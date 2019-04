Ahmeti i sigurt se Maqedonia e Veriut do hapë bisedimet me BE

Kreu i BDI-së, Ali Ahmeti, shprehet i sigurt se Maqedonia e Veriut do të marrë “OK” për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. “Nëse nuk merret në Qershor, do të ndodh në Shtator’” – tha Ahmeti.

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti, tha se nuk do të ishte veprim i ngutshëm i presidentit Ivanov, nëse ai do të vendoste ti amniston personat që hynë në Kuvend më 27 prill. Ai konsideron se Ivanov më nuk ka legjitimitet për vendimet të tilla, sepse po i kalon mandati.

Kreu i internistëve foli edhe për PPS-në. Ahmeti është i mendimit se vendi do të marrë datë për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Nëse kjo nuk ndodh në qershor, do të ndodh në shtator tha ai. Ahmeti edhe një herë afirmoi përkrahjen e partisë së tij për Pendarovskin, për të cilin tha se partia e tij është duke punuar që të bëhet President.

v.l/ Dita