Afati i fundit për të lënë hotelin, banorët në Shëngjin ende pa bonus qiraje: Nuk e dimë ku do shkojmë

Kanë kaluar më shumë se dy muaj nga tërmeti katastrofik i 26 nëntorit dhe ende shumë familje nuk kanë marrë zgjidhje, duke jetuar me frikën se nesër mund të dalin në rrugë.

Të tillë janë banorët e strehuar në hotelet e Shëngjinit, që siç është bërë e ditur para disa ditësh, ata janë larguar pasi kanë marrë bonuset e qirasë.

Mirëpo në ambientet e këtyre hoteleve kanë mbetur edhe shumë familje të tjera, kryesisht invalidë dhe të komunitetit egjiptian e romë.

Sot është afati i fundit tyre i qëndrimit në ato mjedise.

Banorët janë të indinjuar, pasi këta që kanë mbetur nuk kanë marrë bunusin e qirasë.

Ata nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga përfaqësuesit e Bashkisë.

“Gruan e kam të paralizuar. Nuk më kanë dhënë asgjë. Ajo nuk luan as këmbë as duar. Me kanë thënë do të gjejmë vend, se ku do të shkoj s’e di. Na thonë shkoni andej nga keni ardhur. Nuk kam ku të shkoj pa bonusin. Kam fëmijën invalid. Përveçse këtu do të shkojmë para kryeministrisë. Në Laç jam pa letra nuk di ku të shkoj, as bonus nuk na kanë nxjerrë”, shprehet një nga banorët.