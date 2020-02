A përbën lajm shtimi i lindjeve gjatë tremujorit të katërt 2019?!

Koço Broka*

Informimi i publikut për ecurinë e treguesve demografikë, lindjeve, vdekjeve, shtesën natyrore të popullsisë etj, përbën një aspekt të dukshëm të interesimit të gjithë mediave në vendin tonë, si të televizioneve, shtypit të shkruar, apo mediave sociale. Dhe kjo është e natyrshme po të kemi parasysh efektin e tyre social dhe ekonomik gjithnjë e më të dukshëm dhe dukurinë e pakësimit të popullsisë në vendin tonë pas vitit 1990. Në këtë rafsh njoftimi i INSTAT për to, dhe sidomos publikimi i tij Treguesit Demografikë, T4 – 2019, përbën një shtysë për lajm dhe komente në media.

INSTAT nga ana e vet ka dhënë njoftimin e tij të zakonshëm “Treguesit demografikë” Tremujori IV – 2019, ku në trajtë narative tabelare, grafikë apo jep informacionin më sinjifikativ e objektiv për to. Krahas këtij njoftimi jepen të dhënat në rubrikat përkatëse duke dhënë një pamje sa më të plotë për këta tregues. Në se je regjistruar madje ta dërgojnë këtë informacion në emailin tënd. Në këtë mënyrë informacioni për treguesit demografikë është ofruar nga INSTAT si drejtpërdrejt ashtu dhe në trajtën gjysëm të gatshme për reporterët e lajmeve. Në pjesën narative të njoftimit të vet INSTAT Shkruan: “Numri i lindjeve, për tremujorin e katërt 2019 është 7.910, duke shënuar një rritje me 8,1 %, krahasuar me tremujorin e katërt 2018.(boldimi i imi) Gjatë vitit 2019 kanë lindur 28.561 foshnja, duke shënuar një rënie me 1,3 %, krahasuar me një vit më parë.”

Po a përbën lajm shtimi i lindjeve gjatë tremujorit të IV 2019?! Kjo pyetje të lind qoftë duke patur parasysh ecurinë e tyre në tremujorët paradhës të vitit apo viteve të kaluara, gjatë të cilave ka patur rënie të tyre. Por ajo të lind sidomos kur i referohesh më drejpërdrejt të dhënave Lindjet sipas qarqeve, tregues tremujorë, nga viti 2014-2019, apo dhe më parë. Sipas të dhënave të kësaj evidence të INSTAT lindjet nga viti 2014 në 2019 kanë rënë çdo vit në mënyrë të vazhdueshme, duke u shoqëruar kjo me rënien në tërësi gjatë tremujorëve por dhe të shtesës natyrore të popullsisë. Në se iu referohesh të dhënave tremujore rezulton se gjatë 20 tremujorëve të fundit, në 17 tremujorë ka pasur rënie të lindjeve, ndërsa vetëm në 3 ka pasur rritje të tyre krahasuar me tremujorin e një viti më parë. Një nga këta tremujorë është dhe Tremujori 4 – 2019. A është dhe kjo e fundit një dukuri e rastit, si është konfirmuar për dy tremujorët e tjerë, të përmendur më lart, që dallojnë nga të tjerët?!

Kësaj pyetje nuk mund ti jepet tani për tani përgjigje shteruese. Por ndërkohë nuk mund të mos shihet se krahasuar me dy rastet e mësipërme ky tremujor ka veçanti, se ka ndodhur pas rritjes të bonusit, që Qeveria shqiptare vendosi në fund vitin 2018, për të rritur shpërblimin për lindjen e fëmijëve duke përcaktuar masën e 40 mijë lekëve për lindjen e fëmijës së parë, 80 mijë lekëve për lindjen e fëmijës së dytë dhe 120 mijë lekëve për lindjen e fëmijës së tretë. Në këto kushte natyrshëm lind edhe pyetja tjetër e lidhur me të parën A ka patur dhe a ka për të patur efekt vendosja e këtij bonusi?! Përgjigja natyrisht nuk mund të jepet vetëm me të dhënat e Tremujorit 4 2019, por duhen pritur të paktën të dhënat e gjithë tremujorëve të 2020.

Por si i ka pasqyruar këtë dukuri media?! Në rastin më të mirë optimist kur thuhet se,

“Treguesit demografikë, Shqipëria vijon të ketë shtesë natyrore pozitive “ “Lindjet ranë edhe për 2019 – Por të paktën Shqipëria ruan rritjen natyrore të popullsisë”, ndërsa në atë më pesimist “Shqipëria po shuhet”, popullsia rënie pa kthim.”

Karakteristikë e përgjithshme është se në tërësi media i është referuar kryesisht të dhënave vjetore që si pohon dhe vë në dukje dhe INSTAT “Gjatë vitit 2019 kanë lindur 28.561 foshnja, duke shënuar një rënie me 1,3 %, krahasuar me një vit më parë.” Por ndërkohë në mjaft raste kjo ka ndodhur duke lënë në hije ose duke shmangur të dhënat tremujore, madje duke pretenduar se “Nuk ka të dhëna për numrin e lindjeve në raport me numrin e popullsisë për sejcilin qark”?! Ky pretendim i fundit mund të hidhet lehtë, plotësisht në se i drejtohesh dhe u referohesh rubrikave përkatëse të INSTAT për lindjet tremujore që jepen edhe për çdo qark. Lindjet sipas qarqeve, tregues tremujorë -2017-2019. Sipas kësaj pasqyre rezulton se me përjashtim të qarkut të Elbasanit gjatë tremujorit të IV 2019, në të gjithë qarqet e tjera lindjet kanë pësuar shtesë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës ose 591foshja më tepër.

Kjo dukuri lidhet edhe me një aspekt tjetër për të cilin kanë tërhequr dhe tërheq vemëndjen teoria e gazetarisë dhe autorë si Melvin Mencher i cili në librin e tij evidenton :-“Pavarësisht nga toni mjaft i sigurt me të cilin shkruhen shumica e tregimeve të lajmeve, po t’i lexosh me shumë vemendje do të gjesh se shumë prej tyre nuk janë bazuar në vëzhgimet e drejpërdrejta të reporterit…Ja si këshillonte studentët e tij filozofi Britanik Bernard Rusell Vëzhgimet bëjini vetë . Aristoteli mund të mos kishte gabuar kurrë aq keq sa të mendonte se gratë kanë më pak dhembë se burratpo të kish marrë mundimin ti kërkonte zonjës Aristotel të mbante dy minuta gojën hapur, sa t’i numuronte Të mendosh se i di gjërat, kur në fakt nuk di asgjë, është një gabim fatal ndaj të cilit jemi të gjithë të ekspozuar”

I lexon këto rreshta dhe nuk mund të mos konstatosh se aktualisht mjaft media lidhur me informinin e publikut për treguesit demografikë a për trajtesa të tjera preferojnë plagjaturën dhe copy –cut-past. Mjafton të lexosh shtypin e datës 14 Shkurt 2019 dhe kjo mund të konfirmohet për disa prej tyre.

Natyrisht të dhënat vjetore, si tregues më rezultativ kanë përparësi mbi të dhënat tremujore. Por kjo nuk përjashton që publiku të informohet dhe për to. Mencher ka të drejtë kur tërheq vemëndjen “Edhe redaktorët modernë …Po t’i pyesësh, ata do të jenë gjithashtu dakort me definicionin e lajmit …se lajmi është “gjithcka që i intereson një pjese të madhe të komunitetit dhe që, deri dje në atë kohë nuk ka patur rastin të bëhet publike” “Kur qeni kafshon një njeri, nuk është lajm, sepse është dicka që ndodh shpesh. Por nësë një njeri kafshon qenin, atëhere është lajm” Pamvarësisht nga përgjigja e pyetjes të ngritur më sipër, mund të thuhet me siguri se mesazhi i Xhanfize Keko tek filmi Taulanti kërkon një motër mbetet më aktual se kurrë jo vetëm për familjet intelektuale në vitrt tetëdhjetë dhe se të dhënat e tremujorit të katër të 2019 përbëjnë një ogur mjaft të mirë.

* Ekonomist