A thua hapja e listave ishte kyçi i Reformës Zgjedhore?!…

Pajtim Bello*

Si në çdo çështje apo problem që shtrohet për zgjidhje, zgjidhja nuk është një e vetme. Ka disa zgjidhje dhe secila zgjidhje mbart anë pozitive dhe negative. Në fund të fundit asnjë zgjidhje nuk është e perfeksionuar dhe nuk jep kapërcim ideal të ylberit!.. Kështu ndodh edhe me çështjen e listave të kandidatëve për deputet. Zhurma dhe debate rreth listave të hapura, pjesërisht të hapura apo të mbyllura ka krijuar një akselerim dhe mbivlerësim të çështjes; a thua se këtu do të ishte kyçi reformës zgjedhore dhe se prej kësaj do të varet edhe fati i koalicioneve ndërpartiake. Por e vërteta nuk është kështu. Nëse listat do të jenë të hapura apo të mbyllura në një farë mënyre nuk kanë të bëjë fare me Reformën zgjedhore. Është çështje thellësisht partiake që nuk duhet kufizuar apo rregulluar me ligj. Askush dhe asnjë ligj deri më sot nuk i ka ndaluar partitë të futen në garë me lista të hapura. Edhe më parë ka ndodhur që parti të veçanta të kenë depozituar në KQZ marrëveshje të brendshme mbi shpërndarjen e mandateve sipas votave dhe jo sipas renditjes fillestare!..

Hapjen apo jo të listave e rregullon shkalla e demokratizimit të brendshëm të partive dhe e raporteve që një parti ndërton me votuesit e vet. Ligji nuk hyn fare këtu. Hapja apo jo e listave nuk ka të bëjë as me koalicionet para apo pas zgjedhore. Koalicionet i ka rregulluar Kushtetuta dhe përderisa i lejon Ajo, nuk ka ligj tjetër që ti ndalojë.

Por lepuri nuk fle tek koalicionet. Halli është se koalicionet para zgjedhore na duhen që të maksimizojmë votat e koalicionit në ndarjen e mandateve te deputetëve!.. Po ku e jep Kushtetuta këtë të drejtë? Përse bëhet dhe në kurriz të kujt bëhet ky maksimizim votash? A shkel ky maksimizim votash të drejtën kushtetuese të subjekteve politike që nuk futen në koalicione? Në asnjë rresht apo nen të Kushtetutës nuk e gjen të shkruar që të bëhet koalicion parazgjedhor dhe të maksimizohet vota. Kjo është një shpikje alla shqiptarçe, që është përdorur për të marrë e mbajtur pushtetin nga dy apo tre parti që thithin rreth vetes parti të vogla të cilat bien si mizat në mjaltin e pushtetit. Kjo ka ndodhur sepse me Kodin Zgjedhor është shkelur barazia kushtetuese e subjekteve politike. Çdo subjekt politik që hyn në zgjedhje duhet të vlerësohet individualisht për votat që merr dhe jo të bashkojë votat në një subjekt zgjedhor ku futen disa subjekte politike/parti!… Kjo lloj çorbe është shkelje e të drejtës kushtetuese të subjektit politik qe është formacion politik dhe juridik i regjistruar ne gjykatë. Nuk mundet që Kodi Zgjedhor ti japi subjektit zgjedhor vlera apo të drejta që nuk ia jep Kushtetuta. Kjo është padrejtësi e madhe qe iu bëhet partive politike të vogla të cilat edhe për arsye parimore nuk futen në koalicione vetëm për pushtet!.. Koalicionet duhet të mbartin vlera që të sjellin ndryshime pozitive në jetën ekonomike, sociale e politike dhe jo të degjenerojnë në çështje numrash për mandate!…

Zgjidhja që ka ekzistuar e deri tani, si të thuash, i vret partitë e vogla që ruajnë parime e vlera dhe mund të bëhen konkurruese brenda pak raundeve zgjedhore dhe stimulon partitë parazitare liderët e të cilave vihen në rresht si bagëti pas liderit të partisë së madhe. Aq sa është e turpshme është e dëmshme dhe mbi të gjitha shkelje e të drejtës kushtetuese të subjekteve politike. Nëse duhet që një koalicion zgjedhor ta fitoje këtë të drejtë atëherë koalicionet të kushtëzohen që të regjistrohen në gjykatë dhe pastaj të shohim çfarë do të ndodhë; gjithmonë nëse do të mund të regjistrohet?!

Mua më ngjan se gjithë kjo histori është stisur për të mos realizuar një reformë zgjedhore të vërtetë, të dobishme për procesin zgjedhor si përmbajtje dhe procedura që ti shërbejë demokracisë dhe qytetarëve. E gjithë kjo Reformë nuk arriti të zgjidhë apo t’iu japi përgjigje problemeve që kanë theksuar OSBE-ODIHR. Ato u kapërcyen sikur të mos ishin dhe u shtynë për në raunde të tjerë!… Përse të mos zgjidhej depolitizimi i administratës zgjedhore siç e kanë të gjithë demokracitë e tjera? Apo përse të mos ulnin numrin e deputetëve siç ndodhi në Italinë fqinje, kur mbarë opinion e kërkon një zgjidhje të tillë? Përse të mos debatohej mbi ndonjë strukturim të mundshëm të Kuvendit? Nga kush presin të zgjidhen këto apo të tjera çështje të sistemit dhe procesit zgjedhor? Kjo nuk ndodhi se subjektet politike e pane reformën zgjedhore si gjithnjë, që prej sajë të përfitjojnë avantazhe për marrjen e pushtetit.

*Dy herë ish anëtar i KQZ