A kemi këllqe për sirianët?

Nga Bedri Islami

Për shumë vetë, mes tyre dhe miq të mi të afërt, do të jetë e çuditshme kundërshtia ime private ndaj një çështjeje kaq të nxehtë, deri në përvëlim.

Do të ishin të habitur, pasi, si është e mundur që një njeri, i cili jeton prej 26 viteve jashtë vendit të tij, në një vend tjetër, ku ka gjetur mirëkuptim, është punësuar, ka shkolluar djemtë dhe ka ndërtuar një jetë solide, të jetë kundër.

Dy dekada më parë, kam qenë pjesë e asaj ka ndodhur me shqiptarët e Kosovës, ku lënia e atdheut ishte e njëjtë me sigurinë e jetës, megjithëse e dinin se kthimi do të ishte po aq i shpejtë sa edhe largimi. Ashtu edhe ndodhi.

Nuk jam ksenofob. As më ka shkuar ndonjëherë në mendje të jem i tillë, aq më tepër, edhe po të kisha qenë dikur, jeta e puna e përbashkët në mërgim, ku shumica e bashkëpunonjësve kanë qenë të huaj, do e kishin hequr këtë mendim absurd.

Edhe sot, në Institucionin ku bëj pjesë, ka të punësuar nga 22 vende të ndryshme të botës, që nga vendasit, austriakë apo gjermanë, dhe deri nga thellësia e Afrikës. Për më tepër, njeriu që do të më zevendësojë pas kalimit në punë të pjesëshme, është një egjiptian.

Pra, asgjë nga pas-vijat që mund të mendohet nuk ka të bëjë me qëndrimin tim.

Presim një qëndrim zyrtar.

Po e marr të mirëqenë se për shkak të angazhimeve europiane, Shqipëria do të jetë vendi i strehimit të refugjatëve, të cilët mund të jenë në të shumtën sirianë; do të jenë njerëz që kanë lënë vendin e tyre për shkak të luftës civile ose politikave të tjera, të cilat rëndojnë dhe rrezikojnë jetën e njeriut.

Përse nuk do të mbështesja një sfidë kaq të vështirë edhe për një vend shumë më të stabilizuar se Shqipëria, me resurse më të mëdha dhe pushtet të konsoliduar?

Janë disa arsye:

1.Arsyeja politike. Përse mund të caktohet shteti ynë si vatër e një qendre grumbullimi masiv të refugjatëve? Është një vendim politik, i cili nuk mund të merret vetëm pse Shqipëria paska male dhe ata nuk mund të lëvizin lirisht.

Atëherë çfarë është? Një lëshim politik i qeverisë shqiptare në një këmbim favori tjetërlloj? Një zmbrapsje e nervozizmit politik europian, ku të djathtët skajorë po fitojnë terren pikërisht nga marshimi i emigrantëve drejt vendeve të tyre? apo një qëndrim fillikat, i menduar i politikës qeverisëse shqiptare?

Cilado qoftë asnjëra prej tyre nuk e justifikon një përqendrim të refugjatëve të huaj në Shqipëri.

Herë pas here shteti shqiptar ka bërë lëshime politike për të zgjidhur hallet e qeverisjes. Jo gjithnjë këto lëshime kanë qenë të favorshme për qytetatarët shqiptarë dhe thuajse kurrë nuk kanë patur konsensusin e tyre.

Në vitet e para pluraliste u hapën të gjitha dyert për radikalët islamikë. I takon një kohe tjetër, por kjo nuk ka pse përsëritet, edhe pse jemi vend i NATO-s, edhe pse kemi detyrime politike ndaj Bashkësisë Ndërkombëtare.

2.Arsyeja humanitare.

Të ardhurit janë njerëz si ne, kanë nevojë për një vend ku të jenë të sigurtë, të mos kenë rrezik për jetën e tyre. Por, si të gjithë njerëzit, ata kanë nevojë për një jetë normale, të dinjitetshme; ata nuk mund të qëndrojnë në baraka apo çadra provizore, pasi, në rastin më të mirë do të qëndrojnë pak vite dhe në rastin më të rëndë, mund të jenë këtu edhe një dhjetëvjeçar apo më shumë.

Pra ata duan strehim normal, shërbim shëndetësor normal, dritë, ujë, banesa, ushqim të garantuar, qoftë edhe një jetë modeste; do të duhej një infrastrukturë e tërë.

Bashkësia ndërkombëtare në këto raste, i lëshon pak duart, pasi kanë një hall më të madh mbi kokë se sa pjesën financiare, po a zgjidhin çdo gjë paratë? Nëse shumica e shqiptarëve nuk e do këtë gjë, siç duket qartë nga reagimet, a do të ishte njerëzore që këta njerëz, të lënë në mëshirën e fatit, të kenë edhe këtu ndjenjën e përbuzjes për vetë jetën e tyre?

Nëse kjo do të bëhet hap pas hapi, cilat hapa do të hidhen së pari, për cilët, në cilën strategji është e mbështetur kjo?! Kur është hartuar?

3-Punësimi

Secili nga ne që kemi marrë vendimin e jetës sonë për të qenë emigrantë dhe na është dhënë e drejta për të jetuar në një shtet tjetër, kemi qenë të bindur se shteti pritës do mund të ofrojë punë.

Kështu ka ndodhur me secilin prej nesh. Pas disa muajve jemi punësuar, pasi shteti pritës ka patur nevojë për punën tonë.

Disa vite më parë, kur u shtrua forcërisht çështja e emigrantëve, ish Kancelari Helmut Kohl pat thënë se “nëse nuk do të ishin emigrantët, shumë prej nesh do të ishin kamarierë”, në kuptimin se dikush do i bënte këto punë.

Përmes të huajve, të cilët punojnë më shumë në vendin pritës se sa në vendin e tyre, këtu nuk bëjnë përjashtim as shqiptarët, janë ndërtuar shtetet e rrënuara nga lufta. Edhe sot, në një masë të madhe dërmuese, vendasit janë dominues në zyrat e shtetit, ndërsa të ardhurit janë ata që realizojnë produktet.

Çfarë punësimi mund t’u ofrojë Shqipëria? Ajo nuk është e përgatitur për punësimin e njerëzve të saj, e jo më të ketë një forcë të ardhur, që mund të bëhet dominuese në treg.

Ose do të qëndrojnë në banesat e tyre, sehirxhinj, me jetën që u ofron ndihma sociale, e kështu, pak nga pak, do të humbin dinjitetin e tyre, si çdo njeri që rri si i papunë.

4.Siguria

Njerëzit që vijnë andej janë hekakeq, por nuk janë të gjithë engjëj. Për të garantuar sigurinë e tyre do të duhet polici shtesë. Shumë prej tyre janë edhe të traumatizuar.

Si do të rregullohet siguria e jetës së tyre, por edhe siguria e banorëve vendas, që në shumë raste mund të kenë mentalitete të ndryshëm, jetë të ndryshme, bindje fetare jo të njëjtë.

Me të ardhurit mund të ketë edhe radikalë. Një shumësi e tillë, gjithçka bën të mundur. Po ndaj tyre cili sistem do të funksionojë?

Të pakënaqur me vendin ku mund t’i sjellin, ata do të kërkojnë të largohen drejt Europës. Siguria e kufijve sidomos detarë do të jenë përsëri një “patate e nxehtë”.

Në fund, do të isha për pranimin gradual të një numri të vogël, si dëshmi e qënies sonë europiane, edhe e mirënjohjes për faktin që shumë shqiptarë janë tani në vendet e tjera; edhe për ndihmën që na është dhënë dhe do të jetë e pranishme, por, gjithçka aq sa është e mundshme për të mbartur dhe sa është e realizueshme në kushtet e Shqipërisë.

Duke qenë një emigrant prej një çerek shekulli e më shumë e di fare mirë se më shumë se gjithçka të prek dhe të nxiros mospërfillja e atyre ku ke shkuar, heshtja që të rrethon, enigma e një dite tjetër; të pik malli për vendin që ke lënë e ku e ke të vështirë të kthehesh.

Le t’ua kursejmë atyre që mund të vijnë së paku këto ndjenja, që janë të njëjta me rrëshqitjen e dinjitetit në një humnerë pa kthim.

Botuar në Dita në 23 Qershor 2018 kur nisën të publikohen në median europiane lajmet e para lidhur me planet për të ngritur në Shqipëri qendra për grumbullimin e refugjatëve sirianë të luftës për të ndaluar hyrjen e tyre në BE.