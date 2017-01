Ahmetaj përgënjeshtron Blushin: 620 mijë të punësuar marrin më shumë para

Ministri i Financave, Arben Ahmetaj ka reaguar sot ndaj akuzave të deputetit Ben Blushi mbi ecurinë ekonomike të vendit, duke i quajtur ato gënjeshtra. Sipas kreut të financave falë taksimit të ndershëm rreth 620 mijë të punësuar mbajë më shumë para në xhep, që përkthehet në 120 milion dollarë më shumë për familjet shqiptare

Ja reagimi i Ahmetaj në Facebook:

Nuk e them per here te pare qe Blushi eshte fillestar ne ekonomi. Por do ta them publikisht, sa here ky njeri ta shkruaje sipas qejfit librin e tij te llogarive te genjeshterta ekonomike. Sepse Blushi mund te kete plot te meta, por budalla nuk eshte, dhe kembengulja e tij ne padituri eshte me e rende se cdo e metë.

Blushi ben sikur nuk kupton, sepse do qe te genjeje sa me shume njerezit dhe te merzise sa me shume ata qe kujton se do i shohin librat e politikave te tij te vjetra, si nje varke te re shpetimi!

Ai ben sikur nuk e kupton qe sot 97% e shqiptareve paguajne me pak taksa fale kesaj qeverie, te cilen Blushi e do te vdekur dhe per ta vrare, eshte gati te shkrepe te gjithe fisheket e Saliut.

Fale taksimit te ndershem te kesaj qeverie, rreth 620 mije te punesuar ne shtet a privat, kane tre vjet qe mbajne me shume para ne xhep nga rrogat e tyre, sepse shteti u merr me pak taksa per rrogat. E ky lehtesim eshte 120 mln USD ne vit me shume per familjet shqiptare dhe me pak per arken e shtetit.

Po s’eshte vetem kaq, sepse fitimi i te pasurve apo kapitali, sic e ngaterron Blushi, qe eshte i vetedijshem kur fantazine romaneske e perdor per te shkruar librin e genjeshtrave te realitetit financiar, taksohet 15% tek fitimi i aktivitetit e me pas 15% si dividend, e pra 30%.

Pra, jo sic thote Blushi qe u taksoka me pak “kapitali” sesa punonjesi! Nderkohe shtresa e mesme qe ai ka marre persiper “te mbroje” ne perpjekjen per te mbrojtur mandatin e tij parlamentar duke coroditur sa me shume njerez me perralla populiste, ka perfituar mbi 500 mln usd ne keto vite nga politika jone fiskale.