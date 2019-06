Ademi: Nëse nuk rezistojmë, do përfundojmë në diktaturë  

Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi ka folur sot në emisionin “Të paekspozuarit” “News 24”. Ajo deklaroi se zgjedhje më datë 30 qershor nuk do të ketë dhe se kishte ndjekur të gjithë hapat për të mos pasur, në zbatim të dekretit të presidentit.

“Ne do të zbatojmë dekretin për çdekretimin e zgjedhjeve. Kjo është ezauruar, nuk mund të bëjmë ndryshe. Është detyrim ligjor. Kam komunikuar gjatë këtyre javëve me të gjithë institucionet duke bërë me dije këtë qëndrim.

Kam vepruar menjëherë duke informuar institucionet që kanë lidhje me procesin zgjedhor. Kam bërë me dije KQZ-në, Prefektin, Ministrin e Brendshëm, për stopimin ë të gjithë procesit dhe veprimeve, që duhet të merreshin nëse do kishte zgjdhje.

Ne nuk vendosim në dispozicion asgjë nga infrastruktura lokale. Nuk bëhet fjalë për uzurpim apo ndërhyrje, apo përballje fizike, në momentin që Bashkia Shkodër ka mbyllur të gjithë objektet dhe nuk ka dhënë autorizim për përdorimin e këtyre objekteve.

Unë do të veproj në bazë të ligjit. Administrata vendore ka marrë urdhër, të ndarë me shkrim. Kushdo të vijë aty, do ti bëhet me dije se është në pronë ku nuk mund të hyjë.”

Në vijim, Ademi tha se po të ketë zgjedhje më 30 qershor do të thotë se vendi shkon në diktaturë. Ajo ka nënvizuar se mbështetësit e PD ose do të përfundojnë në burg ose në eksod.

Ajo deklaroi: “Nëse Edi Rama do vazhdojë me marrëzinë e vet, ne ose do shkojmë të gjithë në burg ose të gjithë në eksod. Nuk ka zgjedhje.

Nëse nuk rezistojmë, do të përfundojmë në diktaturë. Ne do të bëjmë gjithçka që zgjedhje mos të ketë dhe nuk do të ketë”.

e.ll./dita