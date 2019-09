Adoleshentët zotohen të mos lindin fëmijë nëse qeveria nuk reagon ndaj ngrohjes globale

Duke folur për mënyrën sesi kanë ndryshuar pikëpamjet e saj, Emma Lim tha:

Kur jeni i ri besoni se qeveria juaj do t’i rregullojë gjërat, dhe kështu unë u bashkova me ekipin e gjelbër dhe ne kemi punuar në riciklimin dhe kuptova se gjithçka do të ishte në rregull. Por, besimi te udhëheqësit u thye me kalimin e kohës.

Sipas Lim zyrtarët e vendosur të qeverisë nuk po ndërmarrin veprime të mjaftueshme. Kështu ajo foli për këtë çështje me miqtë e saj, të cilët pranuan njësoj se edhe ata po humbnin shpresën.

Megjithëse 18-vjeçarja gjithmonë ka ëndërruar të ketë fëmijë, ajo kuptoi se të rinjtë do të luftojnë, nëse gjërat vazhdojnë ashtu siç janë.

“JO e ardhme, JO fëmijë, premtim”, kjo është motoja e kauzës së tyre.

“Unë zotohen që nuk do të kem fëmijë deri sa unë të jem e sigurt se qeveria ime do të sigurojë një të ardhme të sigurt për ta”.

Duke folur më tej për nismën e ndërmarrë, Lim tha:

Unë e fillova premtimin sepse doja që njerëzit e tjerë të kuptonin se si ndryshimet klimatike janë kaq të frikshme për gjeneratën time. Unë gjithmonë, gjithmonë kam dashur të jem nënë, për aq kohë sa mund ta kujtoj. Por nuk do ta sjell një fëmijë në një botë ku ata nuk do të jenë të sigurt. Unë do të doja të shihja qeverinë të hartonte një plan gjithëpërfshirës për të punuar seriozisht ndaj ndryshimeve klimatike.

l.h/ dita