A kemi modele si shoqëri dhe çfarë po ndodh me të rinjtë sot. Si po njohin ata njëri-tjetrin mes pasigurive dhe raporteve të hapura. Një bisedë me Donika Mustafajin

Entela Resuli

Sa herë që flitet në lajme mbi marrëdhëniet në çift, dashurinë, krizat dhe tradhtitë vëmendja është e lartë. Gjithmonë ka patur kuriozitet se si është ndërtuar marrëdhënia mes një burri dhe një gruaje, si ka lindur dashuria e tyre dhe mbi të gjitha nëse është e aftë t’i rezistoj krizave apo jo.

Duket se familja nuk është në pozitën e saj më të mirë. Numri i lartë i divorceve është një nga treguesit. Në zonat urbane marrëdhëniet janë bërë më të hapura, nuk mund të themi të njëjtën gjë për në zonat rurale. Gjithsesi, fakti që është rritur mosha e të rinjve që krijojnë familje e për më tepër e të bërit prindër, tregon për një hezitim dhe mungesë sigurie.

Kjo pasiguri, kjo ecejake mes dëshirave (të duam në të mirë, por pa të keqen, të duam përgjithmonë) dhe frika jonë gjeneron një mori pyetjesh: pse është kaq e vështirë të njihesh dhe të përfshihesh në një lidhje? Për t’i rezistuar konsumit? Çfarë kuptimi ka për këtë brez zhgënjimi? Pyetje të tilla thelbësore shtron Donika Mustafaj në filmin e saj të ri dokumentar: “Çifti, në të mirë e në të keq”.

Nëpërmjet dialogjeve me të rinjtë, Donika Mustafaj përballet me pikëpamjet e tyre. Forma e gjallë dhe spontane e shkëmbimit të mendimeve na kujton se nuk ka një të vërtetë absolute për të ndërtuar një histori dashurie dhe për ta ushqyer atë ditë pas dite.

Ata guxojnë të shtrojnë pyetje, të cilat jo gjithmonë guxojmë t’ia shtrojmë vetes: pse kam kaq frikë nga tjetri… që megjithatë e dëshiroj? Çfarë nuk mund të pres nga tjetri? A është jeta në çift një mundësi për ta zbuluar veten time … apo të harroj veten? Donika Mustafaj tregon në Dita mbi dokumentarin e saj të fundit, “Çifti, në të mirë e në të keq”.

-Zonja Donika, përse një film për çiftin?

Mjafton numri i divorceve për të justifikuar këtë film dokumentar mbi kuptimin që ka marrë sot çifti dhe vështirësive, që ai po kalon.

-Nëpërmjet prezantimeve kulturore ju i referoheni shumë të shkuarës…

Doja të theksoja rëndësinë e njohjes së rrënjëve tona. Shumica mendojnë se nuk ka asgjë për të mësuar nga paraardhësit. Por e kaluara është themeli, mbi të cilin është ndërtuar e tashmja jonë. Historia e familjes, e paraardhësve tanë dhe e brezave të kaluar tregon se kush jemi ne si njësi familjare dhe si individë.

-E patët të vështirë duke patur parasysh që çifti ka qenë gjithmonë një realitet lëvizës dhe i thërrmuar?

Të flisja për çiftin ishte ndërmarrje e rrezikshme. Tema bashkëshortore evokon shumë gjëra për të gjithë ne, dhe të gjithë e shtjellojmë përmes një pikëpamjeje tepër personale. Në rrethana të tilla, edhe pse autore, unë si çdokush tjetër nuk do të isha në gjendje të pretendoja objektivitetin. Kjo ma komplikonte seriozisht punën. Pranova subjektivitetin dhe hoqa dorë nga ideja se, duke shumëfishuar historitë e “çifteve”, do të zbardhja misterin “e çiftit”. Nga ana tjetër, duke krahasuar disa itinerare me dëshmi të jetuara ose imagjinare munda të identifikoja mekanizmat shoqërorë që e kanë bërë shoqërinë tonë një shoqëri bashkëshortore për disa shekuj.

-Cila është specifika shqiptare në këtë fushë dhe si mund të flasim për të?

Ndërsa vendet e tjera kanë një Tristan dhe Iseult ose një Heloise dhe Abelard, Dante dhe Beatrice, Romeo dhe Juliet, unë e kisha të vështirë të përmendja ndonjë çift mitik shqiptar. Shumë – shumë më dilte para syve Shota me Azem Galicën.

-Atëherë, si mund të përshkruhet figura e saktë e çiftit shqiptar?

Për shkak të opinioneve të shumta, ndryshimeve që vërehen midis aspiratave personale dhe normës shoqërore me të cilën individët përpiqen të përshtaten, nuk ishte e mundur të fiksoja imazhin e tij simbolik. Dhe ndoqa rrugët anësore, indirekte. Kështu, për të treguar lidhjet komplekse midis çiftit, ndjenjave dhe normave shoqërore, m’u desh t’i drejtohem përfaqësimeve kulturore. U përpoqa të paraqes një histori të çiftit përmes prizmit të dashurisë dhe evolucioneve të tij, duke parakuptuar se, nëse këto itinerare dyshe kanë qenë gjithmonë një bast kryesor për shoqërinë, ato ishin po aq për vetë partnerët që synonin të gjenin përmbushje dhe lumturi.

-Kur pashë filmin tuaj më mbetën në mendje një seri shprehjesh të të rinjve si: jam në çift, marrëdhënia jonë është e komplikuar, jam zhgënjyer nga lidhja e parë, nuk e di përse nuk funksionon, nuk martohem, do të rri vetëm sepse martesa e zbeh marrëdhënien etj. Çfarë thonë këto shprehje për idealin tonë modern të dashurisë dhe mënyrën tonë të të jetuarit në çift?

Ata thonë se çifti është i brejtur nga brenda nga një ndjenjë pasigurie që përhapet dhe ndikon në “marrëdhënien” e femrës me mashkullin. “Marrëdhënia” shfaqet pa fillim apo mbarim të qartë. Nuk e dimë se për çfarë po angazhohemi. Shpesh fillimi është një “të dalë ku të dalë” dhe mbarimi një “nuk prish punë”. Mund të fillojmë një lidhje, të ndahemi, ta rifillojmë pas disa muajsh, të dalim me dikë tjetër në të njëjtën kohë, sepse natyra e marrëdhënies nuk është e qartë, siç dëshmojnë të rinjtë personazhe reale të filmit tim.

-Për çfarë angazhohemi?

Asnjë nga përgjigjet e këtyre nuk është krejt e qartë. Sepse të jesh në çift është më së shpeshti pajtim me qenien në flu. Këto përgjigje gjithashtu tregojnë se çifti nuk e merr shumë mundimin në kuptimin e vërtetë të kësaj fjale ta projektojë veten në të ardhmen. Ata nuk e dinë nëse do të jetojnë së bashku, nëse mund të zhvendosen në një apartament të përbashkët, të kenë fëmijë etj.

Ata thonë se çifti ka shumë vështirësi në specifikimin e natyrës së “marrëdhënies”, rolin dhe angazhimin e secilit, pritjet dhe detyrat e secilit. Vihet re mungesa e një angazhimi të qartë: ne jemi “së bashku”, jemi me “dikë”, rolin e të cilit nuk e njohim, nuk parashikohet marrja përsipër e detyrave, por vetëm e të drejtave etj. Anasjelltas, kur një burrë dhe një grua janë të martuar, nuk flasin përsa i përket “marrëdhënies”. E dinë që ata janë të përkushtuar ndaj njëri-tjetrit si “burrë” dhe “grua”, se ata kanë detyra reciproke përfshirë solidaritetin në situata të vështira etj. “Të jesh në një marrëdhënie” shihet thjesht si rast për të qenë së bashku, pa vendosur për natyrën e “marrëdhënies”. Duket sikur kjo marrëdhënie nuk është rezultat i ndonjë vendimi me mendje të ftohtë.

Të rinjtë pohojnë: për momentin jam lidhur me dikë. Po kush është ky “dikush”? Nuk mund të thonë më shumë sepse nuk është domosdoshmërish një bashkëshort apo bashkëshorte e ardhshme. “Është “dikush” që nuk e dinë se çfarë është ai sot dhe çfarë do të jetë nesër. Terma të tilla tregojnë se tjetri është një person, roli dhe marrëdhënia e të cilit nuk janë sqaruar ende e ndoshta nuk do të sqarohet kurrë. Ata tregojnë sa e vështirë është sot t’i vesh një emër tjetrit, të specifikosh rolin dhe angazhimin e tij në radhë të parë ndaj vetvetes.

Pra, shprehje të tilla tregojnë se në çift, dashje pa dashje secili dyshon në vlerën e tij, në identitetin e tij personal. Pastaj dyshon edhe te tjetri. Të rinjtë thonë se të gjithë janë në kërkim të vazhdueshëm të dashurisë dhe konfirmim të dashurisë së tyre. Për shkak se jemi në një “marrëdhënie” të pacaktuar, duhet t’i konfirmojmë rregullisht tjetrit jo statusin e tij të “burrit” apo të “gruas”, por emocionet e tij.

Këto shprehje tregojnë një të vërtetë të rëndësishme për kohën tonë: kemi kaluar nga një vizion i martesës si angazhim i përjetshëm në një kërkim gjatë gjithë jetës të dashurisë së madhe, përmbushje dhe pavarësi individuale. Ky kërkim e çon si femrën edhe mashkullin në një jetë të pasigurt.

Të gjitha këto shprehje janë gjuha e re e një brezi që nuk guxon të marrë vendime dhe të angazhohet vërtet. Kërkimi i dashurisë se madhe i kombinuar me dëshirën për pavarësi dhe vetëpërmbushje absolute ka çuar një brez të tërë të bëhen kryesisht vëzhgues të dashurisë. Ata po e dënojnë veten për të jetuar në “pasigurinë si normë”. Për ta kapërcyer këtë krizë, një gjeneratë e tërë duhet të rimendojë zgjedhjen e saj të vlerave, të ndryshojë pikëpamjen e saj për jetën, lumturinë, dashurinë dhe familjen. Kjo nuk do të thotë aspak kthim ne skemat tradicionale. Na duhet një art i ri i të jetuarit dhe të dashuruarit.