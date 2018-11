Agjencia e gjobave dhe një analizë për protestën e “Astirit”

Bedri Islami

Opozita tashmë duket se ka gjetur një kauzë të re, historinë e zgjerimit të Unazës së Madhe të kryeqytetit. Përfaqësues të saj, që nga Noka i Kukësit dhe deri tek Ndoka i rrethinave të Shkodrës, duke pasur në mes çunin e Fahriut dhe djalthën e çoroditur Salianji, po bëhen të pranishëm në protestat e qytetarëve, të cilët i ka zënë një hall i madh, jashtëzakonisht i madh dhe duan një mur ku të mbështeten.

Në fakt kanë gjetur murin e gabuar. Për shumë arsye, disa nga të cilat rrjedhin nga e djeshmja dhe të tjera janë fare të freskëta.

Nga e djeshmja, në fakt, ka lindur edhe problemi. Megjithëse një zonë e trazuar që para vitit 1990 për të q enë unaza e madhe kryeqytetase dhe e miratuar nga opozita e tashme kur Basha ishte në pushtetin e bashkisë, aty janë ndërtuar mjaft objekte, disa tregtare e më shumë shtëpi banimi. Rreth 320 të tilla do të shemben dhe qeveria duket se është e vendosur t’i shkojë gjërave deri në fund.

E përfytyroj hallin e madh të një familje, e cila ka ndërtuar aty, ku e kanë lënë shtetarët antishtet, të ndërtojë një shtëpi banimi, një dyqan, një ent tregtimi, një seri zyrash. Tani, ajo që mund të jetë e gjithë pasuria e tyre, mundi, djersa, thelbi i jetesës, në pak ditë apo në pak javë, do të prishet. Ka qenë një ngjarje e paralajmëruar, pavarësisht se kanë dashur të besojnë se të gjithë objektet e tyre do të ligjëroheshin.

Në fakt kjo nuk është kauza e opozitës, ashtu si nuk do të kishte qenë edhe kauza e pushtetit nëse do të kishte qenë në opozitë. Kjo është një kauzë e atyre që luftojnë për mbijetesën e tyre dhe të cilëve, si ndodh gjithnjë, u janë ngjitur pas disa vemje të politikës, të cilët, pas çdo rebelimi apo kauze qytetare, shohin përfitimet financiare që do të mund të kishin prej tyre.

Si dhe herë të tjera, sapo kauza e banorëve do të përkthehet në përfitime financiare, opozita do e braktisë atë, gjithçka do të bëhet pre e një katërshe politike në majat e opozitës, rruga e të cilëve kalon domosdoshmërisht nga ajo e kunatit.

Protesta në rrugën e Kombit, e nisur me atë vrull dhe e mbështetur pa dashje nga opozita, që “u betua” se do të shtrihej, heshti, askush nuk lëviz më, pasi përfitimi nga familja kryeopozitare është marrë. Nga dita e parë e protestës dhe deri tek dita e fundit ishte vazhdimi i bisedave pas kulisave dhe gjithçka u shndërrua në një përfitim banal.

Protestat tek Teatri do të vazhdojnë edhe aq kohë deri sa pas-skena e politikës opozitare të marrë atë që kërkon nga ndërtuesi i planifikuar për të bërë kompleksin e pallateve të larta; sa më shumë të zgjat rezistenca e tij, aq më shumë opozita do të jetë pjesë e protestave të atyshme.

Disa kohë më parë, shefi i opozitës, sulmoi si oligarkë disa firma të njohura, të cilat, deri asaj dite, por shumë prej tyre edhe tani, kanë qenë mbështetëset financiare dhe politike të tij, u kanë siguruar vota të shumta dhe kanë bërë presion jo pak herë mbi njerëzit, me vetë forcën e tyre.

Këto “oligarkë”, të lidhur vit pas viti me opozitën e tashme, nuk e kishin bërë “detyrimin” financiar te kunati, si tagrambledhësi më i fuqishëm i tashëm ( duket se ka zevëndësuar Zenin me çantë ) dhe, për deri sa nuk ishin marrë vesh, ata do të ishin oligarkë.

Tani, askush nuk i përmend. Si duket, ose e kanë shlyer “ detyrimin” ose kanë premtuar se do e bëjnë.

Përse pozita bashkohet me kauza të cilat, jo vetëm nuk janë të saj, por edhe që kanë qenë shpesh herë burimi i tyre.

Asnjë prej protestave nuk është thirrur nga opozita e tashme, e cila, tash një vit, herë herë përmes Vasilit, e herë të tjera përmes Nul Nokës apo Nardit të Ndokajve, paralajmëron se do të ketë lëvizje të mëdha, të cilat do e hedhin qeverinë.

Në fakt, që nga çadra e mashtrimit e vitit të shkuar, asgjë nuk ka lëvizur. Dy prova që janë bërë, bashkërisht, nga opozita e njësuar, kanë dëshmuar se besimi tek ajo është i ngrirë dhe se është e vështirë të shkrihet.

Protestat e paralajmëruara të janarit u zëvendësuan me Babalen, thirrjet për luftë të Berishës u shndërruan në kërcënimet e Bashës ndaj atyre që nuk kishin paguar haraçin tek kunati; çizmet në parlament u bënë befas deklarata të tipit vasilian, të cilat pak kush, ndoshta as ai vetë, nuk i merr seriozisht; forca e opozitës së bashkuar është në pamjen e Flamur Nokës tek përmjerr buzë parlamentit; vrulli për të pasur një revolucion përmbysës është zvarritur tek mbledhjet e grupit të deputetëve opozitarë në hotele e restorante moderne; flokët e shpupurishur të “revolucionarëve” janë tashmë në lugun e Grida Dumës dhe të gjithë presin se kur do të dalë ndonjë regjistrim i ri.

Më thonte një mik i imi para disa ditësh, se, haraçet që i paguhen opozitës nga “oligarkët” apo firmat e tjera, janë më të mëdha disa herë se haraçet që u paguhen grupeve e bandave të krimit.

Përse opozita nuk ka asnjë kauzë të saj veç çikërrimave që ndodhin në të gjithë botën, por që prej saj, bastardohen?

Sepse nuk e kanë hallin tek kauza, bëjnë qametin vetëm kur nuk kanë përfitimin e tyre.

Në fakt, nuk kemi të bëjmë me një opozitë të vrullshme dhe pasionante për të qenë në pushtet. As me një opozitë që ka një vizion të ndryshëm nga ai i qeverisë.

Kemi të bëjmë me një agjenci gjobash, që tash ka vendosur qendrën e saj në katin e parë të një ngrehina “oligarkësh” dhe ku kunati pret “biletat” përkatëse.

A duhet opozita të protestonte dhe të kishte kauzë të saj sistemin PPP, Partneritet Publik Privat?

Pa dyshim, duhet të ishte njëra ndër çështjet e mëdha të saj. Duhej thirrur çdo formë e protestës në ndihmë, në rrugë, në takime ndërkombëtare, pranë institucioneve të rëndësishme financiare, në media, në publik e deri tek debatet në parlament, që nuk bëhen me mendtë e Flamur Nokës apo të Nardit të Ndokajve, dhe ky i fundit tani merr rolin e Kasandrës ( ndoshta nuk e di as se kush është) dhe paralajmëron me seriozitetin më të madh se “dështimi i ministrit të ri të punëve të brendshme do të jetë spektakolar”, apo kur, institucionin që prej tri vitesh është më i besuari i qendrave të rëndësishme europiane që monitorojnë Shqipërinë, Kontrollin e Lartë të Shtetit ,e shpall të gjymtuar, si një paralojë ndaj zonjës Tusha për një vend pune për të afërmit e tij.

Opozita nuk e ka kauzë PPP, jo se nuk e di se është një lojë e rrezikshme për të ardhmen dhe mund të jetë gropa e madhe “greke” në vendin tonë, por sepse pret që të shlyhen detyrimet ndaj heshtjes së saj.

Në fakt, sado të rëndësishme të jenë hallet e njerëzve, ato fare pak, për të mos thënë aspak, i interesojnë opozitës nëse përmes tyre nuk përfiton.

Ata janë interesante deri sa bëhet inkasimi. Pastaj, le të presim se ku do të dalë një “borxh” i ri.