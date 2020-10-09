A po bën PD një garë false më listat? Pse Basha ka futur në listë bashkëshortë apo emra të tjerë në listën e 140 kandidatëve?

October 9, 2020 21:27

A po bën PD një garë false më listat? Pse Basha ka futur në listë bashkëshortë apo emra të tjerë në listën e 140 kandidatëve?

Nga Arkiva

Demokratët e Qarkut të Tiranës pritet të votojnë nesër për kandidatët për deputetë për zgjedhjet e 25 prillit.

PD ka publikuar listën me 140 emra, ku mes emrave spikat Grida Duma, Ina Zhupa por dhe të tjerë personazhe, si futbollisti Andi Lila, Juljan Deda, dhe gazetari Basir Collaku.

Ndërkohë një emër tjetër që bie në sy është ai i Aida Shehut e cila është bashkëshortja e ish deputetit të PD, Tritan Shehu i cili tashmë është zgjedhur në Gjirokastër.

Kush janë kandidatët

Dega TIRANA 1

1.            ALDO BUMÇI

2.            BISLIM AHMETAJ

3.            BLERINA ZYLFO

4.            ENNO BOZDO

5.            IZET HYSA

6.            LILI SULA

7.            RAMAZAN SHUSHKU

 

Dega TIRANA 2

1.            ADRIAN TUFINA

2.            AGIM PARLLAKU

3.            BASIR ÇOLLAKU

4.            BLERINA BANUSHI

5.            BLERINA BROVINA

6.            FLORJON MIMA

7.            IVI KASO

8.            MAJLINDA PRENDI

9.            MIRELA TABAKU

10.          SOKOL ALLARAJ

 

Dega TIRANA 3

1.            AIDA SHEHU

2.            ALFRED PLLUMBI

3.            ANDRIN TAHIRI

4.            ÇLIRIM GJATA

5.            LEDIA SULA

6.            LEDOR MARKU

 

Dega TIRANA 4

1.            ERZEN BREÇANI

2.            GENT STRAZIMIRI

3.            KLAUDIA NEZIRAJ

4.            MARK UKA

5.            MIRGEN ZAÇELLARI

6.            SOKOL PREÇI

 

Dega TIRANA 5

1.            AGRON SHEHAJ

2.            AKIL KRAJA

3.            ALEKSANDER BIBERAJ

4.            ARBEN KASHAHU

5.            BESMIRA MANAJ

6.            BESMIRA PETRITI

7.            DORJAN TELITI

8.            DURIM KRAJA

9.            EDLIRA BEQIRI

10.          ENDRIN GJIPALI

11.          GENC POLLO

12.          GERT BOGDANI

13.          LEDIANA FRATARI

14.          TEUTA STAROVA

 

Dega TIRANA 6

1.            EDUARD HAJKO

2.            FATBARDH KADILLI

3.            INA ZHUPA

4.            KLODIANA SHALA

5.            MAJLINDA ZOÇA

6.            ORNELDA ZEFI

7.            SHPETIM AGOLLI

 

Dega TIRANA 7

1.            ALBANA VOKSHI

2.            ALFRED RUSHAJ

3.            ARTAN POGONI

4.            EDA SHULI

5.            ERALD SHULLA

6.            ERGES ESKIU

7.            ETION KAPEDANI

8.            JULIAN DEDA

9.            RENALD RISTA

10.         SAMI KOÇEKU

11.          TAULANDA JUPI

12.          ZAK TOPUZI

 

Dega TIRANA 8

1.            ANILA JANI

2.            ARTA SAKJA

3.            ENI KASMI

4.            GENTJAN MUÇA

5.            ILIR PILKU

6.            JORIDA TABAKU

7.            NDERIM HORESHTA

8.            TOMORR ALIZOTI

9.            URAN ABAZI

10.          VEHAP KOLA

 

Dega TIRANA 9

1.            ALFRED PJETRI

2.            ARBEN RISTANI

3.            GRIDA DUMA

4.            HASAN CANI

5.            ILIRJAN LAÇI

6.            ROBERT BUDINA

7.            ZAMIRA BUSHATI

 

Dega TIRANA 10

1.            BELIND KËLLIÇI

2.            EDUARD KELMENDI

3.            ENKELEIDA SALLAKU

4.            ERVIN MINAROLLI

5.            ILIR STOJKU

6.            IRSIDA SHEHI

7.            MATEO SPAHO

8.            NADA KALLÇIU

9.            SEBASTIANA BYTYÇI

10.          ZHANETA NDREGJONI

 

Dega TIRANA 11

1.            AHMET PRENÇI

2.            ORJOLA PAMPURI

3.            SUADA VATHI

4.            VEBINA RESULI

 

Dega TIRANA 12

1.            ETHEM AGA

2.            FORCIM KOLA

3.            GAZMEND DIBRA

 

Dega TIRANA 13

1.            EMRI VATA

2.            ELDONA SIPRI

3.            KLODIAN LUZI

 

Dega TIRANA 14

1.            BESIM KUKA

2.            MIGENA KAZDEDA

3.            TAHSIM MEMA

 

Dega TIRANA 15

1.            HALIM KOSOVA

2.            PETRIT SUDI

3.            VATH TABAKU

 

Dega TIRANA 16

1.            EDUART REXHA

2.            FESTIM MAQINAJ

3.            FLAMUR NOKA

4.            ILIR ZMALAJ

5.            MINUSHE LAZAJ

 

Dega RROGOZHINE

1.            AGRON KAJA

2.            EQEREM DELIU

3.            SHKELQIM KALEMI

4.            SOKOL GOSA

5.            TOMOR BALLABANI

6.            VLADIMIR MANUSHI

 

Dega VORË

1.            ARDIAN XHAKONI

2.            FIQIRI ISMAILI

3.            HYSNI MARA

4.            ISUF DEMIRXHIU

5.            YMER MARKU

 

Dega KAMËZ

1.            ALFRED HALILAJ

2.            BILBIL BAJRAKTARI

3.            DHIMITER VATA

4.            MUNIR SHEHU

5.            TOMORR KOTARJA

6.            XHELAL MZIU

7.            YLBER VATA

 

Dega KAVAJË

1.            ANDI LILA

2.            FISNIK QOSJA

3.            MIRAZH SHKODRA

4.            SHKELQIM HOXHA

5.            SUZANA ARKAXHIU

6.            PËRPARIM ÇAÇA

 

Dega PASKUQAN

1.            AGRON HAJDARKOLA

2.            ARMEND GJANA

3.            HAVZI AHMATI

4.            FATOS REXHA

5.            FLAMUR HOXHA

6.            XHELIL KOLECI

 

e.sh/Dita

October 9, 2020 21:27
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