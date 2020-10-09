A po bën PD një garë false më listat? Pse Basha ka futur në listë bashkëshortë apo emra të tjerë në listën e 140 kandidatëve?
Nga Arkiva
Demokratët e Qarkut të Tiranës pritet të votojnë nesër për kandidatët për deputetë për zgjedhjet e 25 prillit.
PD ka publikuar listën me 140 emra, ku mes emrave spikat Grida Duma, Ina Zhupa por dhe të tjerë personazhe, si futbollisti Andi Lila, Juljan Deda, dhe gazetari Basir Collaku.
Ndërkohë një emër tjetër që bie në sy është ai i Aida Shehut e cila është bashkëshortja e ish deputetit të PD, Tritan Shehu i cili tashmë është zgjedhur në Gjirokastër.
Kush janë kandidatët
Dega TIRANA 1
1. ALDO BUMÇI
2. BISLIM AHMETAJ
3. BLERINA ZYLFO
4. ENNO BOZDO
5. IZET HYSA
6. LILI SULA
7. RAMAZAN SHUSHKU
Dega TIRANA 2
1. ADRIAN TUFINA
2. AGIM PARLLAKU
3. BASIR ÇOLLAKU
4. BLERINA BANUSHI
5. BLERINA BROVINA
6. FLORJON MIMA
7. IVI KASO
8. MAJLINDA PRENDI
9. MIRELA TABAKU
10. SOKOL ALLARAJ
Dega TIRANA 3
1. AIDA SHEHU
2. ALFRED PLLUMBI
3. ANDRIN TAHIRI
4. ÇLIRIM GJATA
5. LEDIA SULA
6. LEDOR MARKU
Dega TIRANA 4
1. ERZEN BREÇANI
2. GENT STRAZIMIRI
3. KLAUDIA NEZIRAJ
4. MARK UKA
5. MIRGEN ZAÇELLARI
6. SOKOL PREÇI
Dega TIRANA 5
1. AGRON SHEHAJ
2. AKIL KRAJA
3. ALEKSANDER BIBERAJ
4. ARBEN KASHAHU
5. BESMIRA MANAJ
6. BESMIRA PETRITI
7. DORJAN TELITI
8. DURIM KRAJA
9. EDLIRA BEQIRI
10. ENDRIN GJIPALI
11. GENC POLLO
12. GERT BOGDANI
13. LEDIANA FRATARI
14. TEUTA STAROVA
Dega TIRANA 6
1. EDUARD HAJKO
2. FATBARDH KADILLI
3. INA ZHUPA
4. KLODIANA SHALA
5. MAJLINDA ZOÇA
6. ORNELDA ZEFI
7. SHPETIM AGOLLI
Dega TIRANA 7
1. ALBANA VOKSHI
2. ALFRED RUSHAJ
3. ARTAN POGONI
4. EDA SHULI
5. ERALD SHULLA
6. ERGES ESKIU
7. ETION KAPEDANI
8. JULIAN DEDA
9. RENALD RISTA
10. SAMI KOÇEKU
11. TAULANDA JUPI
12. ZAK TOPUZI
Dega TIRANA 8
1. ANILA JANI
2. ARTA SAKJA
3. ENI KASMI
4. GENTJAN MUÇA
5. ILIR PILKU
6. JORIDA TABAKU
7. NDERIM HORESHTA
8. TOMORR ALIZOTI
9. URAN ABAZI
10. VEHAP KOLA
Dega TIRANA 9
1. ALFRED PJETRI
2. ARBEN RISTANI
3. GRIDA DUMA
4. HASAN CANI
5. ILIRJAN LAÇI
6. ROBERT BUDINA
7. ZAMIRA BUSHATI
Dega TIRANA 10
1. BELIND KËLLIÇI
2. EDUARD KELMENDI
3. ENKELEIDA SALLAKU
4. ERVIN MINAROLLI
5. ILIR STOJKU
6. IRSIDA SHEHI
7. MATEO SPAHO
8. NADA KALLÇIU
9. SEBASTIANA BYTYÇI
10. ZHANETA NDREGJONI
Dega TIRANA 11
1. AHMET PRENÇI
2. ORJOLA PAMPURI
3. SUADA VATHI
4. VEBINA RESULI
Dega TIRANA 12
1. ETHEM AGA
2. FORCIM KOLA
3. GAZMEND DIBRA
Dega TIRANA 13
1. EMRI VATA
2. ELDONA SIPRI
3. KLODIAN LUZI
Dega TIRANA 14
1. BESIM KUKA
2. MIGENA KAZDEDA
3. TAHSIM MEMA
Dega TIRANA 15
1. HALIM KOSOVA
2. PETRIT SUDI
3. VATH TABAKU
Dega TIRANA 16
1. EDUART REXHA
2. FESTIM MAQINAJ
3. FLAMUR NOKA
4. ILIR ZMALAJ
5. MINUSHE LAZAJ
Dega RROGOZHINE
1. AGRON KAJA
2. EQEREM DELIU
3. SHKELQIM KALEMI
4. SOKOL GOSA
5. TOMOR BALLABANI
6. VLADIMIR MANUSHI
Dega VORË
1. ARDIAN XHAKONI
2. FIQIRI ISMAILI
3. HYSNI MARA
4. ISUF DEMIRXHIU
5. YMER MARKU
Dega KAMËZ
1. ALFRED HALILAJ
2. BILBIL BAJRAKTARI
3. DHIMITER VATA
4. MUNIR SHEHU
5. TOMORR KOTARJA
6. XHELAL MZIU
7. YLBER VATA
Dega KAVAJË
1. ANDI LILA
2. FISNIK QOSJA
3. MIRAZH SHKODRA
4. SHKELQIM HOXHA
5. SUZANA ARKAXHIU
6. PËRPARIM ÇAÇA
Dega PASKUQAN
1. AGRON HAJDARKOLA
2. ARMEND GJANA
3. HAVZI AHMATI
4. FATOS REXHA
5. FLAMUR HOXHA
6. XHELIL KOLECI
e.sh/Dita
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