Ahmetaj “shpërthen” ndaj ndërtuesve: A janë në terezi këta? Na ofruan apartamente me 650 euro metri

Tërmeti i 26 Nëntorit shkaktoi dëmtime të shumta në banesa duke lënë në qiell të hapur familje të tëra.

Një nga idetë për të sistemuar këta njerëz është edhe blerja e apartamenteve që janë bosh.

Por gjatë emisionit “Opinion”, ish-ministri i Financave, Arben Ahmetaj deklaroi se ka kontaktuar me sipërmarrës të cilët do t’i linin këto apartamentet me një çmim deri në 650 euro metri katror.

Sipas Ahmetajt kjo është tallje me popullin.

Nëse apartamentet nuk jepen tek 300-350 euro metri katror atëherë nuk ia vlen që të blihen pasi buxheti i shtetit nuk mund të blejë në funksion të ndërtuesve.

“Unë po ua them në atë që kemi testuar me sipërmarrës çmimi është shumë i lartë përtej asaj që do paguante dhe një qytetar me të ardhura të mesme dhe të larta. Nëse nuk do të vijnë tek kostot që janë 300, 350 metri katror le të themi kostot një nga një me cent që kanë harxhuar për ndërtimin e tyre nuk ia vlen t’i blesh, do t’i ndërtosh. Unë pyeta një sipërmarrës i thashë ‘nëse qeveria bën thirrje për ofertë sa mendoni që mund të jetë çmimi’? E dini sa ishte çmimi që filluan? 650, 700 metri katror”, tha Ahmetaj.

“Po 700 vlen në treg të lirë”, u shpreh gazetari Fevziu.

“A jeni në terezi? Pse do dalë buxheti i shtetit të blejë apartamente në funksion të këtyre?”, tha Ahmetaj.

j.l./ dita