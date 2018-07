A është zemëruar DITA me Edi Ramën

Nga Alban Dabulla*

“Qeveria Rama”, shkruante një replikues në debatin e hapur së fundmi në gazetën DITA, “është qeveria më e mirë e 27 viteve të fundit”.

E kam ndeshur këto ditë jo pak herë një mendim të tillë, si edhe habinë, përse DITA e cila si pak të tjerë ka dhënë mbështetjen e saj për heqjen qafe të një qeverie mazokiste, si ajo e Berishës, tani, kur Edi Rama po hyn në vitin e dytë të pushtetit të tij të mandatit të dytë, hap një debat të tillë.

Edhe sikur të jetë qeveria më e mirë e 27 viteve të fundit nuk do të thotë domosdo që është qeveria që shqiptarët kanë pritur dhe që e meritojnë ta kenë. DITA, jo vetëm stafi i saj, por edhe njerëzit që e lexojnë atë, duan dhe kërkojnë më shumë pikërisht sepse i kanë besuar Ramës si kurrë ndonjëherë dhe siç është e logjikshme, edhe pritjen e kanë patur të pashoqe.

Vitin e shkuar, njerëzit thuajse në të gjithë vendin, në një hapësirë të habitshme gjeopolitike, i besuan Edi Ramës dhe socialistëve një pushtet të cilin nuk ja kishin dhënë askujt tjetër në kushte normale. Për më tepër ja dhanë pas një mandati provë, ku jo çdo gjë shkëlqeu.

Katër vite më parë ata kishin menduar me të drejtë se disa nga gjëmat berishiane do të fundoseshin, bashkë me Prishësin e madh të Shtetit, pra ndëshkimi i së keqes do të ishte premtimi i madh i mbajtur i Edi Ramës. Kjo nuk ndodhi. E megjithatë besimi tek njeriu ishte më i fuqishëm se tek politikani dhe Edi Ramës iu dha mandati i dytë.

Tani, një vit iku, përpara Edi Ramës kanë mbetur edhe tri vite të tjera. Koha ikën më shpejt nga sa e mendojnë politikanët, por më ngadalë se sa shpresat e njerëzve. Nëse DITA mendon se këto ritme duhen të jenë ndryshe, më të fuqishme dhe më të detajuara se deri tani, kjo nuk krijon një hendek mes saj dhe qeverisë, megjithëse detyra e një medie serioze është gjithnjë e njëjtë; të jetë opozita e qeverisë, edhe nëse e ka mbështetur atë. Këtë po bën edhe DITA. Po e bën me ndërgjegje, pa asnjë kompleks pushteti apo inat. Është normale dhe e arsyeshme.

Të mos e thuash të vërtetën, ta reduktosh atë, të bësh symbyllurin, të jesh i shurdhër kur kambanat po bien, të dëshmosh se oligarkët financiarë po shemben, kur ato po lulëzojnë si më parë, të mos jesh pranë atij që vuan dhe kërkon dritën, të bësh dëshmi të rreme, për hir të pushtetit, asnjëra nga këto nuk e bën gazetën më të besuar, por as nuk e ndihmon një qeveri, të cilën, nga të vetët, tashmë e ka rrethuar heshtja dhe miratimi i verbër.

Natyrisht që askush nuk e krahason Edi Ramën me Sali Berishën. Çdo krahasim me Berishën çalon, por përsëri, kjo nuk është e mjaftueshme. Nëse dikush mendon se Rama është më i mirë se Berisha se nuk ka hedhur njerëz në erë në Gërdec, se nuk ka vrarë në një tjetër 21 janar, se nuk ka qenë kurrë organizator i një grushti shteti, si i 14 shtatorit 1998, se nuk qëndron pas vrasjeve mafioze, si ato në Tropojë, se nuk ka krijuar tani për tani një humnerë financiare si e Berishës e vitit 2013 apo piramidat e shkatërrimit – të gjitha këto nuk janë të mjaftueshme për të bërë një paralele mes këtyre të dyve që sot dominojnë politikën.

Por njerëzit nuk kanë pritur një Berishë ndryshe, por një Edi Ramë të aftë të përmbysë atë botë berishiste, në thelbin e saj antikombëtare, kanë pritur dhe presin jo vetëm ëndrrën dhe shpresën, por realizimin.

Përse DITA e hapi këtë debat, i cili gjithnjë sipas mendimit tim, ishte e vazhdon të jetë i domosdoshëm?

Së pari, ajo, por edhe analistët e saj, nuk kanë asnjë mëri me qeverinë si strukturë, por me punën joefektive të saj. Qeveria nuk është tabu, nuk janë të gjithë engjëllorë dhe të paprekshëm. Disa nga ministrat e kësaj qeverie janë bërë si kalorës fluturakë, që më shumë merren me fluturime pindarike se sa me gjëra reale dhe të prekshme. Disa janë të korruptuar.

Së dyti, Dita dhe analistët e saj, as nuk kanë pritur, as nuk kanë marrë dhe as nuk presin të marrin benefite nga qeveria Rama. Kjo ka qenë dhe është një temë e mbyllur. Pra, marrëdhëniet mes një medie të lirë dhe një qeverie të zgjedhur nuk janë si ato mes një kontraktori dhe zbatuesi, por si dy institucione të mëvetshme, njëra nga të cilat, media e lirë, e ka detyrim të saj për të thënë ato të vërteta, për të cilat ka mendimin se duhen thënë dhe se janë jo vetëm rrjedhë e mendimit të saj, por edhe e njerëzve që e duan dhe e lexojnë atë, për të shkuar më tej, rrjedhë e një mendimi të majtë social në politikën shqiptare.

Së treti, Dita dhe analistët e saj, ndryshe nga opozita, e cila ka më shumë resurse politike në dorë, nuk ka ngritur mendimin e saj mbi shpifje, qëllim dashakeq apo synim pushtetor. Të jesh opozitë në përkrahje është në fund të fundit, një synim fisnik, i cili edhe mund të të ftohë me struktura apo grupe që mendojnë se “qeveria është e paprekshme”, por që në fund të fundit, kur mendojnë qetësisht, janë në të njëjtën rrugë mendimi me ne.

Së katërti, DITA dhe analistët e saj mendojnë se jo gjithçka po shkon mirë në këtë qeverisje dhe do të kishin dashur të ishin të gabuar. Por, nuk janë. Në pesë vite qeverisje ka shumë boshllëqe të cilat janë vështirë të mbushen nëse vazhdon i njëjti ritëm. Të mos e thuash këtë, do të thotë të jesh, ose miop, ose lajkatar i shkallës së parë. Në pesë vite askush nuk mori përgjigjet e duhura për krimet e ndodhura gjatë qeverisjes së mëparshme. Të gjitha po futen në një thes dhe do të hidhen në lumin e kohës. Kjo do të bëjë që në të ardhmen, të kemi vazhdimisht thasë të tillë, të cilët do të mbushen me krimin politik e financiar dhe përsëri do të hidhen në det.

Së pesti, gazeta DITA dhe analistët e saj, kanë mendimin se duhet të ndryshojë vetëdija politike dhe transparenca duhet të përshkojë vendimet e qeverisë. Nuk është dinjitoze ta kesh kërkuar këtë nga një ish-pushtet oligark dhe të mos e kërkosh tani, kur në pushtet është një kryeministër, i cili ka premtuar se do të qeverisë krejt ndryshe.

Që të mos jemi pjesë e një zhgënjimi të ri në të ardhmen e afërt, është normale të rikthehemi në tema të tilla. Nuk është DITA ajo që duhet të ndërrojë mendje; është qeveria që duhet të kthehet më ballas me njerëzit, të cilët vërtet ia dhanë tepsinë, por edhe mund t’i ngrenë nga tryeza e pushtetit ende të uritur.

*Botues i Ditës