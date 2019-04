A mund të bëjë opozita shtetin e ri?!!

Nga Bedri Islami

Braktisja e parlamentit nga opozita ishte një akt që ishte paralajmëruar prej kohësh dhe që priste vetëm ditën kur shefi de fakto i saj, Berisha, do të jepte urdhrin e tij. Një pjesë e saj, ajo lësëiste, u gjend e papërgatitur, por, duke u nisur nga kursi agresiv që është bërë përditshmëri e saj, u bind, dhe shkoi pas simotrës së madhe.

Dalja nga jeta parlamentare e skuadrës së parë opozitare, ashtu në bllok dhe pa lënë pas vetes një rrugëdalje apo një rihyrje të re, ka të bëjë me shumë gjëra, që nga droja e ngritjes përfundimtare të sistemit të drejtësisë, përmes së cilit mund të shohin një ditë ndëshkimin e tyre, çka nuk e bëri dot qeveria Rama, tek mesazhet që kishin arritur tek familja ish kryeministrore për një zemërim të shtetit amerikan ndaj tyre e deri tek njëra më realet: afishimi i Bashës si lideri faktik i opozitës, duke lënë pas vetes, përmes kësaj rruge, mentorin e tij.

Nëse kjo e fundit do të kishte qenë dëshira e vetme e Bashës, ai po ia arrin kësaj. Përmes një skuthllëku politik ia arriti të nxjerrë jashtë loje gjithnjë një gardë të vjetër politike, të cilët e kishin pritur fillimisht me kureshtje, pastaj ishin zhgënjyer dhe, kur po përgatiteshin për revanshin e tyre, e ndjenë veten jashtë dyerve të politikës, të izoluar, të braktisur, të mënjanuar dhe, kur ndonjëri kërkoi të ngrinte kokën, atëherë edhe prehë e sulmeve të lajkatarëve të djeshëm.

Ka disa ditë që opozita atë që thoshte në sallën e parlamentit, e thotë jashtë tij; është e njëjta gjë, veçse në mjedis të hapur dhe me një grupim më të madh pas vetes, që në fakt po i rrudhet dhe do i shkojë drejt hiçtimit.

Në parlament opozita ishte e dhunshme, ashtu është edhe jashtë saj. Në sallën parlamentare opozita qëlloi me çizme, me letra, me dosje, me vezë, me bojë, tani, jashtë saj gjuan me shashka, bomba molotov, me gurë; brenda sallës ajo thërriste sa herë që i donte qejfi dhe zaptonte foltoren..e njëjta gjë edhe tani. Asgjë nuk ka ndërruar nga mendësia e saj dhe, si duket, do të duhet kohë deri sa ajo të ketë një fillesë ndryshimi.

Argumenti i tashëm, që i mëshojnë edhe analistë pranë saj, është se parlamenti është ilegjitim, pasi në të nuk janë 140 deputetë dhe, më kryesorja, nuk janë deputetët e opozitës. Zëvendësimi i tyre përmes listës që vetë kanë hartuar është, për to, jo legjitime dhe deputetët rishtar janë blerje të shumicës.

Le të saktësojmë: nëse vendi shkon në zgjedhje të parakohshme, sepse kështu kërkon opozita e dalë vullnetarisht dhe me bujë nga kuvendi, atëherë krijohet precedenti më i rrezikshëm në një shtet demokratik, ose që aspiron për demokraci: mposhtja e shumicës nga pakica, jo përmes votës, por përmes dhunës dhe braktisjes.

Një precedent i tillë do të thotë shkatërrim i institucioneve, duke nisur që nga institucioni i votës dhe deri tek institucioni qeverisës.

Le ta zëmë se pas disa muajve do të ketë zgjedhje të reja dhe, në rastin më ekstrem, edhe ndërrim pushteti. Opozita e re, sidomos pas këtij llumi politik që ka përballë, do e gjejë menjëherë një shkak për të braktisur parlamentin, për të djegur mandatet dhe për të thirrur duam zgjedhje të reja.

Ky cikël mund të vazhdojë kështu pafundësisht dhe në pafund do të jenë edhe elementët institucional të ndërtimit të shtetit.

Një gjë është e sigurtë: nëse e gjithë kjo do të kishte ndodhur një ditë dhe opozita e sotme do të ishte në qeverisje, nuk do të bëhej merak për braktisjen e parlamentit nga e majta opozitare. Ajo do të përvishte dhunën politike e institucionale ndaj saj, si e ka bërë edhe më herët dhe si do e bëjë sa herë do i vijë rasti.

Krijimi i precedentit të tillë mohues dhe dhunues krijon premisën e një përplasje civile, të vazhdueshme dhe të ashpër, që nuk mund të përfundojë gjithnjë me fjalime dhe me thirrje patetike. Një përplasje civile e tillë do të ishte e pashmangshme, edhe në rastet kur vendi do të kishte një vendim përfundimtar të Gjykatës Kushtetuese, edhe kur do të kishte një president mbi palët dhe të zgjedhur nga populli.

Që me 3 janar 1642 parlamenti anglez sanksionoi se, “në rast konflikti pakica duhet t’i nënshtrohet shumicës e t’i japë asaj mundësinë për të qeverisur”.

Klasa parapolitike e opozitës së tashme nuk është një institucion i reformuar, por i deformuar, dhe, si i tillë, ajo nuk mund të bëjë më tepër se ajo që ka bërë ndër vite dhe se, premtimi i saj për një Republikë të re, që ngjan me premtimin e Hoxhës në Asamblenë Kushtetuese të vitit 1945, është, jo vetëm ireal, por edhe vazhdë e një politike të mbrapshtë, që premton, por nuk ka vizion, që synon, por nuk zgjidh, që afron, por nuk të tregon rrugët dhe ku mendimin e vizionin e ka zënë ekstaza politike e rrëzimit nga pushteti të Edi Ramës.

A mund të besohet se një opozitë e tillë, ku fryma e vjetër është bartur tek pasuesit e rinj dhe ku ethet e pushtetit kanë zënë vendin e logjikës?

E vështirë edhe të mendohet e jo më tej, të besohet.

Egërsia politike në shpalljet e tyre, kthimi i mendësisë përplasëse “ne edhe ato”, e më tej “poshtë Ai”, çka është reminishencë e bartur nga një kohë tjetër, nuk mund të bëjë as shtetin dhe as republikën e re.

Nëse pozita e pushteti i sotëm janë të fajshëm në shkallën sipërore, kjo ka të bëjë me mosndëshkimin e krimit pararendës dhe duke i lënë vendin krimit të tashëm politik e financiar.

Nëse shumica do të kishte mbajtur fjalën për ndëshkimin e së keqes , do të kishte zënë mend edhe vetë ajo, duke e ditur se, pas pushtetit, nëse abuzon, do të jesh i ndëshkuar.

Duke shpallur amnisti të heshtur për parapushtetarët, ata amnistuan edhe veten, duke bërë lojën e përtalljes me atë çka njerëzit besonin dhe që, ende edhe sot, mund të besojnë.

Opozita e tashme, në rrugë qoftë apo në sheshe, ditën në u mbledhtë apo në mbrëmje, qëndroftë në rrugë disa orë apo disa netë; i bën tubimet e protestat në të njëjtën orë me protestuesit e Beogradit apo të Podgoricës, me të njëjtat parulla dhe ide, mban vetë fjalime apo “ia jep fjalën popullit opozitar”, nuk të afron atë që është themelore: mendimin dhe vizionin e së ardhmes dhe faqen tjetër të ndryshimit.

Nëse opozitë dhe republikë e re do të thotë, Basha me disa dosje të hapura për të, që nga Rruga e Kombit e deri në Skoci, Paloka, me shtëpitë e ditura dhe pasuri të pasditura, Ndoka, që ëndërron të jetë rishtas ministër, Duka i krimit apo Dulja i vogël i vllehëve të greqizuar; çuni i vogël i Balliut apo Vokshi në lidhjet naftore; Shehi në përgjumjen e tij dhe Pollo i packëve, për të mos u kthyer në krahun tjetër, ku gëlojnë braktisësit, atëherë do të thotë se kemi para jetës politike, si më herët, shfaqjen e një turme, që rend pas pushtetit, për të majmur xhepin e jo për të bërë shtetin.

A mund t’i besohet? E vështirë, për disa. E pamundur, për shumicën!