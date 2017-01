Agjenti i CIA-s që mori në pyetje Sadamin: Më mirë me Huseinin, se sa me Bushin

Ish analisti i CIA-s, John Nixon, ka zbuluar në një intervistë me BBC detajet e herës së parë kur mori në pyetje ish presidentin irakian, Sadam Husein, pas arrestimit të tij në dhjetor të vitit 2003.

Ish Agjenti e ka përshkruar udhëheqësin irakian si një “masë kontradiktash”.

Ai thekson se njohu edhe “anën njerëzore” të Huseinit dhe imazhi që krijoi për të bie ndesh me atë të krijuar nga mediat amerikane.

“Ishte një nga personalitetet më karizmatikë që kam hasur. Kur donte, ai mund të ishte simpatik, i këndshëm, shakatar, dhe sjellshëm”, shprehet Nixon.

Por në të njëjtën kohë ishte “i ashpër, arrogant dhe i keq, kur humbte durimin”, pranon ish agjenti. Në fund të seancës së parë në të cilën Nixon u përpoq të krijonte një raport me Sadam Husein, me shpresën se ai do të bashkëpunonte, Sadam tha se e kishte pëlqyer bisedën.

“Ai kishte qëndruar i fshehur për muaj të tërë dhe nuk kishte pasur shumë biseda”, thotë Nixon. Ishte fillim i mirë, por ditën tjetër Sadami “erdhi më i dyshimtë”.

“Ai është një nga njerëzit më misterioz që kam takuar ndonjëherë. Çdo pyetjes sime i përgjigjej me pyetje”.

Çështja më e rëndësishme e marrjes në pyetje ishte ekzistenca e supozuar e armëve të shkatërrimit në masë në Irak.

Sipas Nixon, kjo ishte “e vetmja gjë që donte të dinte Shtëpia e Bardhë”, por pas bisedimeve të tij me Sadamin dhe pas hetimit, eksperti arriti në përfundimin se programi bërthamor i Irakut kishte përfunduar disa vite para pushtimit.

Prandaj, misioni i ekipit të tij u konsiderua një “dështim” dhe vetë agjenti nuk u ftua për t’u takuar me presidentin e atëhershëm të SHBA-së, George W. Bush, deri në vitin 2008, kur Byroja Federale e Hetimeve (FBI) arriti në të njëjtat përfundime.

Nixon pohon se, si një nga të paktët që ka shtrënguar dorën si me Bushin dhe me Huseinin, do të preferonte të kalonte më shumë kohë me udhëheqësin irakian.

Presidenti Bush ishte i “izoluar nga realiteti”, thotë ish-agjenti i CIA-s.

“Në fillim besoja se ajo që thoshte CIA ishte e rëndësishme dhe se presidenti do të dëgjonte, por nuk ka rëndësi ajo që ne themi, politika e mund inteligjencën”, u shpreh ai.

Nixon “turpërohet” për situatën e krijuar në Irak pas përmbysjes së Huseinit. Ai ka argumentuar se administrata e presidentit Bush nuk mendoi çfarë do të ndodhte pasi SHBA të pushtonte Irakun.

Duke pasur parasysh lindjen e Shtetit islamik, ish-agjenti shton se rajoni do të ishte më mirë nëse Sadami do të kishte qëndruar në pushtet.

