Absurdi i një lufte të pashpallur

Nga Bedri Islami

Partia Demokratike i ka ndezur të gjitha bateritë dhe po i shkreh njëra pas tjetrës kundër bashkësisë ndërkombëtare. Gjërat kanë arritur deri në absurd dhe tani askush nuk do të çuditej nëse Basha nga çadra e tij e luftës do i shpallte luftë, si dikur, gjithë imperializmit, që nga shtetet e Bashkësisë Evropiane e deri tek senatorë e kongresmenët amerikanë. Kaq e dalldisur është oratoria budallaqe e liderit juridik të PD-së, saqë askush nuk e di se deri ku do të shkojë më tej. Të duket sikur ai, nga llogorja e tij, i mbështetur nga Berisha, pasi i ka kryer punët në kopshtin e tij, tani po sulet të rregullojë edhe livadhet e të tjerëve.

Çfarë po ndodh me këtë rebelim të çuditshëm të liderit politik të një partie, e cila, si pak të tjera, për shumë vite, në fillimet e saj, ishte jo vetëm e përkëdhelura e perëndimit, por lobe dhe klane të fuqishme politike, disa nga të cilat të lidhura fuqishëm me botën serbe të nëntokës, ishin garantët e saj?

PD-ja dhe Rajersoni, PD dhe Biberaj, PD dhe Igërllberger, ish-zëvendës Sekretari i Shtetit amerikan, PD dhe Bashkimi Evropian, në fillimet e viteve ’90, si askund më parë, ishin bërë simbiozë të njëra-tjetrës dhe sa herë që dikush mund të mendonte se rruga e Shqipërisë drejt tyre mund të kishte një trajektore tjetër, veç asaj që kishte lindur në dhjetorin e vitit 1990, do të ndjehej shumë shpejt i gabuar.

Çfarë ndodhi me këtë përmbysje, që nuk është thjeshtë e tashme, por ka edhe një rrjedhë të mëhershme, e cila, duke pasur kulmet e saj tragjikë, si në vitin 1997, do të ketë edhe kulmet groteske, si po ndodh tani nga çadra e ngujimit të një lideruci, që me nder, nëse bie një herë në mengenenë e darës perëndimore, do i duhej të ndërronte poturet. Toni i tij i lartë, sfilitur nga ankthi dhe padurimi; nga ankthi sepse e di se po bën donkishoteskun e mjeruar të një kohe moderne; nga padurimi, sepse askush nuk po bie në një mendje me të, kur ka menduar se çadra e tij do të jetë strehimi i gjithë njerëzimit, më tepër se mbushamendje për ata që e dëgjojnë, është thirrje drejt vetes, për të qenë edhe ai dikush, një njeri që bota e pyet, që e dëgjon dhe që ka drojë prej tij.

PD ka shpallur luftën e saj absurde ndaj Perëndimit, ndërkohë që ky i fundit ka shpallur bojkotin ndaj tij. Nga njëra anë kemi bubullimat kalamanshe që nuk kanë asnjë vetëtimë, nga ana tjetër heshtjen që të sfilit dhe të bën të dalësh nga vetja.

Duhet të jesh tepër naiv të mendosh se Basha ka zbuluar një komplot të madh ndërkombëtar kundër tij dhe mbi të gjitha këtë komplot e ka gjetur tek Vettingu. Në fakt Vettingu i ka prishur gjumin, por nuk është faji i askujt nëse disa nga çështjet, patate të nxehta të drejtësisë, ende nuk kanë filluar të ftohen deri në harresë. Të perceptosh të gjithë botën kundër Bashës do të thotë të jesh jo vetëm i dizekuilibruar mendërisht, por edhe paranoja të jetë thellësisht absurde dhe e rrezikshme.

Përse janë rrokullisur gjërat kaq rrëmbyeshëm shpejt dhe përse e gjitha që shfaqet sot është vetëm hija e asaj që ishte në vitet e para, dhe, mbi të gjitha, një hije e zezë, që rëndon vetëm mbi një ndërtesë, SHQUP-in politik të njerëzve të çartur?

Lidhjet e para të PD me Perëndimin nuk u bënë nga qarqe serioze dhe të cilat ishin të interesuara deri në fund për një vend të lirë, krejtësisht evropian dhe thellësisht konservator në ruajtjen e vlerave të tij. Në të kundërtën, në shumë raste njohja politike e PD-së u bë përmes forcave të lidhura me klane dhe lobe krejtësisht pranë qarqeve nacionaliste greke, të cilat edhe financuan fillimisht krijimin e rritjen e saj, pastaj përmes klaneve politike që kishin interesa të fuqishme financiare në Serbi, siç ishte grupi i Igërllbergerit, e më pas, duke patur një lobim, jo vetëm politik, por edhe financiar nga grupe politike të mllefosura me Shqipërinë, pavarësisht se ishin shqiptarë. PD u njoh përmes tyre, ishte nën këndvështrimin e tyre dhe duke patur “nunë” të tillë politikë, shumë shpejt vlerave civilizuese të saj do u dilte kallaji politik dhe “mbreti” do të shfaqej lakuriq.

Në historinë e politikës shqiptare të pluralizmit njihet një rast kur socialistët shfrynë mllefin e tyre ndaj politikës ndërkombëtare dhe qëndrimin e saj ndaj forcave politike në Shqipëri: rasti i zemërimit ndaj politikës rajersoniane, e cila, për herë të parë, siç nuk kishte ndodhur askund, bëri thirrje për deklasifikimin e ri politik të njerëzve, duke shprehur dëshirën e realizuar vullnetin që socialistët të ishin të papunët në Shqipëri. Ky është rasti i vetëm dhe, ndërsa e majta bënte gjithnjë nga një hap afrimi me perëndimin, ajo që kishte lindur si e djathtë, por që ishte në fakt një konglomerat i komunistëve të inatosur, disa të ardhur nga skalioni i dytë i nomeklaturës së shkuar, nga njerëz të frustruar apo bashkëpunëtorë të shërbimit të fshehtë serb apo grek, shkonte gjithnjë pas.

Ajo që ndodh sot me Bashën është hija e asaj që ka ndodhur mes Berishës dhe Perëndimit. Një kopje e keqe, por njëkohësisht edhe mistrece.

Perëndimi nuk mund të perceptonte se si një lider, të cilit ia kishin dhënë dy duart për t’u ngritur, kërkonte t’i jepte duart vetë atyre. Në vitin 1997 Berisha doli hapur, në kohën kur synonte të fuste vendin në luftën civile veri–jug, ai refuzoi të priste të dërguarin e lartë të Shteteve të Bashkuara. Në pikun e embargos ndaj shtetit ish-Jugosllav, saktësisht ndaj makinerisë vrastare serbe, PD do të krijonte struktura shtetërore për të furnizuar këtë makineri. Në çastin kur gjithçka po shkonte drejt braktisjes përfundimtare me Millosheviçin, ai priste dhe bënte marrëveshje të fshehta me “dajën” e fëmijëve të tij, kryeministrin malazez. Kur bota kërkonte Arkanin për krimet e tij, ai pritej fshehtas nga shefi i shërbimit sekret shqiptar, Gazidede. Në momentin kur lufta ndaj ekstremizmit islamik po bëhet imperativ, ekstremistët gjenin strehë nën presidencën berishiane dhe merrnin edhe nënshtetësinë shqiptare, që ndërkohë u mohohej atyre që do të bëheshin liderët e luftës në Kosovë. Në shtator 1998, megjithëse ishte në Krans Montana, disa javë më parë, përfaqësues të lartë të UÇK-së ishin takuar me të dërguarin e lartë amerikan, Hollbruck dhe ishte vendosur mbështetja e institucioneve amerikane për luftën në Kosovë, ai provoi grushtin e shtetit, me renegatët e Bukoshit dhe me paratë e tij.

Nuk ka pasur asnjë përfaqësues të lartë diplomatik të vendeve perëndimore, i cili të mos ketë ardhur me dëshirën e mirë për të qenë korrekt në marrëdhëniet me PD-në dhe liderin e saj, dhe, në fund, të mos ketë ikur i etiketuar si armik i saj, si i blerë nga e majta, i shitur. Edhe kur ata do të ishin thellësisht të verbër politikisht si Rajersoni apo thellësisht naivë si Arvizu, pra edhe kur do të kishin dashur të votonin sëbashku me të dhe për të, apo do e cilësonin “burrë shteti”, përfundimi do të ishte i njëjtë: Berisha ishte politikani mashtrues, pjesë e sistemit korruptim, dinak në poshtërsinë e tij politike, i pabesë dhe aspak demokratik.

Të kenë qenë të gjithë të gabuar? Kush mund ta mendojë këtë?

Basha ecën në të njëjtën rrugë, por, ndërsa Berisha ishte një ujk i vjetër i politikës që në më shumë se 13 vite kishte gjithçka në dorë, ky, birboja, mendon se mund të bëhesh lider duke u çjerrë në çadër, duke e gjetur armikun që nga selitë e Brukselit deri në përtej Atlantikut. Ai, marrëzisht, e percepton politikën në hapësirën e një çadre, që gjithë ditën rri bosh dhe që mblidhet kur kërkon të flasë Lulzim Basha.

Si çdo gjë që fillimisht shfaqet tragjike dhe në përsëritje kthehet në komedi, Don Kishoti i luftës kundër perëndimit kërkon edhe Sanço Pançon e tij. Ky është rasti ku Sançot janë më të shumtë se një. Shikoni në çadër dhe do i njihni.

Nëse Perëndimi të kthen shpinën, nëse rri gjithë ditën e Uashington dhe askush nuk të jep as dorën, nëse gjithë shpresën e ke nga politika grekofone, që në SHBA edhe ajo e braktisi; nëse je i gatshëm që bësh dhuratë gjysmën e detit të jugut për të patur edhe një “rrugë të kombit” për të zhvatur, mjerimi nuk është i askujt tjetër, veçse i vetë atij, që çjerrjen e merr për burrëri, kërcënimin për politikë të saktë, kërkimin e armiqve dhe shpalljen e tyre si forcë politike, askush nuk të ka faj.

Burimi nga i cili dolën rrëkezat politike të PD-së ishin thellësisht antiperëndimore. Prej tyre, edhe sot, nuk mund të pritet gjë tjetër, aq më shumë nga një lider që hijen e mëngjesit e merr për të vërtetë, dhe që, mësimet e marra nga lobi serb, qoftë në Kosovë, qoftë në Tiranë, i quan gjetje të mençura.

Çadra mund të rrijë aty me ditë e me muaj, sidomos nëse shteti është kaq tolerant, por, një çadër nuk mund ta bësh kala duke sulmuar gjithë strukturat ndërkombëtare, përmes së cilës ky vend sheh një të ardhme ndryshe, nëse do e lejojë këtë politika e tashme.

Basha e shpalli luftën. Kush do i shkojë pas?

Vështirë se mund të ketë ndonjë tjetër… ku ta dish.