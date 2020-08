Abuzoi seksualisht me 15-vjeçaren, zbardhet dokumenti që tregon rrogën e rojës së shkollës: Paguhej sa një pedagog universiteti!

Abaz Doga, ish-roja i shkollës 9-vjeçare në Kamëz, i cili tashmë ndodhet pas hekurave për abuzim seksual, paguhej me një rrogë të majme, konsideruar me punën që bënte.

Gazetari Elton Qyno, ka publikuar edhe Faximilen, ku vërtetohet se Abaz Doga, në muajin dhjetor 2015, ka hyrë në borderonë e Bashkisë Kamëz, pasi një pjesë e punonjësve të institucioneve shtetërore si roje, edukatore dhe pastruese i kaluan me VKM pushtetit lokal.

Në dhjetor të vitit 2015, siç shihet edhe në dokument, pedofili Abaz Doga, vijonte të paguhej me pagën mujore bruto 60,719 lekë të reja, për ruajtjen e dy shkollave në Kamëz.

Sipas Qynos, pagesa mujore e Abas Dogës, si roje shkolle, për çudi ka qënë sa e një pedagogu, ku për vitet nga janari 2012 deri në nëntor 2015, Abaz Doga është paguar nga Zyra Rajonale e Arsimit Kamëz, fillimisht me pagën bruto prej 54,970 lekë të reja duke vijuar deri në vitin 2015 me pagën bruto prej 60,719 lekë të rinj.

Krahas kësaj pune, Doga ngacmonte seksualisht edhe nxënëset e shkollave, mes tyre edhe 15-vjeçaren me të cilën abuzoi për një kohë të gjatë, bashkë me tre djem të rinj.

Në dokument, shihet që ka pasure dhe raste kur Abaz Doga, është paguar dhe 29,688 lekë të reja por dhe një muaj në shkurt 2018, kur Doga është paguar në shumën prej 68,880 lekë të reja.

Pagesa e fundit për Abaz Dogën, rojen pedofil të dy shkollave në Kamëz, sipas gazetarit Elton Qyno dhe dokumenteve të publikuara prej tij, ka kaluar në muajin Maj 2020 në shumën prej 49,357 lekë të reja bruto. Pikërisht në ditët e fundit të muajit Maj, Doga së bashku me tre persona të tjerë ka abuzuar seksualisht me nxënësen 15-vjeçare. Në ato ditë ai u vu në pranga dhe historia e minorenes bëri që në Tiranë të zhvillohej protesta masive me sloganin “Për fëmijërinë e vjedhur”.

Kjo ngjarje u bë shumë problem dhe në media qarkulluan denoncime se i gjithë stafi I shkollës ishte në dijeni të sjelljes së Dogës me nxënëset. Gjithsesi, roja asnjëherë nuk është shkarkuar me këtë motivacion nga puna, por në një përgjigje të kthyer nga bashkia Kamëz thuhet se:”…kryetari i bashkisë Kamëz me urdhrin nr.194, datë 27 Maj 2020 vendosi largimin nga detyra të Abaz Doga me motivacionin “…dalje në pension…”.

“…nuk disponojmë kopje të kontratës së punës me rojen në fjalë, pasi ai nuk është punësuar nga Bashkia Kamëz. Me urdhërin e keryeministrit datë 16 shtator 2015, pushtetit vendor i janë deleguar punonjësit mësimor të arsimit parashkollor (edukatore) dhe punonjësit ndihmës (sanitare dhe roje) në tetor 2015. Në momentin e transferimit të dosjeve të punonjësve të sipërcituar nga Zyra Arsimore Vendore Kamëz tek Bashkia Kamëz, në dosjen e Abaz Doga, nuk ka pasur kontratë pune…”-thotë bashkia më tej.

Hetimet për këtë çështje vijojnë nga prokuroria e Tiranës.

Ndërkohë ne telefonin e Abaz Dogës, prokuroria ka gjetur plot 19 video erotike, ku duket vajza teksa abuzohet seksualisht nga Abaz Doku, dhe tre personat e tjerë K.P, R.O dhe F.B. Sipas dosjes së prokurorisë dy nga materialet filmike i janë shitur Abas Dogës, në vlerën 2 mijë lekë të vjetra, nga dy djemtë R.O dhe K.P, të cilët kishin abuzuar së bashku me vajzën e mitur dhe aktin abuzues e kishin filmuar. Këto video kanë rënë në dorë të Abaz Dogës, i cili më pas ka filluar presionet dhe shantazhet seksuale, ndaj të miturës dhe kjo e fundit u është bindur.

j.l./ dita