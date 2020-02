A ka zënë mend opozita pas dështimit me bojkotin?!

Bedri Islami

A ka ndryshuar opozita e tashme apo e gjithë kjo është njëra nga mënyrat për të qenë diku e njëkohësisht të mos jenë askund? A është mbushur mend ajo, duke e parë se as brohoritjet e çjerra, as thirrjet halucionante, as astiriotët, as komunalët e bashkive, as metingashët profesionistë.

Më në fund, pas një viti sorollatjesh , metingjesh, sherrnanjash, molotovësh, grindjesh, përgjimesh, publikimesh, tani edhe në media të huaja, sepse të vendit pak kush i beson, djegieve, vrapit maratonomak të Dollapit, kërcënimeve të Palokës se do të ikë nga politika nëse bëhen zgjedhjet e 30 qershorit, “ bubullimave” të çunit të Fahriut, futjes së lojë të Metës dhe plasaritjeve të Monikës, kërkesës së Berishës për zaptim rrugësh e godinash, ëndrrës së tij vrastare për shefin e qeverisë kur ai ishte në opozitë, përçartjeve të metingashëve që befas u strukën në një qoshe, opozita bëri hapin e parë të saj të mënçur: u kthye në një tryezë bisedimesh, për njerën nga gjërat më themelore, reformimit të paketës zgjedhore.

E vetmja lëvizje që mund të ketë një pasvijë të qartë politike dhe që bie ndesh me gjithçka që kemi parë tash një vit dhe që, ndosahta edhe si shenjë besnikëria, gjithëfarë alillojbejësh na e shfaqin përsëri me kërcënime minore, të cilat nuk i bën serioze as zëri disi i veçantë i numurit dy të selisë blu, Bardhit.

A ka ndryshuar opozita e tashme apo e gjithë kjo është njëra nga mënyrat për të qenë diku e njëkohësisht të mos jenë askund? A është mbushur mend ajo, duke e parë se as brohoritjet e çjerra, as thirrjet halucionante, as astiriotët, as komunalët e bashkive, as metingashët profesionistë..nuk bënë asgjë tjetër veçse dupluan një parlament të fantaksur, që edhe si ishte nuk duhej gjë e jo më tani që vetëm parlament nuk është, humbën të gjitha bashkitë duke lënë fushën e lirë të vendosjes së një sistemi monist në pushtetin lokal,, e vendosën fatin e ligjeve të ardhshme në duart e listave reservë, pakuan mundësinë për të qenë fituese të zgjedhjeve të ardhshme?

Vështirë të besohet se ka nisur ndryshimi! T duket e pamundur, megjithëse duhej të kishte ndodhur.

Egërsia me të cilën ish shwefi i vjetr Berisha u paraqit në një studiot TV, kërkesa e tij për radikalizim të skajshëm, mosdakordësia me vijën e tashme të ndjekur nga Basha, hedhja në lojë e skalioneve afër tij, mund të kenë çoroditur opozitën, por mbi të gjitha kanë treguar se ende aty janë mes dy rrugëve: ose të mendjes, ose të dhunës.

Basha ka mbledhur rreth vetes disa figura të reja, të cilët, krahas të vjetërve, nuk kanë staturën e liderëve të ardhshëm që mund të qeverisin këtë vend. Gjysma e tyre janë të provuar , dhe shenjat që kanë lënë pas vetes janë të mjerueshme; gjysma tjetër as nuk ka nevojë të provohet, duke parë se cili është niveli i tyre intelektual, mendësia që kanë humbja e çdo vizioni dhe, pak kush prej tyre , si asnjëherë më parë, mund të ketë lidhje me të djathtën.

Basha është në momentin kur kërkon të duket ndryshe. Nuk është gjë e re.

Ka një shembull.

Në të gjithë këto ditë, çdo gjë është e njëjtë si ka ndodhur ne fillimin e vitit 2005, pra me kohën kur Berisha, shefi i tij politik dhe ati i tij shpirtëror, doli me idenë se tani ai nuk është më ai i vjetri, i vitit 1997 apo i grushtit të shtetit, por një Berishë krejt ndryshe , që kishte mësuar nga gabimet e mëdha dhe fajet e ndodhura nën presidencën e tij.

Basha, sot e gjithë ditën, i është i kthyer kësaj ideje, me ndryshimin se tashmë ai nuk është thirrur nga familja për të drejtuar KOP-in, Komitetin e Orientimit të Politikave, si një zgjidhje e ngjashme me atë që është krijuar më heret në Serbi, sjellur në Shqipëri nga Fazlliqi, KOP-i, i zhdukur tashmë, por që të jetë vetë ai trajtesa e re e kësaj strukture. Pra, të jetë ai, vetë ai dhe një grup rreth tij, përfytyrimi i KOP-it, si një sjellje e re politike e një njeriu, që i provuar kudo, në të shumtën e posteve të larta qeveritare, nuk kishte bërë gjë.

Tani, si ndodh zakonisht në të tilla lëvizje që synojnë përmbysjen e një qeverie për të riardhur të larguarit prej saj, Basha po përpiqet të jetë njeriu i thjeshtë, ulur këmbëkryq me njerëzit e zakonshëm, të varfërit, po se po; njeriu që nuk përton të trokasë në secilën derë dhe të godasë në të gjitha portat, duke u paraqitur si një Mesia i ri i shqiptarëve, njeriu i shpresës dhe i zhvillimit.

Është ndër të paktët që përcakton se unë do të jem kryeministri më i mirë”, kur nuk ka qenë as ministër i mirë, as kryebashkiak i mirë, as shef opozite i mirë.

Një petk i vjetër në një lojë të re! Të jetë kështu?

A duhet besuar ai?

A duhet besuar opozita në kthesën e saj? A është e maftueshme në imazhin e saj dukja në një komision të reformës zgjedhore, kur kanë bojkotuar gjithçka tjetër? Është nisje apo vënia e kapakut të prapshtisë?

Sa është i besueshëm një njeri , apo një strukturë njerëzore, që deri dje ishte gati të digjte gjithçka, që kurrë nuk e ka njohur politikën, që ka pas vetes disa nga akuzat më të mëdha, shoqërore, kombëtare, financiare e politike?

A është i besueshëm Basha në lëvizjen e tij? A është joshëse si ngjarje politike qënia pjesë në një reformë, në të cilën thelbi as që diskutohet: sistemi zgjedhor, duke synuar të ruhet i tashmi, ku shefi është mbreti dhe gjithë të tjerët janë hiç?

A mund të ketë zënë mend nga qëndrimi në opozitë, ku, megjithëse benificet financiare nuk i munguan dhe gjobat kunetore u bënë trajtesë e posaçme, përsëri i mungonte pushteti që, në vitin 2005, i ra nga qielli, ose më saktë, nga njohja me njërin nga pinjollët e familjes kryeministrore dhe mbështetja e një afaristi politikan, i mbuluar me enigmën e një rrëshqitje serbe, që nuk ishte hiç më pak se sa nipi i Stanishiqit, shefit të shërbimit sekret në regjimin e Millosheviqit dhe biri i shefes së kabinetit të ish ministrit të brendshëm serb?

E vështirë të përceptohet se si mund të lëvizë tani nga lëvozhga e tij, ku ka qenë i strukur për kaq shumë kohë, një figurë politike, në jetëshkrimin e tij politik, para se të bëhej pjesë e politikës, mund të shkruheshin tri arritje të mëdha: kamarier në Aeroportin e Rinasit; student në Hollandë, me para ende enigmë në për studimin e tij dhe blerjen e banesës moderne, ku nuk dihet nëse është i diplomuar a jo, dhe së treti, hetues i institucioneve ndërkombëtare në Kosovë, ku veprimi i tij është lidhur me dy rëndesa të mëdha kombëtare: krijimi i dosjeve për luftëtarët e UÇK-së dhe krijimi i legjendës fatkob të Shtëpisë së Verdhë.

Megjithatë, si thonte një figurë e shquar në Kosovë, Adem Demaçi, thënie të cilën e kam përsëritur shpesh, “ vetëm të marrët dhe të vdekurit nuk ndryshojnë”.

Por, a ka ndryshuar ai?

A ka ndryshuar opozita? Është bërë më e mënçur apo e ndjeu se ishte momenti i fundur ku mund të kapte diçka dhe të kishte shpresa për të qenë në lojë?

Opozita e di se, nëse futet tepër shpejt në zgjedhje, ajo është e humbur. Jo se Edi Rama i mund ato, por vetë ato mundin veten!

Basha ende sot nuk e di krejt mirë se lideri i kujt force politike është! Ende nuk ka një program të qartë të së djathtës. I rrethuar nga mediokër dhe këshilltarë që më shpjt e braktzisin se sa i rrinë në krah, ai kërkoi imazhin e ri, por , sa i besuar është ai?

Në fakt ai është drejtuesi, kryetari i PD-së, por nuk është lideri i saj. Vendimi për reformën mund ta shpjerë drejt liderizmit ose mund ta përmbysë!

A është bërë ai, më në fund, lideri i së djathtës, që njerëzit dhe vetë politika ka pritur, si një domosdoshmëri e zhvillimit të vendit, mentor i një fryme të re të mendimit , njeriu rreth të cilit, plot besim, mund të mblidhen gjithë lëvizjet e tjera opozitare?

A ka tek ai, në politikën e tij, në fjalorin e tij, në idetë dhe në pikëpamjet që shtron, një vizion ndryshe nga sa më parë, të distancuar nga ajo që kishim deri pesë vite më parë në vetë frymën e kësaj force politike?

Cilat shpresa mund të ngjallë ky njeri dhe , nëse ka, çfarë e dallon vizionin e tij nga ajo që është paraqitur deri më tash?

Basha është ndër figurat politike që nuk ndryshon, sepse nuk është bërë vetë lider; atë e kanë dashur ta bëjnë lider, megjithëse kurrë nuk do e arrijnë këtë.

Njeriu bëhet lider, dhe, bëhet kur vetë fryma e tij është lideriste, kur i ka prekur gjërat me dorë nga e para, kur e ka njohur fillimisht shijen e humbjes dhe më pas të fitores, kur ka qenë i njohur para se të emërohej diku, dhe, më parë se të ishte i besuar për shefin politik, të ishte i tillë për të zakonshmit e politikës së tij.

Basha në politikë nuk është ngjitur nga poshtë, ai ka ardhur nga lart dhe e gjithë dalldia e tij politike dëshmon se as nuk ka mësuar nga gabimet e fajet dhe, as nuk e ka ndër mend të mësojë.

Diskursi i tij politik i tashëm, i ngjashëm si dy pika uji me diskursin e gjithmonshëm të radikalëve ekstremë të së djathtës, jo vetëm nuk është shpresëdhënës ose të përcjellë idenë e një lideri ndryshe, por është i frikshëm. Më parë se të përcjellë idenë e një fryme të re qeverisëse, ai të përcjell dhunën, shantazhin, përplasjen, goditjen dhe, në fund, si ndodh në këto raste, krimin.

Basha, njëjtë si më heret, pas humbjes së vitit 2013, të vetmen strukturë që krijoi me porosi dhe njëtrajtësi si “ Beretat e Kuqe”, ishte detashmenti, të cilit i vendosi emërin e Azem Hajdarit dhe i trajtoi si forcat e sulmit. Shfaqja e tyre e uniformuar dhe mos shuarja e kësaj strukture paraushtarake, e cila më shumë të sjell ndër mend dhunën se sa forcën e saj, është rruga se si ai e mendon marrjen e pushtetit.

Nga gjithë ajo që ka shpërfaqur në të gjithë fjalimet e tij, herë herë të çartallosura,që nga ato në foltoren e parlamerntit e deri me metingashët që e ndjekin pas, dhuna dhe flakja e qeverisë në Lanë, ndëshkimi dhe sekuestrimi, goditja dhe largimi, janë primare në trajtesat e tij.

Mund të besohej se tek ky njeri ka diçka të re, ndryshe, ndoshta më evropiane, por, kur mendon se pas shpatullës së tij qëndrojnë ende 4 vrasje dhe dhjetra plagosje në një ditë të vetme dhe, duke i shtuar diskursin e tij dhunues, të cilin e shpalos me gjithë pasuesit e tij të tashëm, përgjithsisht të pagdhendur nga politika e viteve, është e lehtë të mendohet se, jo vetëm asgjë nuk ka mësuar, por edhe ka shkuar më tej në pabesueshmërinë e tij si një figurë lideriste.

A do të përpiqet Basha dhe njerëzit rreth tij që, duke grumbulluar rreth vetes metingashë me precedentë penalë apo të infiltruar nga një vend i tretë, të sjellë përmbysjen apo, ai që mund ta shohim si djall , në fakt është zbutur dhe ka mrizuar qëngjërisht?

Vështirë të ndodhë kjo. Në ditët e fundit ai e ka intesifkuar fushatën e tij për të mbledhur në Tiranë sa më shumë pasues dhe është në të drejtën e tij të bëjë çdo lloj proteste, që nga ajo ulur, ngritje Çadre, protestë për republikën e re, për qeveri teknike, për qeveri provizore, për pagesë “taksash” tek kunati, për largimin e figurave të njohura në PD, për gjithçka që ai vetë ose forca e tij politike, mendon se ia del.

Por, kur në rradhë të parë vendos figura britëse, të cilët deklarojnë se nuk marrin parasysh se çfarë do të vendosë populli, kur figura të tilla çapraze bëjnë thirrje për të shkatërruar qeverinë dhe përmbysur atë, duke dhënë ultimatume të orës së fundit, ku ngrehina e vizionit zevendësohet nga çjerrjet e Palokës dhe atij, të voglit të Balliut, kur mendimi i lë vendin shkatërrimit, atëherë është e vështirë të besohet se kemi të bëjmë me një lider të ri, i cili ka mësuar nga fajet e tij të djeshme.

E keqja e gjithë kësaj është tek krijimi i idesë se, këto janë ditët e fundit të pshtetit të Edi Ramës, se me datë 16 shkurt, ose do të fitohet, ose do të vdesim, se të nesërmen do të ketë një qeveri që e kryeson Basha dhe sejmenët e tij, se pikërisht kjo ditë, 16 shkurti, është vendimtare për të përmbysur oligarkinë politike e financiare.

Dhe njerëzit që shkojnë me një besim të tillë dhe frymëzim të tillë janë më të rrezikshmit në një vend pluralist.

Ata do të nisen drejt shpërblimit dhe nëse nuk do e gjejnë, dhe nuk do e gjejnë, janë të gatshëm për gjithçka, si është provuar në shumë nga protestat e zhvilluara jo shumë kohë të hershme.

Politika ende nuk e ka pjekur Bashën. Ajo e ka bërë më të pasur, më të dashuruar me veten dhe me zërin e tij, por nuk e ka bërë më të arsyeshëm, më logjik dhe më të fjalës.

Ai ende mbetet , sipas përkufizimit të gjetur të zonjës Topalli , ” njeriu që të gënjen edhe kur e pyet se sa është ora”.

Një lider partiak që deklaron qartas se, përmes zgjedhjeve nuk vijmë kurrë në pushtet, ai në fakt shpall luftën e tij kundër institucioneve dhe , së pari, kundër institucionit të votës.

Socialistët mund të rrëzohen nga pushteti vetëm nga vetë socialistët.

Ata mund të bien nga pushteti, që në fakt nuk e kanë realisht, vetëm nga heshtja e tyre ndaj fajeve të qeverisjes që i kanë besuar, por nuk bien nga metingashët, të cilët, të yshtur nga thirrjet dërmuese, mendojnë se mund të bëjnë pushtetin përmes dhunës dhe përmbysjes.

Dhe, kur një vizion të tillë e ka vetë shefi i opozitës, tregon se jo vetëm nuk ka zënë mend, por as nuk e ka ndër mend të zërë.

*****

