A mund të bëhet një komedian president?

Sondazhet zyrtarisht janë hapur në Ukrainë, ndërkohë që vendi voton për raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale. Presidenti aktual Petro Poroshenko kërkon një tjetër mandat, por nuk dihet se çfarë do ndodhë pasi në mënyrë paksa të habitshme, kemi një kandidat që në profesionin e tij është edhe aktor komedian. Ai e ka emrin Volodimir Zelenskiy, 41 vjeç, 1.70 i gjatë dhe thotë se njerëzit mendonin se nuk e kishte seriozisht.

Ai së bashku me ish kryeministren Julia Timoshenko, kanë bërë fushatë duke folur për pikëpamjet e tyre pro evropiane. BBC shpjegon se nëse asnjë nga kandidatët nuk merr më shumë se 50 % të votave sot, dy të parët me më shumë vota do përballen me votime në raudin e dytë që do të mbahet me datë 21 prill.

Janë gjithsej 39 kandidatë por sigurisht që tre të parët kanë më shumë shanse për të fituar. Kushdo të zgjidhet, do trashëgojë problemin e trupave ukrainas dhe separatistëve që mbështeten nga Rusia në Lindje. Ukraina gjithashtu po punon që të përmbushë kërkesat e BE që të ketë një zhvilim më të madh ekonomik. BBC citon BE dhe shkruan se janë rreth 12% në mesin e 44 milion njerëzve të Ukrainës të cilët nuk kanë të drejtën e votës, sidomos ata që jetojnë në Rusi dhe në Krime./ BBC/tiranapost

l.h/ dita