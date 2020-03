Ahmetaj sqaron kategoritë e përjashtuara nga urdhri i lëvizjeve pas orës 13:00

Ministri përgjegjës për koordinimin gjatë pandemisë së koronavirusit në vendin tonë, ka sqaruar për Tv Klan se cilat kategori mund të lëvizin pas orës 13:00, kur dhe hyn në fuqi ndalimi i qarkullimit.

Në një lidhje direkte gjatë edicionit qendror të lajmeve të orës 15:30 në Tv Klan, Ahmetaj u shpreh se aktivitetet e lejuara për të punuar, mund të vazhdojnë normalisht edhe pas orës 13:00 pa pasur asnjë pengesë nga policia.

I pyetur përse në disa raste punonjësit e bizneseve që lejohen të kryejnë aktivitetin janë ndaluar nga policia, ministri Ahmetaj i konsideroi ngjarje të izoluara. Ndërsa garantoi se kjo kategori nuk do të ketë asnjë pengesë për të vazhduar punën normalisht.

Arben Ahmetaj: Për të sqaruar më tej, për ata që prodhojnë, për ata që punojnë online, për ata që bëjnë import, për ata që shpërndajnë ushqime, për ata që bëjnë eksport gjithashtu, ata mund të vazhdojnë normalisht punën e tyre gjithmonë duke zbatuar distancat sanitare, masat sanitare, në favor të ruajtjes së shëndetit dhe të jetës.

Z.Ahmetaj, edhe pas orës 13:00 mund të punojnë?

Arben Ahmetaj: Mund të punojnë normalisht përtej orës 13:00 të gjitha aktivitetet e lejuara. Deri në orën 13:00 janë qytetarët dhe tashmë me sistemin e ri me SMS ose nëpërmjet faqes së e-Albania vetëm një person nga familja dhe pensionistët janë të ndaluar të dalin nga shtëpia. Ndërsa përsa i përket gjithë aktiviteteve të lejuara mund të vazhdojnë të punojnë, janë të lejuar të vazhdojnë të punojnë përtej orës 13:00 në bazë të Kodit të Punës duke zbatuar me rigorozitet distancat sanitare. Ndërtimi mund të vazhdojë.

Z.Ahmetaj, po pse policia po i ndalon pikërisht këto persona të cilët janë pjesë e kategorisë që lejohet të punojnë. Kur kthehen nga puna ndalohen nga policia, pse?



Arben Ahmetaj: Ndalimi nga policia në këto raste mund të jetë një fenomen le të themi i izoluar dhe sporadik. Por, unë kam qenë në vazhdimësi në kontakt me Drejtorin e Policisë dhe policia për hir të së vërtetës dhe asaj që po ndodh në terren, po bën një punë të shkëlqyer. Patjetër diku-diku mund të ketë ndaluar edhe qytetarë që po kthehen nga puna, por në tërësi kjo që unë po ndaj me qytetarët është zbatuar, megjithatë, ne do të vazhdojmë komunikimin me Policinë e Shtetit për orë, përditë për të mos pasur asnjë problem.

