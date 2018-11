Agron Duka: Bojkoti jo zgjidhja më e mirë, rrezikon ekzistencën e një partie

Për të mësuar më shumë mbi klimën brenda opozitës dhe strategjinë e saj politike në Top Talk, ka qenë i ftuar Agron Duka, Kreu i Partisë Agrare Ambjentaliste, një nga aleatët e Lulzim Bashës.

Agron Duka vlerëson se bojkoti i Parlamentit, nuk është zgjidhja më e mirë, por sipas tij, më parë kjo ka rezultuar e suksesshme e mund të jetë efikase edhe këtë herë me vettingun në politikë për të demontuar lidhjen e krimit me politikën.

“Bojkoti i parlamentit, jo zgjidhja më e mirë. Opozitës i hiqet një armë e fortë për të debatuar, siç është edhe ajo për pr/buxhetin e vitit të ardhshëm. Por kjo ka dhënë rezultatet e veta. Bojkoti është përdorur herë pas here. Një rast i bojkotit ishte pas një incidenti në Kuvend, e u rikthye për ligjin e Dekriminalizimit”, u shpreh Duka.

Më tej kreu i Partisë Agrare Ambientaliste, i vlerëson si subjektive deklaratat e Jozifina Topallit se opozita nuk po mbron atë çfarë qytetarët duan.

“Gjithkush ka gjykimin e tij, ato janë subjektive. Një rast suksesi është shembulli që solla unë, që ka qenë efektiv. Opozita beson se edhe këtë herë do të arrijë të njëjtin efekt. Nëse nuk bëhet vettingu në politikë do të jetë e vështirë shkëputja e politikës nga bota e krimit. Nëse do ketë sukses për këtë, mund të ketë një lloj konsesusi për të pasur një fund të këtij bojkoti”, u shpreh Agron Duka.

I pyetur se nëse opozita do të hyjë apo jo në zgjedhjet lokale që do të zhvillohen më 30 qershor të vitit të ardhshëm, kreu i PAA-së, Agron Duka argumenton se në situatën aktuale në të cilën është vendi është e pamundur që të hyhet në zgjedhje.

Sipas tij opozita po punon për ta demontuar lidhjen e botës së krimit me qeverinë, për të krijuar kushtet për të hyrë në zgjedhje.

“Në këtë situatë, e pamundur të hyjmë në zgjedhje. Do të bëjmë të pamundur që ta demontojmë lidhjen e krimit me qeverinë”, u shpreh ai.

Më tej Agron Duka thekson se nuk parashikon që opozita të bojkotojë zgjedhjet lokale, pasi kjo nuk ka ndodhur asnjëherë në 28 vitet e fundit, e se një gjë e tillë do të kërcënonte edhe ekzistencën e saj.

“Detyrë Kushtetuese që çdo parti të hyjë në zgjedhje. Nëse nuk hyjnë mund të kenë pasoja të rënda. Qoftë edhe për ekzistencën si parti””, tha Duka.

Më tej ai foli për koalicionin në të cilin e PAA do të qëndrojë: “Ne jemi në koalicion me PD, nuk pres oferta as majtas dhe as djathtas. I përmbahem fjalës së dhënë. Me Bashën e opozitarët e tjerë kam një kontratë. Basha me mua ka qenë në korrekt. Në zgjedhjet e fundit nuk pati faj Basha, duhet ta kisha menduar më tepër unë”.

