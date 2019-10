A zë vend, a zë rrënjë Shekspiri në Teatrin shqiptar

Nga Arben Haveri

Nga korpusi i veprave te atyre qe e lexojne dhe atyre qe vetem e degjojne e ndjekin ne skene “Jul Cesare” eshte vepra me e duhur ne rrokaden e sistemeve politike qe njeri pas tjetrit zene vend ne kete toke.

Kjo veper, perkthyer nga Noli nuk i doli para syve ne kohen e e lire por ndersa hynte ne sistemin politik.

Perkthen edhe “Hamletin” e “Makbethin”.

Dy veprat pasuese jane thellesisht me karakter monarkik. Kane fabula me permbysje kurorash mbreterore por jo per tu zevendesuar me republike, per tu zevendesuar me kurora me humane, me mbreter qe ne themele te shtetit kane te drejten.

Dramaturgjia Angleze e shek 17 te iu drejtua ketij fenomeni qe mbizoteroi te gjithe plejaden e autoreve qe nga Benjamin Jonson, Kristopher Marlowe, Edward de Vere e deri te emri i nje endacaku qe ndersa ruante kuajt jashte dyerve te teatrit shkruante edhe drama me nje rrefim e stil aq te larte. Ne ate kohe pa gazeta e televizione pa radio e internet, teatri perfshinte komunikimin me te rendesishem publik, ashtu si sot, asnje teknologji nuk zbeh radhet e gjata te spektatoreve per te ndjekur ne skene, ne teater keto vepra.

Paradoks !

Historisa me deshmi e fakte nuk ka ndricuar racionalisht dhe me arsye te pranueshme qe nje i paditur I pashkolluar i pa lexuar te ndertoje, jo nje e dy, po nje korpus te tere e te arrije nje pozite kulturore qe akoma nuk ka te dyte.

Sot ka me shume arsye qe te sjellim faktet e debatit eshte “Shekspiri eshte autori” ?

(Ne Tirane sot qarkullojne eksperte e diplomate me reforma e platforma shtetformuaese pa c.v. te perligjura)

Me aq deshmi e fakte sa na jane vene ne dispozicion mund te mos kete interes per autorin Shekspir, pasi vepra na terheq me a pa kete emer.

Sofokliu eshte pararendesi ku mbeshtet e tere krijimtaria e drames angleze te shek 17..natyrisht burime te tjera ku u mbeshtet jane te shumte e te rendesishme aq me teper kur flitet per pjesen me te ndritshme te kultures europiane, dramaturgjine Angleze te shek.17-te..

Xhejmsi i pare, mbret i Anglise coi deri ne fund procesin e nisur nga Henri viii-te dhe Elizabeta I.

Ndarjen e Anglise e konstituimin sovran pa varesi politike, fetare e ekonomike nga qendra europiane e kohes qe udhehiqej nga Roma. (sot ka perseri ne process te njeten gje daljen nga europa me qender Brukselin-brexit, – te qartesohemi jo dalje per ti kthyer krahet europes e religjionit e perkatesise kulturore europiane)…

Per fat kishte dy perparesi.

E para, Gjermania kishte krijuar pak kohe me pare nje strukture te pavarur shteterore . ..te udhehequr nga Martin Luteri.

E dyta zoteronte potenciale ekonomike qe shtriheshin deri ne New England, sot Amerike e Veriut ose Sh.A.Ba. -te

Ndersa ne gadishullin Ilirik pjesa me e madhe mbetej besnike e qendres , e Romes. Bente luftra ne krah dhe ne mbeshtetje te saj.

Qenrueshmeria e shtetit monarkik Anglez, qe ngerthehej nga absolutizmi e parlamentarizmi por ne rrenje mbreteri, i atribuohet mbreterve te anglise qe deshen shtet te Ligjeve.

Ky qellim nuk ishte trill, pelqim, qe mjafton ta kesh dhe u be.

Per kete Xhejmsi i pare u la dore te lire intelektualeve ne angazhim te tradites e filozofise por me kryesorja u perdor lenda juridike.

Sofokliu dhe korpusi i dramturgjise se shek.17 kane nje vene te perbashket, nje lende, nje materie; lenden juridike, materien e qendrueshmerise se shtetit.

Asgje me shume se shkence juridike nuk ka vepra “jul cesare”

Kurore apo Republike ?

Eshte thelbi e themel i perplasjes se cilin nga sistemet do duhet te zere rrenje per te ndertuar shtetin.

Republika nuk e duron kuroren.

E kurora eshte divine. Si zoti. i cili i ka te gjitha ne nje dore. Ashtu si zoti eshte nje dhe sundon e mban nen kontroll gjithesine dhe 1/1 njeshi monark keshtu u konceptua, u perfytyrua qe ushtron pushtetin mbi njerezit, i vetem

Republika ofron zhberjen e divinitetit qe mbart kurora.

Sofokliu e ushqen si nje mendeshe e shendetshme korpusin e drames Angleze, mbreter te ardhur ne pushtet me zanafille mekatesh si Edipi , e gjen dhe te Klaudi ne “Hamleti”; Antigona me subject shkeljen e marreveshjes dhe Jul Cesare qe tinez shkel marreveshjen jane ne te njejten linje juridike te dhunimit te ligjit.

A fsheh kjo dramturgji nen shkelqim poetik, subjekte te mendimit e debate madhore ? Dramaturgjia Anglezete e shek 17 e ben kete. Na “fsheh” burimet filozofike e juridike.

Pasi nuk u mbrujt si drame por si poezi. E si poezi e nje klasi qe s’ka te beje as me odet e as me epikat poetike. Por me nje ligjesi unike.

Shkelqen prej poezise. Kjo mberthen te lexuar, e te palexuar, rregjisore e aktore, politikane e intelektuale.

Perfshin filozofi, shkence e jurisprudence ne poezi.

Nuk qe model i ri, i panjohur.

Qe nga Euklidi ishte ne perdorim te shprehurit e dijeve te shkences e filozofise, ne vargje.

Autoret Angleze perfituan nga kjo kulture mijera vjecare. E dalluan, e vecuan dhe e perdoren magjishem, sikur dhe disa poete latine para tyre.

Nuk kishte filozof te pranuar si te tille pa dije te shkences.

Nuk kishte jurist te spikatur pa dije te filozofise e te lendeve qe synonin zbulimin e botes natyrore e njerezore.

Ndersa poezia, ne stil, elegance. ne thellesi emocioni e mendimi kishte perfituar aq shume nga zbutja e censures fale nje periudhe relativisht te gjate, gati 100 vjecare te kalimit nga monarki me nje qender te vetme ne nje monarki sovrane.

“jul Cesari” eshte perfaqesuesi tipik i kinse republikanit.

Nuk ishte despot. Nuk ishte Tiran, ne mendesi, formin e shpirt.

Jul Cesare perfaqesoi ne senat perballje juridike e u be nder avokatet me te shquar te kohes. I bindej Ligjit. Refuzoi me vite pushtetin edhe pse admirimi i popullit ndaj tij qe eksitues.U tregua gjakftohte ne rrethana e situata qe dukeshin ne anen e tij.

Shkeli Ligjin ndersa kaperceu Rubikonin. U mposht nga hakmarrja primitive. E tepert te thuhet u mposht paligjshmerisht. Senatore, zoterues te ligjit e mposhten primitivisht, barbarisht.

Nuk duket qe fabula eshte e denje per veper dramaturgjike. E tille eshte.

Kush duhet ta shkruajenje fabul te tille , nje personalitet i dijes apo nje “endacak” qe punon tere diten per ca “penny” dhe ne oret e marra hua gjumit riperterites shkruan “JUL Cesare” ? “MAkbeT” “MBreti Lir” te cilat minimalisht kerkojne mijera faqe te pakten historie per tu lexuar….

Vendosja e ketij personazhi qe nuk i mungon asgje ne krah a perballe karakteresh si Bruti e Kasi eshte panorama me elitare e dy rrymave qe pershkonin Romen e asaj kohe.

Republike apo monarki?

Titulli mund te lihet menjane por monologu i Mark Antonit kurrsesi. Edhe pse eshte I nje besniku me shume se i nje filozofi, i nje shoku qe s’ka te dyte jo perfaqesues racional ne debatin juridik republike a monarki…

Edhe Tek Bruti pinjolli republikan qe ne gjeneze te familjes tij dallon turbullimin mes fatit te njeriut qe e cmonin dhe perkatesise republikane dhe ndeshjen me Jul Cesarin.. Akoma me e ndjeshme eshte turbullira tek Kasi. Ka fshire pa u bere me i forte cdo ndjenje per Cesarin per kauzen republikane fituese ndaj monarkise.

Te gjithe konspiratoret jane te forte burra te sprovuar ne daren e betejave me shpate, balle perballe me kundershtarin. Nuk i tremb ndeshja, nuk ua turbullon shpirtin e lekund guximin dyluftimi. Po cfare …

Kete vepra e “fsheh” permes subjektit qe “dredhon” here ne raporte njerezore e here ne raporte intime. Here me festa e here ne misteret e kobshme e parashikimet me sharte hyjnore.

Na “fsheh” njerezoren tek kauzat. I ben bashke, i ndan, u mvesh pasione e paragjykime….

Per te mberritur tek betimi.

Do bejme republike ?

Edhe ne shkelje te ligjit ?

Do perligjim mjetet per te bere shtet.

Pa u ftohur pa i dhene pergjigje.

Veprojne.

E ndersa dalin dhe e u shpjegojne njerezve konspiracionin qe ua humbi Cesarin.. nuk ia dalin te jene te besueshem.

Cesari nuk ishte tiran.

I kishte sjelle Romes aq shume….

Ç’eshte kjo dileme qe vepra nuk e zgjidh…..

Jul Cesare ishte aq plote aq i papershkueshem per ta ndare ne tiran e njerezor sa me te drejte:

Nëse duhet te vendosesh nje kurore, nëse pranon monarkine si sistem politik duhet – ose Cesar o hic..

Keta njerez jane tmerresisht te rralle.

Eshte njerezore qe njerezve te arsyeshem u mbetet ndofta me shekuj kurora ne dore.

Alternativa Republikane vigjelon e u rri afer. Duket se nuk synon kuroren. Por kolegjialitetin. De jure po. De fakto…. ua rremben njerezve te irrituar nga monarkia, aq hijshem ne hile e demagogji, sa mjafton te permendet revolucioni i frengjve qe permbysen nje nder pervojat me mbreselenese dhe sot, per tu turrur me gijotina e tmerre mbi Bastijen, metaforikisht nyja e te keqes se sistemit monarkik.

Shtjellimi qe sjell vepra “jul Cesare” dilemen e kthen ne debat mes dy sistemeve.

Por ne Shqiperi e kemi hequr debatin e akoma me keq e kemi hequr monarkine dhe nga arketipi juridik, e filozofik.

E kemi pare te arsyeshme te perparojme modelin Republikan pa iu sjelle dhe pare dobesite e sistemeve te tjera. Pa alternativa krahasuese.

I jemi nenshtruar dogmes ‘genjeshtare’ qe e fsheh monarkun nen ngazellimin : S’ka monark e s’mund te kete, mjafton qe te ulerasim dhemjafton ta shkruajme ne Kushtetute qe jemi vend me strukture politike – republikane ! Ajme !

Dhe ne veper Jul Cesare e refuzoi tre here kuroren.

“Jul Cesare” u botua heret por nuk u njoh deri ne vitet e pas luftes se dyte boterore. Shqiperia nuk pati kohe objektive per debat. Debat ne diktature!. Pas’ 90 -es Shqiperia u ve nen monitorim te nderkombetareve. Reformat e tyre te nisura ne ‘90 dolen ne perfundimin ne 2016 –en qe 400 gjyqtaret e sotem ua demtuan projektet e tyre per shtetin ligjor.

Tradita juridike shqiptare qe me mbreterite Ilire e deri tek konstelacionet juridike te statuseve e kanuneve zakonore u percmuan si bezdise vecanerisht me makabritetin e neneve te gjakmarrjes qe na ishin me mizore se gijotinat e europes qe zgjaten deri ne shek e 19-te.

Edhe ne shfaqjen “Jul Cesare” ishte gjetje e drejte qe subjekti te zhvillohej ne ambient te hapur. Tamam si nje agora antike, ne shesh. E ne spektatoret qe pritem ndeshjen republike a monarki, deshiruam ngjeshjen rreth ketij debati.

Skenat edhe pse s’ke c’u thua, te realizuara e te arritura artistikisht, te festes,te situatave me dramacitet te densitetit te te papritures, te tendosjes, te efekteve me tinguj te kitares e te pianos, mbase i prene rrugen debatit e ngjeshjes dramatike. Aktoreve u duhej te prisnin jo pak….

E qe “Jul Cesare” erdhi perseri ne skenen e Shqipeve , ringjall megjithate debatin:

Kush eshte i rrejshem: Republikanizmi me kinse perjashtim te monarkut, monarkia apo modelet verbuese me retorike- drejtesine per ju Shqiptaret e bejme Ne, nderkombetaret…

Vepra “Jul Cesare” çmohet se eshte e gjithkoheshme, teatri na afron ta ndjekim….