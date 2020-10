Aeroporti i Kukësit/ Rama nxjerr pamjet nga kantieri: Rezultatet do shihen brenda pak muajsh, një pol ekonomik i verilindjes! (Video)

Kryeministri Edi Rama ka publikuar sot një video nga kantieri ku po punohet për aeroportin teksa premton se ky investim do e shndërrojë qyteti në një pol ekonomik të verilindjes.

Ky projekt po realizohet sipas standarteve të BE thekson kryeministri, “që do ta kthejë Kukësin në një pol ekonomik të verilindjes e do të përcaktojë fuqishëm të ardhmen e ekonomisë së Shqipërisë verilindore”.

Postimi i Ramës:

MIRËMËNGJES 😊

dhe me kantierin e Aeroportit të Kukësit, ku falë punës që vazhdon intensivisht po merr formë terminali i ri i pasagjerëve, po bëhet zgjatja e zgjerimi i pistës dhe po realizohet sipas standardeve të Bashkimit Europian një projekt i shumë ëndërruar, që do ta kthejë Kukësin në një pol ekonomik të verilindjes e do të përcaktojë fuqishëm të ardhmen e ekonomisë së Shqipërisë verilindore, ju uroj një ditë të mbarë.

h.b/dita