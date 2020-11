“Ai do të jetë President për të gjitha familjet tona”, publikohet fotoja e parë e çiftit presidencial. Ja çfarë e bën të veçantë Zonjën e Parë të SHBA

Zonja e Parë e Amerikës, Jill Biden ka reaguar për herë të parë pas fitores së bashkëshortit të saj, Joe.

Ajo ka ndarë me ndjekësit e saj një foto të tyren teksa mbajnë në dorë një tabelë, të cilin e kishin përdorur vite më parë.

“Zv.Presidenti dhe Dr. Biden, jetojnë këtu”, shkruhet në tabelë, ndërsa Jill mbulon me dorë pjesën që lexon “zv”.

“Ai do të jetë president i të gjitha familjeve tona”, ka shkruar ajo në postimin e fotos në Twitter.

Ajo çfarë e bën të veçantë Zonjën e Parë të re, është fakti se do të jetë e para që do të vazhdojë të punojë jashtë Shtëpisë së Bardhë.

Jill Biden është profesoreshë e gjuhës angleze në kolegjin Northern Virginia Community, edhe pse bashkëshorti i saj do të jetë president i Shteteve të Bashkuara, ajo do të vazhdojë të kryej detyrën e profesoreshës.

He will be a President for all of our families. pic.twitter.com/iGPKLMMIcK

— Dr. Jill Biden (@DrBiden) November 7, 2020