A po funksionon “bashkëqeverisja”?

I nderuar zoti Thano

Bashkeqeverisja si nocion politiko-filozofik nenkupton kulmin e realizimit te demokracise dhe shtetit ligjor ne nje vend te caktuar! Si e tille ajo duhet te vendose qytetarin ne qender te vemendjes se qeverisjes ne te gjitha fushat e jetes,ne planifikimin e strategjive te zhvillimit te vendit,ne percaktimin e prioriteteve te zhvillimit deri ne dhenien llogari para tyre per funksionimin e shtetit ligjor!

Mbi te gjitha qeverisja si e tille duhet te respektoje ne te gjitha hallkat e saj nga lart e deri poshte kerkesat,ankesat dhe denoncimet e qytetareve duke u krijuar atyre te gjitha mundesite e nevojshme me te gjitha menyrat qe t’I shfaqin ato atje ku lindin konfliktet! Ajo duhet te trajtoje ne menyre te barabarte te gjithe qytetaret pavaresisht nga vend banimi,feja dhe idea pa diskriminuar asnje!

Zeri i qytetareve duhej te respektohej ne te gjithe piramiden shteterore,ne menyre qe te gjithe zyrtaret e pushtetit qendror dhe vendor te jene vazhdimisht nen kontrollin masiv e te perhershem te qytetareve qe nga qeliza me e vogel te pushtetit!

Zgjerimi pa fund i ketyre hapesirave te qytetareve per te dhene gjykimin e tyre per funksionimin e administrates duhet te jete perparesi kryesore e qeverisjes, ndersa “shtetezimi” i tyre duke i grumbulluar keto mundesi vetem ne majen e pushtetit e zhvlefteson demokracine dhe e ben “bashkeqeverishjen” formale,vetem per imazh mediatik !

Kur degjuam per here te pare z.Rama te shpaloste “bashkeqeverisjen” u gezuam se tani do marrim fryme lirisht nga nje periudhe e erret e nje demokracie pompoze, qe mbolli shkaterrim,korrupsion dhe percarje te popullit!

Per kete arsye populli me shumice e votoi PS si shpresen e vetme per momentin, te jetes se popullit!

Te gjithe e ndoqem me vemendje te madhe premieren e “bashkeqeverisjes” ne Berat,ku vetem pas nje kritike te nje qytetari beratas,kryeministri Rama shkarkoi nga puna te 16 punonjesit e Aluiznit atje! Eshte e vertete,se pas ketij mesimi tregues e gjithe administrata shteterore u shkund dhe kudo ndihej nje gatishmeri e papare per respektimin e kerkesave dhe ankesave te qytetareve!

Takimet e shumta te kryeministrit Rama me qytetaret per disa muaj e mbajten te karikuar ne kulm nje shtet te tere,por kjo vazhdoi deri sa vete kryeministri, si duket i lodhur tanime,nxorri nga “furri” i tij “simiten perveluese” , portalin “Shqiperia qe duam”!

Qe nga ai moment qytetaret po ndjenin se dalengadale po zvarriteshin neper zyra, po u shkeleshin te drejtat, ligjet dhe se pa mik e ryshfet nuk mund te behej gje,por edhe duke u ankuar ne te gjitha shkallet e pushtetit askush nuk merrej me ankesat qe ju drejtoje,por te percillnin perseri tek ai per te cilin ti ankoheshe!

Dhe kjo u pa qarte ne vershimin gjithnje e me shume te qytetareve qe t’u drejtohen gjykatave edhe per gjera te vogla,se askush nuk te degjonte, duke luajtur rolin e shejtan budallait!

Si qytetar i ketij vendi, qe me dhimbset shteti ligjor, gjykoj se “bashkeqeverisja me qytetaret” e reklamuar nga kryeministri Rama si shpetimtarja e demokracise ne Shqiperi, ka çuar ne rrenimin e shtetit ligjor, te demokracise dhe ka nxjerre jashte loje te gjithe administrates qendrore dhe vendore!

Ajo ishte nje eksperiment i deshtuar qe e ka pranuar edhe vete ideuesi i saj, kryeministri Rama ne takimin javor te dates 21.11.2018,qe deklaroi se:

“Ne fakt, Platforma eshte nje inovacion qe ve teknologjine ne dispozicion te cdo individi dhe transformon nje here e pergjithmone zyrat e ashtuquajtura te marredhenieve me publikun neper institucione, duke krijuar nje nivel te ri pergjegjshmerie te shtetit dhe nje nivel komplet te ri marrje pergjegjesie te institucionit. Deri dje nese do merrnim perseri shembullin e zonjes Drizi, zonja do ishte pre e ecejakeve ne te ashtuquajtura zyra te maredhenieve me publikun, do shkruante letra qe nuk do i lexonte askush. Ne rastin qe do shkruante edhe ne kryeministri, do te merrte pergjigjen “drejtohuni tek institucioni perkates”, qe perseri nuk do pergjigjej dhe faktikisht sot do ishte pa pune”!

Me shqip se kaq nuk mund ta sqaronte askush demin qe ka shkaktuar e famshmja “bashkeqeverisja” shtetit ligjor,demokracise dhe rrenimit te administrates se sa krijuesi i saj!

Fatkeqesia me e madhe e zotit Rama,qe kujton se vetem nga mendja e tij duhet te dalin te gjitha idete e reja eshte se ne kete rast ai nuk ka kuptuar ne realitet qe kjo “bashkeqeverisja” merret me pasojen dhe jo shkakun! Se shkaku i ankesave, edhe ne platformen kryeministrore jane paaftesia dhe korrupsioni i zyrtareve dhe zoti Rama me kete duhet te merret e jo te shpike sajesa amorfe! Se bashkeqeverisja eshte fryme e jo institucion, qe me llamben e Aladinit te ndreqet cdo gje ne Shqiperi!

Para disa muajsh zoti Rama deklaroi se rreth 400 zyrtare te 9 ministrive nuk u ishin pergjigjur ankesave te qytetareve! Po keta 400 zyrtare mund te kene patur jo nga nje ankese per te zgjidhur por 5-6, pra shkon shuma ne mijëra ankesa pa pergjigje! E kujt i sherbejne ne fund te fundit keto shifra kur keto neglizhenca nuk jane kapur ne kohe qe jo vetem te zgjidheshin ankesat,por edhe te viheshin para pergjegjesise fajtoret?

Nje shtet qe ka privatizuar cdo gje me tendera dhe koncesione dhe luan vetem rolin e taksidarit, kur vjen puna tek thelbi i demokracise sic eshte degjimi dhe zgjidhja e ankesave te qytetareve shkaktuar nga zyrtaret e pa afte dhe te korruptuar te ketij shteti i ka “burgosur” ato ne nje dore te vetme !

Unë kam dy vjet qe jam ndeshur me te gjitha hallkat e ketij pushteti arrogant e te paafte. Ja ankesa ime:

Ka dy vjet qe djali im eshte larguar me banim dhe pune te perhereshme ne SHBA,ka kerkuar mbylljen e kontrates me UKT, por keta jo vetem nuk e kane mbyllur,por vazhdojne te dergojne faturat me taksat vendore, ne shkelje te Kodit Civil dhe te vendimit te Keshillit Bashkiak Tirane nr.59/2015, qe percakton se ketyre taksave u nenshtrohen vetem personat qe banojne dhe punojne brenda teritorit te Bashkise se Tiranes!

Asnje institucion nuk me dha pergjigje ligjore, askush nuk kundershtoi aktet ligjore e nenligjore qe u isha referuar per te denoncuar shkeljen, ndersa kur i drejtova mesazh kryeministrit Rama, m’u pergjigj se “UKT nuk varet nga qeveria”! Pas kesaj pergjigjeje pa pergjegjesi dhe arrogante iu drejtova KLSH, qe me dha te drejte ligjerisht ne ankesen time, por qe rekomandimet e tij as UKT e as Bashkia e Tiranes nuk i pranuan!

Pyesja veten: Si ka mundesi per nje gje kaq te qarte ligjerisht te mos reagohet drejt? Mos valle keta zyrtare jane te paafte apo te djallezuar per te pranuar se kane shkelur ligjet? Korespondenca ime me te gjitha keto institucione verteton se kemi institucione ku juristet ose injorohen, ose ata u sherbejne vetem vendit te punes e jo ligjit!

Pergjigjen e sakte te kesaj situate e mora vetem keto javet e fundit kur ndoqa per 20 dite komedine groteske te politikes me titull “Gjenerali Aktiv” “vene ne skene” nga presidenca dhe kryeministria shqiptare!

Per deri sa kokat e shtetit nuk njohin legjislacionin,por nuk njohin as kuptimin e fjaleve si “AKTIV”,ne rezerve apo lirim per ushtaraket duke u bere gazi i botes dhe duke lene ne amulli nje ministri te rendesishme si ajo e Brendeshme derisa detyruan edhe autoritetet e SHBA te qortonin rastin, si t’u ankohesh atyre per vartesit e tyre me poshte qe vegjetojne neper zyra vetem se jane militante ose te punesuar me rruge te pa merituara?

Si te mos kete zvarritje, shkelje ligjore dhe korrupsion ne administrate kur mund te jene me qindra e mijra qytetare te larguar nga Shqiperia ne kushtet e djalit tim dhe u dergohen fatura te tilla ne shuma qe mund te shkojne ne disa miliada leke ne vit, qe eshte nje vjedhje shteterore?

Si ka harruar vete zoti Rama qe nenvleftesoi denoncimin tim, se edhe ai vete sot mund te mos ishte kryeminister, bile as qytetar i lire, por ne burg, nëse nuk do ishte filmimi qe nxorri te verteten e krimit shteteror te 21 janarit?

Zoti Rama! Pranoje pa kokfortesi e kryenecesi se ke deshtuar me “bashkeqeverisjen” dhe ktheji demokracine popullit shqiptar pa lajle e lule! Se ajo nuk ndreq shtetin ligjor,por vecse i ve ca mballoma nje rrobeje qe griset per dite! Ju na ftoni per dite qe te denoncojme korrupsionin,por ju ne te vertete na e keni mbyllur gojen! Vetem qytetaret qe jane viktimat e vetme te paaftesive dhe korrupsionit shteteror mund te japin informacion te sakte, pa interes dhe te perditshem per çdo zyrtar te shtetit!

Sherbimin e tyre e keni falas zoti kryeminister,prandaj mos e refuzoni!

Vladimir Dushniku, anëtar i PS