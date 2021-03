“Ai tabor krushqish”, Rama i “parashikon” disfatën Bashës: Pas 3 humbjesh rresht, do detyrohet të shohë nga vetja

Kryeministri Edi Rama ka bërë “parashikimin” e humbjes së kundërshtarët të tij politik, Lulzim Basha.

Nga aktiviteti politik në Lezhë, Rama tha se 25 prilli do të sjellë humbjen e Bashës, duke shtuar se më pas do detyrohet që të shikojë gabimet në vete.

“Parafytyroni për një moment sikur larg qoftë në 3 të natës të ndodhi diçka e t’i bini telefonit të Lulzim Bashës. E pamundur! Parafytyroni për një moment, sikur në përballimin e sfidave të mëdha, të duhet të varni shpresat tek ai tabor krushqish që është thjesht e vetëm shëmbëlltyra e fosilizimit të plotë të PD-së dhe të opozitës. Jam i bindur që ky 25 prill do të jetë fillimi i një pranvere edhe për vetë PD-në që, më në fund, pas 3 humbjesh rresht, me siguri do detyrohet që të shohë nga vetja e nuk mjaftohet më duke treguar me gisht të tjerët dhe përkatësisht ne, për faktin që vetëm humbet, sepse nuk ia ka askush tjetër fajin, përveç vetvetes, as Lulzim Bashës, as PD-së”, tha Rama.

j.l./ dita