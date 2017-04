Ahmetaj: Në 7 maj dhe në 18 qershor, votojmë për Shqipërinë që duam

Një ditë pasi njoftoi vendimin e qeverisë për rritjen e pagës minimale nga 22 mijë në 24 mijë lekë, që do të kalojë në Këshill të Ministrave këtë të mërkurë, Ministri i Financave Arben Ahmetaj ka zhvilluar sot një vizitë në një sipërmarrje fason me kapital të përbashkët Italo-shqiptar në qytetin e Kavajës.

I shoqëruar edhe nga Kandidati për Kryetar të Bashkisë, Klodian Shehi, Ahmetaj ndau me punonjësit lajmin e mirë për rritjen e pagës.

“Dua të ndaj me ju një lajm që jam i bindur ju intereson drejtpërsërejti. Ne kemi vendosur si qeveri që nesër të kalojmë një Vendim qeverie për rritjen e pagës minimale nga 22 mijë në 24 mijë lekë. Në fakt, unë jam shumë i kënaqur se sot ka dy lajme këtu dhe këto janë lajme që Shqipëria që duam ka për të pasur shumë në katër vitet që do të vijnë. E para është rritja e pagës minimale dhe ky është një lajm shumë i rëndësishëm dhe e dyta është që po shtohet punësimi, 150 vende të reja pune do të hapen së shpejti vetëm në këtë sipërmarrje”, tha Ahmetaj duke shtuar se një nga sfidat e mandatit të dytë të qeverisë Rama do të jetë zgjerimi i punësimit dhe rritja e pagave.

Duke folur për situatën aktuale politike, Ahmetaj sërish theksoi se në 7 Maj Kavaja do të shkojë në zgjedhje dhe nuk do të bëhet pjesë e sherrit të politikës së vjetër. Në 7 maj dhe në 18 qershor, qytetarët do të shkojnë në zgjedhje për Shqipërinë që bën shtet, për Shqipërinë që afron punë, për Shqipërinë që garanton mireqenie, tha Ahmetaj.

Sipërmarrja e vizituar është një kompani fason, me capital të përbashkët italo-shqiptar, e specialisuar në prodhimin e këpucëve, të eksportuara drejt Italisë për disa emra të njohur kompanish. Aktualisht numëron 150 vende pune dhe brenda pak muajsh, me futjen e linjës së re të prodhimit, do të shtohen edhe 150 vende të reja.