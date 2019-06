Ademi: Jemi në të drejtën tonë, të mos guxojë të vijë në Shkodër!

Ndërkohë që Kryeministri Edi Rama është akoma në Vaun e Dejës, opozita ka nisur marshimin në Shkodër, ashtu si edhe pritej.

Një numër i konsiderueshëm oficerësh policie ishin vendosur që më parë në qendrën e qytetit, ku pritet të organizohet edhe takimi elektoral i kryeministrit Rama. Edhe policia bashkiake ndodhet aty.

Pasi kanë filluar të mbidhen që më parë, ish-deputetë, përfaqësues të opozitës në qytet dhe qytetarë kanë marshuar në pedonalen e qytetit.

Sipas mediave lokale, gjatë marshimit ka pasur tensionim të situatës dhe policia ka hedhur gaz lotsjellës.

Në një prononcim për mediat, kryetarja e bashkisë Voltana Ademi u shpreh se qytetarët janë në të drejtën e tyre, ndërsa shtoi se, policia nuk duhet të gjuajë me asgjë.

“Të gjuaj me gaz lotsjellës dhe të provokojë, nuk ka të drejtë. Ne kemi të drejtë të thërrasim ‘Rama ik’, mafiozë ikni. Policia nuk duhet të gjuajë me asgjë. Gojën nuk na e mbyllin dot as me gaz dhe as me helm. Nuk jemi të armatosur, kërkojmë vetëm qetësi. Jemi në të drejtën tonë të mos guxojë të vijë në Shkodër”, u shpreh Ademi.

e.ll./dita