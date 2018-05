Adriatik Llalla nesër përballë Ina Ramës në Kolegjin e Posaçëm të Apelit

Ish-Kryeprokurori Adriatik Llalla do të jetë nesër, në orën 10:00, përballë Kolegjit të Posaçëm të Apelit, i cili do vlerësojë nëse ish kryetari i organit të akuzës do t’i nënshtrohet ose jo procesit të vettingut.

Trupa gjyqësore do të kryesohet nga Sokol Çomo, me relator Luan Dacin, dhe tre do të jenë anëtarët e trupës, Albana Shtylla, Ardian Hajdari dhe Ina Rama.

Kjo trupë gjyqësore do të shqyrtojë ankimin e komisionerit publik, kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që kishte vendosur në 16 shkurt të këtij viti, ndërprerjen e procesit të vettingut për Adriatik Llallën, pasi ai u tërhoq nga e drejta për t’u rikthyer si gjyqtar në Gjykatën e Apelit.

Kohët e fundit Llalla është përfshirë në akuza të rënda që vijnë edhe nga SHBA e cila e ka shpallur non grata për dyshime në afera të mëdha korruptive.

