Referendum? Duhen 50 mijë firma, por edhe… Gjykatë Kushtetuese

Në konferencën e jashtëzakonshme për mediat, pasditen e djeshme, Ilir Meta u ka bërë thirrje shqiptarëve që të “mbrojnë fatet” e vendit përmes një referendumi.

Presidenti nuk ka qenë i qartë se për çfarë do ta thërrasë popullin në referendum, por ka nënkuptuar se kërkon ndryshime në Kushtetutë.

Kushtetuta e Shqipërisë ka 3 nene që i dedikohen referendumit.

Në nenin 150 shkruhet se “Populli, nëpërmjet 50 mijë shtetasve me të drejtë vote, ka të drejtën e referendumit për shfuqizimin e një ligji, si dhe t’i kërkojë Presidentit të Republikës zhvillimin e referendumit për çështje të një rëndësie të veçantë”.

Më pas nenin 151 shkruhet se nuk mund të zhvillohet referendum për çështjet që lidhen me tërësinë territoriale të Republikës së Shqipërisë, me kufizimin e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut, me buxhetin, taksat e detyrimet financiare të shtetit, me vendosjen dhe heqjen e gjendjes së jashtëzakonshme, me deklarimin e luftës dhe të paqes dhe me amnistinë.

Kërkesa për referendum shqyrtohet më parë nga Gjykata Kushtetuese e cila shqyrton paraprakisht kushtetutshmërinë e çështjeve të shtruara për referendum.

Dhe më pas data e referendumit caktohet nga Presidenti i Republikës brenda 45 ditëve pas shpalljes së vendimit pozitiv të Gjykatës Kushtetuese ose pas kalimit të afatit brenda të cilit Gjykata Kushtetuese duhet të shprehej.

Në praktikë kjo nismë e Metës nuk mund të gjejë mbështetje ligjore përsa kohë Gjykata Kushtetuese ndodhet në kushtet e mungesës së anëtarëve dhe nuk mund të shqyrtojë asnjë çështje dhe as të marrë vendime.

