nuk kam patur një të tillë rast. Në Vuno jo vetem Landi, po edhe Filipi që është diplomuar për fizikë në Univerisitetin e Tiranës, janë barinj dhe blegtorë të suksesshem. Të respektuar.

Po u them të vërtetën. Sepse, nuk kam dëgjuar asnjëherë nga vunjotsit – me të cilët bisedoj shpesh dhe shtruar në të sakatuarën “Bar Kafe” të fshatit – që ta qeshin e ta përqeshin punën e bariut, njeriun bari. Nuk dëgjova ti përmendnin as në mbledhjen që kryetari i PS për Himarën bëri me vunjotsit përpara takimit me votuesit të Damian Gjiknurit, kandidat për deputet i zonës.

Por dëgjova, dhe nuk mund të rri pa u’a rrëfyer se vunjotsit, në kor ishin shumë të pakënaqur me shpërfilljen që Bashkia e Himarës tregonte ndaj kërkesës së tyre për sigurimin e ujit pijshëm, etj. Indiferencën e Bashkisë, vunjotsit e shpotinin me shprehjen “Bashkia e di mirë që ne votojmë gjithmonë majtas, prej 26 vitesh, dhe …”. Dhe tani po e lidh fillin e mendimit që më lart, në mes e lashë.

Duke shkruar këto rradhë nuk po rekem të ndreq – mëritë e Sali Berishës. Aspak. Sepse, Saliu e ka metodë pune që kundërshtarin politik të mos e “telerndisë” të vetmuar, po ta godasë atë në numurin shumës, si? Duke i bashkëngjitur herë emrin e babait; herë atë të nënës; herë atë të gjyshit, gjyshes; pa nënvleftësuar stërgjyshin – siç veproi edhe me Fatos Nanon deri ne vitin 2005, kur e qësëndiste: Fatos Thanas Nano – për ta bërë kështu sa më të besueshëm te dëgjuesit se Edi Rama është i tillë dhe i atillë, edhe për shkak të …!

Vulgariteti i sjelljes dhe ndjenjave të Sali Berishës nuk më pengon të përfitoj nga liria e shtypit, dhe, ti bëj kështu me dije lexuesit se: Kristaq Rama (plaku) ka ardhur në Durrës nga Voskopoja pas vitit 1790. Ca më vonë se stërgjyshërit e mi(N.B). Kristaq Rama u martua, në Durrës, rreth 115 vite më parë, me Athina Truja ( familja Truja ishte ajka e aristokracisë tregatre të Durrësit; me emër edhe në Bari të Italisë).

Vlash Rama, gjyshi i Edi Ramës, ishte fruti i kësaj martese. “Nga familjet kryesore … në Durrës… që flasin shqip janë: Tirana, Leka, Lazaridhi, Mima, Kristaq.Rama, Vesho, Popa Rama, Popa Spiro, Truia, Salabanda … ata janë zotër të shtëpive, kultivojnë vetë tokën, janë artizanë dhe tregtarë të mirë … “. shkruan C.N.Burileanu, në librin e tij “Tre Udhëtime te Arumunët e Shqipërisë”, me parathënie të Antonio Baldacci, botuar në vitin 1906 në Bukuresht, dhe në vitin 1912 në Bolonja.

Kristaq Rama kishte mbaruar normalen, dhe punoi si sekretar në zyrën tregtare të familjes Paftali, Durrës. (Kosta Paftali ka pas qënë kryetar i bashkisë Durrës në vitet 1922-1924). Kristaq Rama dha mësime edhe në shkollën greke të Durrësit, e cila ishte në pronësi të baxhanakut të tij Pavli Terka( stërgjyshi im N.B). Terka ishte kryetar i kryepleqësisë ortodokse të Durrësit dhe Tiranës; nënkryetar i shoqërisë “Bashkimi” të Durrësit, themeluar në vitin1909; diplomat; ministër. Këta ishin, pa u zgjatur më tej, sëra e njerëzve ku gjëndej Kristaq Rama.

I shkolluar dhe aktiv për një kohë të gjatë ishte edhe Mihal Rama: letrar i shkronjave shqipe; shkrimet e të cilit botoheshin në Bukuresht në vitet 1902-1904 me inicialet M.R; krahas, publicistikës të Dom Nikoll Kaçorit me pseudonimin “Qeleshebardhi”; dhe, artikujve të Sali Nivicës me pseudonimin “Pellazgu”, etj; Mihal Rama ishte financier, me shkollë. Ai u emërua kryeadministrator i pronave të patundshme të Kishës Ortodokse Shqiptare, fill pas kongresit të dytë të KOSH. Po të lexoni librin “Feja dhe Flamuri. Dom Nikollë Kaçori”, të Hajredin Isufi, historian, do të gjeni jo pak fakte interesante për qëndrimet e gjalla patriotike të vllezërve Kristaq dhe Mihal Rama, në Durrës, kryeqytet i Shqipërisë, Bukuresht, Sofie, Manastir, si dhe përkrah Dom Nikoll Kaçorrit.

Ja diçka, shkurtimisht. – “Kryepleqësia ortodokse e Durrësit dhe Tiranes… që kishte në përbërjen e saj figura të shquara të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare si Pavli Terka, Kristaq Rama, Ilia Llavda, Kosta Paftali, Aleks Duka, Pal Xhumari, Sotir Margariti …, në vitin 1909, deklaroi se “… pavarëshisht nga feja, alfabeti duhet të jetë unik për të gjithë shqiptarët…”. Propozimi i Nikoll Kaçorrit që të organizohej një manifestim proteste gjeti miratimin e plotë … Përpara turmës së madhe, në Durrës, Kaçorri mbajti një fjalim ku drejtoi sulme të ashpra ndaj fqinjëve … . Folën edhe Neki Libohova, Mihal Rama, Agustin Serreqi, Stef Kaçulini.”

– Në ditën e parë të krishtlindjes, të vitit 1908, mes mitropolitit grek dhe ortodoksëve të Durrësit plasi një konflikt i rëndë. Kryepleqësia kishte vendosur të mos ishte i pranishëm mitropoliti… sepse ai donte që mesha të mbahej në greqisht… Mitropoliti u paralajmërua nga Pavli Terka dhe Kristaq Rama që të mos trazohej në meshë; m.gj.atë mitropoliti ndërhyri tek priftërinjë shqiptarë dhe u bëri presion ta ndërprisnin meshën në shqip, por, urdhëresa e tij qe e pasukseshme… mitropoliti iku nga kisha…. Patriarkana e Stambollit e largoi, më pas, nga Mitropolia e Durrësit”. Këtë ngjarje e tregonin gjer vonë në Durrës. Mbase edhe sot. Unë e dëgjova për herë të parë, kur isha gjimnazist, te shtëpia e Minella Lekës ( kushuriri i parë i babait tim) ku Vlash Rama shkonte shpesh për vizitë. Minella dhe Vlashi, bashkëmoshatarë, e tregonin me “këmbë e me duar” – si ngjarje që kishte bërë goxha bujë. E kam dëgjuar, sa mësipër, edhe 8 vite më parë nga Romeo Rama, ndërsa shkëmbenim dijeni, ndenjur, për të parët tanë, te kafja e bashkisë Tiranës.

Unë kam boll fakte materiale, për prejardhjen time të shkëlqyer. Kjo më jep gjithë lirinë e nevojshme për interpretimin e saj me qëllim për të mos paranuar kurrësesi atë botë e cila duke mos patur me çfarë të krenohet, në vend që të heshtë, e quan të natyrshme të poshtërojë këdo, paprerë, pakufi.

Nasho Bakalli .