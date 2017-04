Gojëve të Liga u ka ardhur një letër ku flitet për… Kol Tivarin, një qytetar shkodran i viteve tridhjetë, i cili, falë “numrave” që bënte, personifikohej si “Nastradini shqiptar”!

Kola, së bashku me dy shokët e tij, Marashin e Ukshinin, shkon në Malësi tek një mik që kishte një festë, e ku mblidheshin burrat më në zë të krahinës. Gjatë rrugës, Kola u thotë dy shokëve:

-Dëgjoni shokë, kur të vemi tek miku në Malësi, unë gjatë darkës do të lëshoi një pordhë, gjoja se më shpëtoj, dhe i turpëruar do të ngrihem të marr pushkën e varur në mur për të vrarë vehten. Ti Marash me Ukshinin do të më pengoni. Kështu mua do të më dalë nami e do të thonë se Kol Tivari do të vriste vehten për të larë turpin, por nuk e lejuan shokët.

Marashi e Ukshini miratuan me kokë dhe pasi mbërritën tek miku, hynë e u rehatuan në odën e mbushur plot me burra malësie. Gjatë darkës, Kol Tivari u evidentua si një burrë i mençur e i gojës. Por diku nga mesi i muhabetit, ai bëri një si lëvizje të “pavullnetshme” dhe nga kjo, “i shpëtoi” një pordhë, të cilën e dëgjuan kush ishte në odë . . .

-Heu medet, ç’u korita midis burrave, – gulshoi me të madhe Kola, dhe u ngrit në këmbë. – Kjo kori shlyhet vetëm duke vrarë vehten, – deklaroi ai dhe mori yrysh për nga pushka e varur në fund të odës. . .

Shokët e Kolës, Marashi e Ukshini, nuk lëvizën nga vendi, duke i dalë beset Kolës për ta mbajtur të mos vriste vehten. Kola e pa se shokët ia hodhën, ndaj kur mbërriti tek pushka, ndaloi, u kthye nga burrat në odë dhe tha:

-Pasha bukën, nuk vritet vehtja për një pordhë, or burra!

A thua do të koritet edhe Lul Basha si Kol Tivari? Apo do të vrasë veten?!

p.s. Pyetjen e mësipërme e bëjnë letërdërguesit, jo Gojët e Liga 🙂