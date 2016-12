A mund të godasë ISIS tek shqiptarët?

Nga Bedri Islami

Paralajmërimet e ekstremistëve islamikë të ISIS-it, edhe kur janë bërë nga shqiptarët e ndodhur atje, si pjesë e trupës ushtarake të kësaj strukture krimi, edhe kur janë bërë nga të tjerët, po në këtë strukturë, kanë qenë të herë pas hershme edhe për shqiptarët, jo vetëm në Kosovë apo në Shkup, por edhe në Tiranë.

Një paralajmërim i tillë u bë edhe në ditët e fundit, çka detyroi policinë e shtetit të ndërmarrë masa të jashtëzakonshme shtesë, jo në sigurimin e ambasadës ruse, por edhe në ambasada e sektorë të tjerë.

Paralajmërimet, si ndodh zakonisht me ISIS, kanë qenë brutale, vrastare, dhe kanë ngjallur sado kudo trazim tek njerëzit, të cilët, edhe pse janë pjesë e një vendi me disa besime të ndryshme fetare, edhe pse në një të shkuar të afërt nuk kanë pasur asnjë ekstremizëm më bindjet e tyre, përsëri e ndjejnë veten se kërcënohen nga një strukturë, e cila, edhe pse me bazat e saj në disa vende arabe, ku pretendohej të fillonte pranvera e këtyre vendeve, janë shtrirë edhe në shtete të tjera.

Mes tyre edhe në Shqipëri. Edhe në Kosovë, më shumë. Edhe në pjesën shqiptare në Maqedoni. Gjithëfarë “Ebush” kanë mbirë tani në trevat shqiptare, dikush quhet Ebu Bekir, dikush Ebu Kemal, dhe emrat e vënë nga baballarët janë harruar.

Do të ishe naive të mendohej se rreziku nuk ekziston. Por do të ishte panik ngjallëse nëse do të konceptohej se rreziku është i njëjtë me atë që po ndodh aktualisht në disa metropole evropiane.

Lëvizja ekstreme islame, herë e njohur si lëvizje salafiste e herë si lëvizje vehabiste, është relativisht e re në viset shqiptare. Ajo, më shumë se gjithçka tjetër, erdhi pas viteve 2000, pra në fillimin e këtij shekulli dhe megjithëse kishte një përhapje jo të ndjeshme, tani është kthyer në një forcë, herë religjioze e herë politike, të cilën askush, sidomos në Kosovë, nuk mund ta nënvlerësojë.

Aktivë në rrjetet sociale, të ashpër në debate, përmbysës në të vërtetën, reagues të menjëhershëm dhe në grupe masive, shpesh të njëjtët me emra të ndryshëm, ata, sapo jepet sinjali i parë i ndeshjes me predikimin e tyre, reagojnë vrullshëm, pa marrë parasysh asnjë nga të vërtetat apo faktet që shtrohen.

Emra të njohur të liderëve radikalë islam si Ekrem Avdiu apo Shefqet Krasniqi, jo vetëm mes popullsisë urbane, por edhe në intelektualë apo njerëz të politikës kanë autoritetin dhe lidhjet e tyre. Përmes lëvizjes salafiste në Kosovë , ka zëra, se financohen edhe aktivitete të ndryshme të forcave politike, dhe mendohet se nisja e financimit mund të jenë jo vetëm vendet arabe, por edhe shtete të fuqishme si Rusia apo fqinjë të Kosovës, si Serbia.

Pse ndodhi kjo?

Në Kosovë, pas luftës, ishte terreni më i gatshëm për të depërtuar fryma radikale islame. Përgjakja që kishte ndodhur i shpinte njerëzit drejt hakmarrjes dhe, duke mos mundur ta bënin këtë, për shkaqe të ndryshme, ato besuan se rruga drejt hakmarrjes së tyre është ajo e xhihadit, kudo që të jenë “qafirët”. Predikues të rinj, që sapo kishin studiuar në Arabinë Saudite, në Jemen apo në Egjipt, morën përsipër pikërisht përmbysjen e rendit normal të gjërave, duke stimuluar fuqishëm një islam të vijës së ashpër, që nga fjala e deri tek veshja.

Për shumë vite Kosova ishte pa shërbimin e saj kombëtar të sigurisë. Për disa kohë atë mision e kishte marrë përsipër Shërbimi Informativ i Kosovës, strukturë që nga koha e luftës, e cila, megjithë lidhjet e shumëfishta me struktura të vendeve perëndimore, nuk ishte një organizim shtetëror. Shërbimet e huaja të inteligjencës që u vendosën në Kosovë e shikuan si një gjë të dorës së dytë fuqizimin e lëvizjes radikale islame, ose më saktë, ata e shikuan në këndin e shtetit që përfaqësonin; sa këto struktura ishin të lidhura me struktura të ngjashme në vendet e tyre.

Në pak vite, që kur ISIS u bë forcë ushtarake dhe ka ngjyrimet e saj politike fondamentaliste 263 shqiptarë të Kosovës janë bërë pjesë e saj. Prej tyre, deri tani, janë vrarë 34 vetë, nëse numri i të vrarëve nuk vazhdon të mbetet i fshehtë. Kosova ka vendin e tetë të luftëtarëve të huaj në ISI dhe vendin e parë për banorë në frymë të popullsisë. Një numër më të paktë i luftëtarëve janë nga shteti shqiptar dhe rreth 128 vetë nga shqiptarët në Maqedoni.

Disa prej tyre, pikërisht ata që bëjnë thirrje për “xhihad”dhe “hakmarrje”edhe në viset shqiptare, janë drejtues të formacioneve dhe si të tillë edhe më radikalë. Nëse në Kosovë zonat ku lëvizja radikale ka patur më shumë ndikim është ajo e Kosovës qendrore dhe Mitrovica, në Shqipëri dukuritë më të thelluara janë rreth Elbasanit dhe Pogradecit, ndërsa Gostivari dhe Kumanova mbeten ende pikëpyetjet e shqiptarëve në ato treva.

Ekrem Abdiu, një predikues radikal islam në Mitrovicë, megjithëse njihet si i tillë dhe, në fakt është i tillë, përsëri rreth tij ka mjaft njerëz, të cilët e ndjekin, e mes tyre edhe ish ushtarakë të lartë të armatës së dikurshme jugosllave, të cilët, pasi u kthyen për të luftuar në radhët e UÇK-së, tani janë të papunë, jashtë rrjedhave të shtetit të Kosovës dhe shpesh herë në vështirësi ekonomike. Prania e tyre në ceremonitë fetare shton besimin e njerëzve se “këtu paska diçka” dhe e bën më të besueshëm vetë predikimin.

Janë bërë të njohura pamjet dhe është fakt që dihet që pjesëtarë të trupave Mbrojtëse të Kosovës, pra, ushtrisë së ardhshme të saj, në kohën e stërvitjes së tyre, pra në kohën e punës për të cilën paguhen, bëjnë rregullisht shërbimet fetare, duke u lutur në mjediset e ushtrisë. E njëjta gjë ndodh edhe në Policinë e Kosovës, struktura të cilat, më tepër nesër se sa sot do e ndjejnë peshën e rëndë të lëvizjes radikale.

Ditë më parë, në rrethana të dyshimta, që ende nuk kanë përgjigjen përfundimtare, vdiq një militant i një organizate politike në Kosovë. Djalë i një familje me emër të shkëlqyer në Lëvizjen Çlirimtare, prindërit e të cilit kanë qenë në intelektualët e njohur të kohës.

Megjithëse organizata ku ai bënte pjesë është më shumë e shfaqur si një lëvizje e majtë, përsëri, në varrimin e tij, rolin kryesor në fjalimet e përmortshme e luajtën hoxhallarët, të cilët në arabishten e tyre ishin të pakuptueshëm për njerëzit.

Lëvizja “Besa” në Maqedoni, është po ashtu me frymëzim të theksuar islamik, dhe është fakt se në shumë xhami shqiptare, radikalë islamikë kishin bërë thirrje për të votuar për të.

Asnjë lider politik në Maqedoni, jo vetëm në kohë fushate, por edhe më parë, edhe tani, nuk e shfaqi qëndrimin e saj ndaj lëvizjes radikale islame, në të kundërt, thuajse të gjitha “u mburrën” se cila prej tyre u kishte qëndruar më afër besimtarëve, kush kishte ringritur e meremetuar xhami e objekte kulti.

Në Shqipëri, po ashtu. Partitë janë të heshtura ndaj vehabizmit apo salafistëve. Shteti vepron vetëm në rastet ekstreme.

Në Kosovë, deri më tani, vetëm një lider partiak, Ramush Haradinaj , ka dalë ashpër kundër frymëzimeve dhe praktikave radikale islame, ndërsa të tjerët heshtin.

Në Shqipëri , dështimi i një akti terrorist ndaj ekipit të futbollit izraelit ose pranisë së tyre, ishte sinjali se as vendi ynë nuk mund të jetë i shkëputur nga synimi goditës i lëvizjes radikale islame.

Presidenti shqiptar, i cili mbledh Këshillin e Sigurisë Kombëtare, për t’i bërë “ballë” shefit të qeverisë, asnjëherë deri më tani nuk e ka mbledhur këtë Këshill apo struktura të tjera politike e institucionale, pikërisht për këtë radikalizëm.

Është e lehtë të shkruash sot se “unë jam një berlinez”, si është shkruar muaj më parë, “ unë jam Çarli”, si mund të shkruhet nesër diçka tjetër.

Mos ardhtë kurrë dita që dikush të shkruajë se unë jam një prishtinas”, “unë jam një tiranas”, unë “jam një tetovar”.

ISIS ka trokitur në viset shqiptare. Po synon të hapë derën dhe të bëhet prani e zakonshme.

Nëse ndodh kjo, atëherë do të jetë vonë.