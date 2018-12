A ka të drejtë Elvira?

Elvira Dones është një zë interesant në botën e letrave.

Në 2014, një vit pas ardhjes në pushtet të Rilindjes, nëpërmjet votes masive për PS-në dhe të majtën, në një intervistë për DITA, Dones shprehej:

“Eshte populli shqiptar vetë, me votën e tij, që kërkoi këtë ndryshim. Edhe unë personalisht isha për ndryshimin, zemra ime ka rrahur gjithmonë për të majtën. Nuk po flas për komunizmin, por po flas për të drejtën sociale. E shoh të djathtën më monolitike dhe të majtën që gjithsesi, mundohet të bëjë diçka më shumë për shtresat më të varfra të vendit dhe jo për polarizim. Uroj që të mos jetë naivitet apo dëshira ime e mirë që ta shoh këtë gjë më me entuziazëm seç duhet, por unë mendoj se Shqipëria mund të bëhet. E kam dëgjuar për kaq shumë vite atë fjalën: S’bëhet ky vend, nuk bëhet! Por jo, nëse ka vullnet e dëshirë, mundet. Unë i kam rënë botës në të katra anët, kam shkelur të gjitha qoshet e varfra dhe kam parë shumë situata që janë të pandryshueshme. Teksasi, për mua është i pandryshueshëm, ndërsa Shqipëria mendoj se po. Mendoj që kjo qeveri, në mos më zhgënjeftë plotësisht, pasi edhe unë kam pritshmëri të mëdha, kjo edhe sepse jam shprehur e kam përkrahur ndryshimin në vend, dua t’i shoh tani në punë për të mirën e vendit”.

Sot, 4 vite më pas Dones është krejtësisht e zhgënjyer. DITA botoi rreth një javë më pare një postim të saj në rrjetet sociale, ku Dones e kthyer në Tiranë për disa ditë, shpreh revoltë, zhgënjim, akuzë.

“Akuzoj klasën politike të tanishme, akuzoj dhe vetëm akuzoj kryeministrin e “shitshëm” për lajmet perëndimore, përherë e më të nxituara dhe sipërfaqësore. Akuzoj këtë burrë për arrogancën tij të padëgjuar dhe vulgare, për korrupsionin e tij absolut. E akuzoj, sepse ka shuar shpresat e shqiptarëve. Në emër të Shqipërisë që mund të bëhej dhe ju e vodhët pa mëshirë, unë e akuzoj. Dhe as e vras mendjen për ironinë tënde dy lekëshe. Dhe nuk mund të më bësh asgjë, sepse je i mjerë dhe skile, ndërsa Shqipëria po vdes” – shkruante Dones.

Duket qartë që gjithcka është shembur në botën e saj të shpresës. Zonja Dones shpreh një zhgënjim të madh dhe nuk eshte e para nga ish mbeshtetesit e shumtë te Rames që ndihet kështu. Nuk është nga ata inatçoret e pandalshem, “analistët” miq të dikurshëm te Rames, të cilët janë kaq vulgarë në mllefin ndaj tij. Duke përfituar ngase përballë kanë një njeri që eshte po aq turfullues dhe i ashpër, por edhe në mënyrë thuajse të sëmurë, i joshur prej tyre, Dones nuk është nga kjo racë.

Nuk i dimè ndërlidhjet e saj të mëhershme apo të tashme me shefin e qeverisë, kjo është diçka mes dy vetëve, të cilët e ngrenè vetë botën mes një kohe të shkuar dhe perceptimit të tashëm. Shkrimtarët duhen dëgjuar me kujdes, jo se përmes tyre rrjedh e gjithë e vërteta, por nga që tek ata gjen në të shumtën e herës një shpirt të trazuar që nuk ka lidhje me interesa meskine.

Gazetarja e DITA Entela Resuli e Dites e kontaktoi zonjen Dones pas postimit te saj per Ramen. Ajo sapo kishte Shqiperine.

“Sapo u ktheva nga Shqiperia ku isha per disa dite; tani me duhet ta “paguaj me interes”, ngaqe axhenda e punes eshte me e çmendur se vete çmenduria keto kohe… Kam ne duar dy projekte tejet angazhuese e jam me valixhe ne dore ne me te shumten e kohes… Ajo çka postova permban gjithçka desha te them. Ishte nje emocion e bindje e imja personale, e ashtu dua te mbetet, pa shtuar, elaboruar. Shpesh disa fjali thone me shume se shkrime te gjata a intervista, qe andej nga ne jane bere si borziloku i gjendur ne çdo pjate. Pashe me habi se qenkej bere publike, me gjithe sharjet e sulmet ad hominem qe jane bere zakon, e jo perjashtim” – tha Dones në bisedë me Resulin.

A i ka shuar Edi Rama shpresat e shqiptarëve? A është ai njeriu i shpresës së madhe që po kthehet në zhgënjimin e madh?

E keqja e të gjithave është se si në çdo gjë, gjysma e jetës politike, zhytur në një batak dhjetra herë më kundërmues se qeveria e tashme i bën njerëzit të besojnë se kjo që ndodh tani është e keqja më e vogël nga të këqijat e afruara si alternativë.

Por kur duhet të zgjedhësh të keqen më të vogël, zgjedhja jote është gjithsesi e keqe – Një e keqe e nevojshme – do thotë dikush. Por… e kemi provuar edhe më parë: një e keqe e vogël sot, do sjellë një të keqe tjetër të madhe nesër.

*****

Botuar sot në DITA

Intervista e znj.Dones botuar në 2014 mund të lexohet duke klikuar KËTU

Postimi i fundit i znj.Dones mund të lexohet duke klikuar KËTU