A po bën gati Basha rrugën e PD-së për të mos njohur zgjedhjet?

Një nga skenarët e Partisë Demokratike për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 2017-ës që po artikulohet brenda strukturave drejtuese të kësaj force është edhe bojkotimi i zgjedhjeve. Pas dy humbjeve radhazi në Dibër dhe në Kolonjë, shpresat e demokratëve për të rikuperuar diferencën e thellë mes koalicionit të majtë dhe të djathtë janë të ulëta.

Një tjetër faktor që pritet të ndikojë në strategjinë e demokratëve për të zgjedhur rrugën e bojkotit të zgjedhjeve duke shmangur një tjetër humbje të së djathtës, por dhe të vetë Bashës, është mospranimi i LSI-së për të dalë në një koalicion me demokratët.

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka deklaruar disa herë se nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme me Edi Ramën kryeministër të vendit. “Zbatimi i ligjit të dekriminalizimit do të jetë një nga kushtet thelbësore për zgjedhjet e ardhshme së bashku me kushtin tjetër madhor që kemi vendosur të gjithë së bashku që me Edi Ramën nuk ka dhe nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme”, është shprehur më herët Basha. Ndërsa së fundmi, mjaft aktive kanë qenë daljet e deputetëve të PD-së.

Për të përgatitur bazën dhe strukturat partiake në bazë, deputetë të PD-së kanë filluar që të artikulojnë së fundmi edhe publikisht idenë për të mos u futur në zgjedhje, madje duke paralajmëruar edhe me destabilitetit politik dhe të përplasjes në sheshe dhe rrugë.

Ndërkohë, ditët e fundit nënkryetari i Partisë Demokratike Edmond Spaho ka përforcuar idenë e mosnjohjes së zgjedhjeve duke thënë se nëse nuk do të garantohen zgjedhje sipas standardeve të Bashkimit Europian, atëherë pasojat do të jenë të rënda, pasi askush, tha Spaho, nuk mund të dalë mbi aspiratat e popullit, që kërkon integrimin në BE.

“Partia Demokratike po bën të gjitha përpjekjet të ndërgjegjësojë opinionin brenda dhe jashtë vendit. Nëse zgjedhjet e ardhshme nuk do të jenë të lira dhe të ndershme, por do të blihen sikurse u veprua në Korçë, zgjedhjet vendore të vitit 2015-të, zgjedhjet në Dibër dhe Ersekë, vendi do të futet në rrugën e destabilitetit politik dhe të përplasjes në sheshe dhe rrugë… Kambanat bien për ata që kanë veshë për të dëgjuar. Përgjegjësia për realizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme është në radhë të parë e qeverisë. Ajo do të mbajë pasojat, të cilat do të jenë të rënda për të dhe vendin, nëse në Qershor nuk do të zhvillohen zgjedhje sipas standardeve të vendeve të BE-së, por do blihen dhe vidhen sipas standardit të Ramës, duke përdorur kontigjentet e krimit”, u shpreh Spaho.

Por ky paralajmërim nuk është i vetmi. Në seancën e fundit plenare për këtë vit, deputeti Flamur Noka, ish-ministri i fundit i Brendshëm në qeverinë “Berisha”, paralajmëroi se në rast se preket, qoftë edhe një votë më 18 qershor 2017, do të përsëritet ‘97-ta.

Po sipas tij, kjo e dyta do t’u duket lule anëtarëve të mazhorancës së sotme. “Prandaj ky kakaris këtu se mendon se do ta votojnë prapë shqiptarët, se beson akoma te forca e krimit të organizuar dhe te forca e strukturave kriminale të drogës që do të blejë dhe shantazhojë votën. Guxoni dhe prekni votën dhe do të gjeni këtu, do t’ju duket lule ’97-a, çfarë ka për t’ju gjetur. Po guxuat të prekni qoftë edhe një votë. Po ua them unë, të kërcënoj ty, qeverinë tënde bandite, po cenuat votën, Do të ketë një revolucion demokratik qytetar që nuk do të gjeni vrimë ku të hyni”, do të shprehej Noka./E.H.-DITA