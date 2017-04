Aborti: Cilat janë procedurat dhe çfarë ndodh më pas

Çfarë është aborti?

Abort-i është përfundimi i hershëm i shtatzënisë. Ndonjëherë aborti ndodh vetiu. Në këtë rast, kemi të bëjmë me një abort spontan. Por femrat mund të zgjedhin t’i japin fund shtatzënisë me anë të një ndërhyrje kirurgjik-ale ose me anë të medikamenteve.

Kur duhet të shkoni te mjeku?

Nëse mendoni se mund të jeni shtatzënë, vizitohuni sa më shpejt që mundeni tek mjeku. Nëse jeni shtatzënë, është e rëndësishme të dini sa më shumë lidhur me alternativat tuaja. Në qoftë se mendoni të abortoni, është mirë që të mos prisni. Sa më herët që të mësoni se jeni shtatzënë, aq më shumë alternativa ka të ngjarë të keni në dispozicionin tuaj. Gjithashtu risku për të pasur më vonë probleme do të jetë më i pakët.

Mjeku do t’ju pyesë për historinë tuaj dhe do të bëjë një ekzaminim nga ana fizike. Gjithashtu do të duhet t’ju nënshtroheni analizave laboratorike për t’u siguruar që jeni shtatzënë, si edhe të bëni një skaner me ultratingull.

Si do ta dini se cili është vendimi i duhur?

Vendimi për ta vazhduar shtatzëninë ose për ta përfunduar atë është shumë personal. Këshillimi mund t’ju ndihmojë për të vendosur se çfarë është më e mira për ju. Nëse ju vjen për mbarë, mund të filloni duke biseduar me mjekun tuaj. Gjithashtu, edhe klinikat e specializuara për planifikimin familjar mund t’ju ndihmojnë për të vendosur.

Mund të doni edhe të bisedoni me dikë që është i afërt me ju, një njeri që e kupton se si shtatzënia dhe rritja e një fëmije do të ndikojë mbi jetën tuaj. Ju mund të doni të flisni me dikë të afërt për ju, i cili e kupton se si shtatzënia dhe rritja e një fëmijë do të ndikojë në jetën tuaj. Mendojini me kujdes zgjedhjet tuaja, të cilat janë:

Të bëheni me një fëmijë dhe të kujdeseni e ta rrisni atë.

Të bëheni me një fëmijë dhe ta jepni atë për t’u adoptuar.

T’i nënshtroheni një aborti.

Çfarë ndodh pas abortit

Pushimi pas një abort-i është i domosdoshëm. Është normale që të ndiheni fizikisht dhe emocionalisht të rënë. Nëse është e mundur merrni disa ditë pushim nga puna ose merrni dikë që të mund të kujdeset për shtëpinë dhe fëmijët tuaj.

Gjakrrjedhja nga vagina mund të vazhdojë nga 7 deri në 21 ditë, duke u bërë gradualisht më e lehtë derisa ndalet. Është e rëndësishme për të shmangur marrëdhënien seksuale derisa gjakderdhja të ketë mbaruar, pasi sperma mund të fusë ndonjë infeksion në mitër. Gjithashtu, është ndoshta më mirë që të përdorni peshqir sanitar sesa tampon.

Nëse shtatzënia juaj zgjati më shumë se 14 javë, gjinjtë tuaj me siguri mund të prodhojnë qumësht brenda pak ditëve. Ndonjëherë, qumështi është prodhuar për një periudhë kohe. Mund të ndjeni që gjinjtë tuaj të jenë duke rrjedhur. Zhurma e një fëmije që qan ose vetëm të menduarit rreth humbjes së fëmijës, fillon edhe të pakësojë qumështin. Disa gra e gjejnë prodhimin e qumështit një fakt mërzitës dhe u kujton humbjen e tyre; disa e gjejnë si një lidhje ngushëlluese me fëmijën e humbur dhe që i ndihmon ato të mos brengosen.

Mjeku ose mamia juaj do të jenë në gjendje që t’ju këshillojnë në lidhje me ndrydhjen dhe ndalimin e furnizimit tuaj me qumësht. Ekzistojnë ilaçe që ndihmojnë në ndalimin e qumështit dhe që doktori mund t’jua këshillojë.

Vishni reçipeta të forta dhe mbështetëse dhe shmangni stimulimin e thimthave tuaja pasi kjo kurajon rrjedhjen e qumështit. Rrjedhja e paktë e qumështit (pa zbrazjen e gjoksit, pasi kjo stimulon prodhimin), pak herë në ditë për një periudhë kohe, i bën edhe gjinjtë tuaj që të ndihen më të rehatshëm.

Jo çdo njeri ndihet i hidhëruar, por nëse ndiheni në këtë gjendje, duhet të ndaloni këtë ndjenjë për fëmijën që sapo keni humbur përpara se të mbeteni përsëri shtatzënë. Gratë të cilat nuk e shmangin dot këtë ndjenjë ndaj një aborti, kanë shumë mundësi që të vuajnë depresion post-natal pas lindjes së fëmijës tjetër. Nëse mund të mbeteni shtatzënë menjëherë pas abortit, do të ishte e këshillueshme që të filloni të përdorni menjëherë kontraceptivë-t.

Kur unë duhet të kontaktoj me mjekun tim?

-Nëse gjakderdhja vazhdon më shumë se një javë dhe është e rëndë;

-Nëse keni dhimbje;

-Nëse temperatura juaj rritet.

Si do të ndihem unë?

Çdo njeri reagon në mënyra të ndryshme dhe duhet të pranoni ndjenjat tuaja, sido që të jenë. Shumë prindër ndihen të shokuar për një moment. Kur kjo gjendje kalon, është e zakonshme që të ndiheni të mërzitur sepse abort-i është vdekja e një fëmije të palindur dhe ka nevojë për zi. Është gjithashtu e zakonshme që të ndiheni shumë të acaruar rreth abortit. Shumë prindër, sidomos ato që nuk kishin planifikuar shtatzëninë e tyre, janë të çuditur vetëm për faktin sesa e fortë është dhimbja e tyre.

Disa, nuk mund të pushojnë së qari, duke menduar dhe folur rreth abortit, dhe ndoshta duke pyetur veten nëse janë duke u çmendur. Zakonisht, vetërespekti i mamasë (dhe ndonjëherë i babait) fillon të bjerë pas abortit.

Të gjitha ndjenjat e mësipërme janë të zakonshme dhe janë një reagim i shëndetshëm. Mos u mundoni që t’i injoroni ndjenjat, dhe të mërziteni me faktin se përse dhimbja duhet shfaqur. Do t’ju duhet më shumë kohë për ta zgjidhur, nëse mundoheni që të shmangni dhimbjen tuaj. Zakonisht meshkujt e gjejnë të vështirë që të shprehin ndjenjat e tyre dhe ata do të kenë nevojë për nxitje që të shfaqin dhimbjen.

Partneri juaj mund t’ju bërtasë në mënyra të ndryshme. Vështirësitë e komunikimit ndërmjet prindërve janë të zakonshme pas një aborti dhe mund të jetë e vështirë që të lidheni me partnerin tuaj, në momentin që ndjeni dhimbje dhe trishtim. Mund t’ju ndihmojë të qenit të hapur dhe të sinqertë me partnerin tuaj dhe të filloni të kujdeseni për marrëdhënien tuaj ashtu sikundër edhe për njëri tjetrin.

Prindërit në zi gjejnë mënyra të ndryshme që të ndihmojnë njëri tjetrin e që të dalin nga kjo dhimbje. Mendoni rreth fëmijës suaj, flisni rreth atij ose asaj, shkruajini ndjenjat tuaja, vizatojini ndjenjat tuaja, qani. Këto janë të gjitha mënyrat e të shprehurit. Një funeral ose një ceremoni lamtumire mund të ishte e dobishme. Kur keni shkuar drejt procesit të brengosjes, do të jeni në gjendje që të jetoni në paqe me kujtimet e abortit tuaj. Mund të ishte diçka e mençur që të shmangni shtatzëninë derisa kjo fazë të ketë kaluar.

Shumë njerëz që nuk e kanë përjetuar abortin, mund të kenë vështirësi ndaj të kuptuarit se përse jeni të mërzitur dhe se pse duhet kaq shumë kohë për ta kaluar këtë situatë. Me përpjekjet më të mira ato mund t’ju bëjnë thirrje që të merrni më të mirën e gjërave ose ta provoni përsëri. Shpjegojuni atyre që nuk jeni vetëm në depresion, të dobët apo në fazën e të ndjerit të mërzitur për veten tuaj, por që jeni në një brengë të madhe.

***

Procedurat e abortit

Lloji i procedurës së abort-it përdorur në ndërprerjen e ndërgjegjshme të shtatzënisë përcaktohet kryesisht nga fakti sa kohë ka një grua që është shtatzënë. Gjatë tremujorit të parë, ju zakonisht do të keni mundësi t’i nënshtroheni një procedure mjekësore apo një kirurgjik-ale aborti. Para se të merrni parasysh alternativat, rekomandohet që të bëni një skaner me ultratingull për të përcaktuar nëse shtatzënia është e mundshme (është brenda mitrës, është shtatzëni jo-ektopike) për saktësi të përcaktimit të datës.

Aborti: Çfarë procedurash abortimi përdoren gjatë tremujorit të parë?

Në shumicën e rasteve, ju do të bëni një zgjedhje midis procedurave mjekësore ose kirurgjikale të abortimit gjatë tremujorit të parë. Abortet mjekësore mund të bëhen vetëm deri në nëntë javë pas ngjizjes. Llojet e procedurave të abortit të kryera gjatë tremujorit të parë janë:

-Methotrexate & Misoprostol (MTX): Një procedurë abortimi mjekësor e përdorur deri në shtatë javët e para të shtatzënisë. Ky kombinim i mjekimit nuk përdoret dhe aq shpesh për shkak të disponueshmërisë së mifepristone, që funksionon më me efektivitet për këtë qëllim.

-Mifepristone & Misoprostol: Një procedurë abortimi mjekësor e përdorur deri në shtatë apo nëntë javët e para të shtatzënisë. Asaj i referohen edhe si RU-486, tableta e abortimit dhe Mifeprex.

-Aspirimi Manual me Vakum: Një procedurë e përdorur në 3-12 javë nisur nga perioda e fundit. Konsiderohet më pak invazive me përdorimin e anestezi-së lokale në qafën e mitrës.

-Aspirimi: Një procedurë kirurgjikale e përdorur për të përfunduar shtatzëninë deri në 16 javë nga perioda e fundit. Gjithashtu i referohen si kyretazh, dilatim dhe kyretazh ose aspirim në vakum.

Çfarë procedurash abortimi përdoren gjatë tremujorit të dytë?

Procedurat me bazë medikamentet nuk janë më një alternativë gjatë tremujorit të dytë.

Llojet e procedurave të abort-imit të kryera gjatë semestrit të dytë janë:

-Dilatim & Kyretazh: Një procedurë kirurgjikale abortimi e përdorur për të përfunduar shtatzëninë deri në 16 javë. I referohen edhe si kyretazh me thithje ose aspirim në vakum.

-Dilatim & Evakuim (D & E): Një procedurë kirurgjikale abortimi e përdorur për të përfunduar shtatzëninë deri në 16 javë.

– Abortim me induksion: Një procedurë kirurgjikale e përdorur rrallë në të cilën injektohet ujë i kripur, ure ose klorid potasi në qeskën amniotike (mbështjellësi amniotik); tek vagina futen prostaglandina dhe në venë injektohet pitocinë.

Çfarë procedurash abortimi përdoren gjatë tremujorit të tretë?

Abortimet në tremujorin e tretë ose abortimet e vonshme nuk janë të ligjshme në një numër shtetesh, përveç rasteve të disa sëmundjeve. Termi “i vonshëm” bazohet shpesh në faktin që në këtë kohë foshnja konsiderohet i shëndetshëm, në kuptimin që mund të mbijetojë jashtë mitrës. Megjithatë koha kur një fëmijë mund të konsiderohet i shëndetshëm është një zonë gri në shumë komunitete mjekësore.

Shumica e tyre përcaktojnë si të tillë shtatzëninë 24 javësh, pjesën e fundit të tremujorit të dytë si kohën më të hershme kur foshnja është i shëndetshëm. Kësisoj, pasja në dispozicion e çdo lloj procedure të përdorur në tremujorin e dytë bazohet në këtë.

Procedurat që mund të zbatohen në tremujorin e tretë përfshijnë:

-Abortimi me induksion është një procedurë kirurgjikale e përdorur rrallë në të cilën injektohet ujë i kripur, ure ose klorid potasi në qeskën amniotike; në vaginë futen prostaglandina dhe në venë injektohet pitocinë.

-Dilatimi dhe nxjerrja është një procedurë kirurgjikale abortimi e përdorur për të përfunduar një shtatzëni pas 21 javësh. Procedura njihet edhe si D & X,

Dekompresion Kranial Intrauterin dhe Abortim i një Lindje të Pjesshme. Kjo procedurë konsiderohet e kundërligjshme në një numër shtetesh.