A paguani rryshfet për shërbimet publike që janë falas? Ku na rendit Barometri i Ballkanit

Edhe për vitin 2018 shqiptarët paguan tarifa korrupsioni për shërbimet publike me shumë se vendet e tjera të Rajonit. Barometri i Ballkanit gjeti se 13 % e familjeve shqiptare kishin paguar tarifa korrupsioni për marrë një shërbim publik i cili ofrohet falas. Kjo përqindje ishte shumë më e lartë se vendet e tjera.

Pas Shqipërisë Kosova renditet e dyta për pagesat korruptive, pasi 8 për qind e familjeve e kanë pohuar këtë fakt, ndërsa Bosnja, Mali i Zi dhe Maqedonia e kanë më të kufizuar fenomenin e pasi vetëm 4 për qind e familjeve kanë paguar për shërbimet publike.

Sipas të dhënave më të fundit korrupsioni mbetet mjaft i përhapur në Shqipëri edhe pse qeveria ka angazhuar portale të hapura online për të denoncuar rastet.

Anketa tregoi përkeqësim në krahasim me vitin 2017, ku 10 për qind e qytetarëve pohuan se kishin paguar korrupsion.

Korrupsioni shënoi përkeqësim gjatë vitit të kaluar edhe sipas indeksit të Transparency International, organizata udhëheqëse e shoqërisë civile që lufton korrupsionin në mbarë botën.

Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit i rendit vendet në një shkallë nga 0 deri 100, ku vendet me pikët më të ulëta janë ato me nivel më të lartë të korrupsionit të perceptuar.

Që nga viti që Shqipëria është bërë pjesë e këtij studimi, vihet re përgjithësisht një trend rritës i performancës së saj në këtë aspekt. Megjithatë, për dy vitet e fundit rezulton një përkeqësim i situatës, bazuar në uljen e pikëve.

Shqipëria ka rezultuar me 36 pikë, duke u renditur në vendin e 99-të dhe me dy pikë më pak se vitin e mëparshëm.

Krahasuar me vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria renditet në vendin me pikët më të ulëta të CPI-së, duke rezultuar si vendi me nivelin më të lartë të korrupsionit në Ballkanin Perëndimor. Vendi më pak i korruptuar pas Shqipërisë në rajon rezulton Maqedonia dhe Kosovës me 37 pikë secila. Vendi me performancën më të mirë në rajonin e Ballkanit Perëndimor rezulton Mali i Zi me 45 pikë, duke u renditur në vendin e 67-të.

