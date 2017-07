A kanë ekzistuar vërtet dragonjtë? 10 fakte që duhet të dini (FOTO)

Edhe Aleksandri i Madh thoshte se i kishte luftuar e mundur, dhe natyralistët e shekullit 16 kanë analizuar morfologjinë. Me të vërtetë kanë ekzistuar? Zbulojmë disa rrënjë të mitit të dragonjve.

Nëse është me pupla apo me gjemba, me këmbë apo me krahë, dragoi mbetet një nga kafshët më fantastike të përshkruara. Nuk ka rajon të planetit që mos të njohë legjenda të lidhura me këtë kafshë. Po nga e kanë origjinën mitet për të cilat flitet? Dhe pse gjithmonë bëhet fjalë për fantazi të pastër?

Në fakt sot ka dhe dyshime. “Duke qenë se dragoi nëpër letërsi është i përmendur shumë shpesh, atëherë me siguri diçka konkrete ka pasur,” thotë Fulco Pratesi, arkeolog. Përveç këtyre bishave mesjetare, të bukura, por frut më shumë i supozimeve filozofike se sa të vërtetave shkencore, janë historitë natyrore të viteve ‘500 dhe ‘600 që sjellin dëshmitë më impresionuese.

1. Ulisse Aldrovandi, mjek dhe natyralist bolonjez, përshkruan me hollësi të madhe një dragua të vrarë në afërsi të Bolonjës në vitin 1572, pa krahë dhe me vetëm 2 këmbë.

Ishte vetëm një metër i gjatë. Por gjithmonë Aldrovandi raporton se në Zvicër, në vitin 1499, “u kap një dragua shumë i gjatë me veshë” dhe se në Francë u kap dhe iu dërgua mbretit Francesco një dragua me krahë. Një guidë në malet zvicerane, gjatë vitit 1723, nuk lejonte kalimin në një zonë sepse aty thuhej se kishte shenja e gjurmë që kishin shkelur dinozaurët.

2. Ka me qindra dëshmi, por deri në çfarë pike mund t’i besojmë?

“Ndoshta bëhej fjalë për zvarranikët që ishin me përmasa më të mëdha se normalja,” thotë Pratesi. “Në alpet detare jeton një hardhucë, që i kalon 80 cm gjatësi. Ose mund të hasni një gjarpër që i arrin 2 metra”. Ne vitin 1689, slloveni historik, Valvasor, tha se kishte parë një dragua pas një shiu të rrëmbyeshëm dhe shkruajti: “Ishte i gjatë sa 1 inç dhe kishte pamjen e një hardhuce”. Doli si përfundim që ishte thjesht një krimb.

3. Edhe në kultura shumë të ndryshme nga e jona, figura e dragoit është prezente.

“Në pjesën tjetër të botës, një lidhjet familjare me dragonjtë mitikë mund të jetë e njohur si lizardët, harxhucat e mëdha në Afrikë e Azi, shpjegon Pratesi. Më mbresëlënësi, dragoi i Komodos, është 3 metra i lartë dhe ushqehet me mish derri të egër dhe dreri. Edhe iguanat e padëmshme mund t’i kenë nxitur këto legjenda.

4. Sigurisht që janë dhe pjesë të imagjinatës, duke transformuar skelete të lashta të dinozaurëve në eshtra dragonjsh.

Edhe padija ka luajtur rolin e saj, për shembull shumë kohë më parë, ato shiheshin si një krijesë e dobishme, simbol i pjellorisë, kurse më vonë, dragoi ka fituar një reputacion të keq padrejtësisht, duke u bërë imazh i së keqes.

5. Provojmë të ndërtojmë një foto të dragoit, sikur të kishte ekzistuar me të vërtetë.

Bochart, ekspert në këtë fushë, vë në dukje karakteristikat e dragoit: përmasa të mëdha (deri në 30 metra), tre rreshta dhëmbësh, dhe një ulërimë të tmerrshme. Fakti që këto përbindësha nuk kanë këmbë mund të jetë mohuar kategorikisht nga natyralisti zviceran Konrad Gesner në vitin 1551: “Të gjithë dragonjtë kanë këmbë”. Në dallim nga zvarranikët e tjerë, dragoi është një kafshë me gjak të ngrohtë. Nuk do të shpjegohej ndryshe aftësia e tij për t’u përshtatur me klimat e ndryshme dhe për të qëndruar aktiv ditën dhe natën, në të gjitha periudhat e vitit.

6. Trupi është i mbuluar me luspa 20 cm të gjata, të buta në pjesën e qafës dhe stomakut.

Ndryshimi i ngjyrave të tyre vjen si pasojë e përmbajtjes së mineraleve, ku mbizotëron jeshilja, e kuqja, bluja, e zeza dhe ngjyra e arit. Në vitin 1449, për shembull, i gjithë qyteti Canterbury ishte dëshmitar i një përballje epike mes një dragoi të kuq dhe një tjetri të zi.

7. Çuditërisht, dragonjtë me muskulaturë të fortë e kanë të vështirë të udhëtojnë.

Nga ana tjetër të gjithë dragonjtë, përveç atyre lindorë, kanë krahë. Por për të ngritur një përbindësh të këtyre përmasave duhen krahë të mëdhenj. Peter Dickinson, ka trajtuar në mënyrë shkencore në një libër karakteristikat fiziologjike të dragonjve, ka hipotizuar se krahët në fakt shërbejnë vetëm për të manovruar, dhe dragoi ngrihet si një aeroplan, pasi ka hidrogjen në trup, që çlirohet nga një reaksion kimik në stomakun e tij.

8. Dragonjtë e vegjël quhen edhe baziliskë.

Kanë një trup me përmasa më të vogla, këmbë të shkurtra dhe një kreshtë në kokë. Pavarësisht se janë të gjatë një metër, zjarri që këta dragonj nxjerrin nëpërmjet frymës së tyre është tmerrësisht shkatërruese. Por arma më vdekjeprurëse e një bazilisku është shikimi: një shikim i saj të vret në moment. Duhet pasur kujdes edhe kur i varros ato. Gjaku i një bazilisku, si i shumë dragonjve, është aq djegës sa mund të shkrijë një shpatë dhe armë. Gjaku i tij shkrin edhe skeletin e dragoit, thotë Dikinson për të justifikuar mungesën e fosileve.

9. Një rindërtim i përfytyruar që merr shtysë nga vëllimi i librit “Libri i Dragoit”.

Në hartën e botës tregohen rrugët e ndjekura nga dragonjtë. Në hartë tregohen vendet e tyre të preferuara. Italia e Greqia janë të privilegjuara për pasurinë e tyre mitologjike.

10. Për të fluturuar, një zvarranik duhet të ketë shpatulla të gjera, duhet të përdorë muskujt e krahut.

Sipas legjendave, si bëhet riprodhimi i tyre? Pas çiftëzimit, femra prodhon një vezë të vetme, aq të madhe sa të një struci. Në lindje i vogli mund të ngatërrohet me një hardhucë, por pas 9 muajsh, përmasat e saj arrijnë ato të një qeni të madh. Gjithmonë sipas legjendës, dragonjtë jetojnë gjatë, 500 deri në 1000 vjet.