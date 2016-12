Agostinelit nuk i binden lojtarët, Takaj largohet menjëherë nga Korça

Çfarë nuk u pa në TV gjatë Skënderbeu-Partizani

– Rreth 4.500 tifozë e kanë ndjekur takimin e djeshëm në stadiumin “Skënderbeu”, edhe pse temperaturat në qytetin juglindor ishin me minus gradë gjatë gjithë takimit. Nga ana tjetër, në tribunën E të stadiumit “Skënderbeu” kanë qenë mbi 300 tifozë të Partizanit, të cilët kishin udhëtuar nga Tirana dhe në Korçë përpara fillimit të takimit zbarkuan me shtatë autobusë.

– Tifozët ultras të Skënderbeut parakaluan dje rreth dy orë përpara startit në rrugët e qytetit për të mbërritur në stadium, duke filluar të mbushin shkallët një orë përpara fillimit të takimit.

– Shumë banderola dhe pankarta ishin dje prezente në stadium. Për sa u përket “ujqërve” kishin përgatitur një banderolë të madhe ku shkruhej “Legjenda e një të vdekuri” dhe është shpalosur përpara fillimit të takimit. “Orges Shehi, ujku i pamposhtur”, apo “Të duam Skënderbeu” ishte një tjetër banderolë rreth 20 metra e gjatë.

– “Ju kurrë nuk do të jeni vetë”, “Guerrils” apo banderola të tjera ishin vendosur në tribunën E nga “demat” që kanë përkrahur pafund skuadrën e tyre të zemrës për 90 minuta, edhe pse temperaturat kanë qenë më shumë se të ulëta.

– Tribuna e stadiumit “Skënderbeu” dje ka qenë e tejmbushur me deputetë, personalitete, por nuk mungonin as dy presidentët respektivë. Ashtu si dhe pritej, ata kanë qëndruar në tribunë shumë metra larg njëri-tjetrit. Ardjan Takaj ishte në qendër të tribunës së bashku me zv/presidentin Arlind Boshku, ndërkohë që presidenti i Partizanit, Gaz Demi, ka qëndruar në cep të tribunës i rrethuar nga drejtues të tjerë të Partizanit.

– Presidenti i Skënderbeut, Ardjan Takaj, dje është larguar menjëherë nga Korça pas përfundimit të takimit, duke qenë më shumë se i mërzitur, ndërkohë që menjëherë është larguar nga Korça, pa u futur në dhomat e zhveshjes edhe presidenti i Partizanit, Demi, por sigurisht i gëzuar më shumë se kurrë më parë për këtë fitore.

– Në minutën e 67-të në adresë të Ekubanit, që ishte i shtrirë në fushën e lojës, është hedhur një shashkë nga ana e tifozëve të Skënderbeut, aq sa e ka trembur maksimalisht afrikanin dhe është ngritur menjëherë. Madje, ai ka replikuar me gjyqtarin Meta duke kërkuar të mos dalë nga ana e tifozëve pasi kishte frikë, por është ndëshkuar me kartonin e verdhë.

– Sulejman Starova nuk ka qëndruar një minutë i qetë ndeshjen e djeshme, teksa vazhdimisht shoqëronte me lëvizje sulmet dhe mbrojtjen e ekipit duke dhënë edhe urdhrat përkatëse. I tillë ka qenë momenti kur ka këshilluar ashpër Ibrahimin në lidhje me një pozicion jo të mirë të lojtarit të vet gjatë një sulmi të Skënderbeut.

– Nga ana tjetër, edhe Agostineli ka qëndruar gjatë gjithë 90-minutëshit në këmbë duke udhëzuar ekipin. Por ndryshe nga Bobi, italiani i Skënderbeut është marrë vazhdimisht me Latifin apo edhe me Jashanicën në pjesën e dytë dhe ajo që të bënte çudi ishte se askush nuk i bindej. Sidomos në pjesën e parë kur, pasi përsëriti 3-4 herë këshillat për Latifin, u kthye nga pankina duke përsëritur i nevrikosur “Është e pamundur, ky po bën të kundërtën që po i them unë”.

– Në mesin e pjesës së dytë kur topi doli jashtë në drejtim të stolit të kuq, një nga pjesëtarët e stafit e ka goditur me këmbë duke e nxjerrë jashtë stadiumit. Kjo ka irrituar pafund tifozët që kanë vijuar më një lumë sharjesh ndaj stolit të kuq.

– Pas ndeshjes, festë në dhomat e zhveshjes të Partizanit, teksa të gjithë janë lagur me ujë, duke festuar këtë fitore me kaq shumë vlera në transfertën e Korçës. Lojtarët e Partizanit po festonin si të çmendur nën thirrjet “kampiona jemi ne” derisa Bobi u ka dhënë urdhër të pushonin. “Mjaft, u thuaj atyre!” ka qenë urdhri i Bobit drejtuar një prej personave të stafit, i cili ua ka përcjellë lojtarëve.

– Në fundin e takimit, pasi është boshatisur stadiumi, atëherë kanë dalë edhe tifozët e Partizanit, të cilët kanë hipur menjëherë në autobusët e tyre dhe janë shoqëruar nga forcat e FNSH-së dhe uniforma blu deri në dalje të qytetit.