“Ajo është zuskë, ky popull është skllav, ky vend është mbretëria e idiotëve”. Telefonata nervoze e Kadaresë me një gazetar, DITA publikon bisedën e plotë të shtatorit 2012

Në fundin e 2012 gazetari Flamur Vezaj raportoi një konflikt mes shkrimtarit Ismail Kadare dhe Nexhmije Hoxhës. Biseda e publikuar sot nga DITA është bërë më datë 19 shtator 2012, në orët e mbrëmjes mes gazetarit Vezaj dhe shkrimtarit.

Telefonata përshkohet nga tone nervoze. Kadare e quan Nexhmije Hoxhën kriminele, zuskë e ca më poshtë, idiote dhe injorante. Ndër të tjera ai thotë “ky është një popull skllav”.Nervozizmi lidhet me dorëshkrimin e romanit Dimri i Madh.

Në kohën që është bërë biseda, Kadare dhe Hoxha ishin në konflikt gjyqësor për posedimin e këtij dorëshkrimi. Shkrimtari thoshte që dorëshkrimi i është marrë nga shtëpia në 1972 nga Nexhmija, ndërkohë që e veja e diktatorit thoshte që shkrimtari ia ka sjellë vetë në zyrë në 17 tetor 1975. Versionet nuk kanë ngjashmëri as në kohë as në rrethana.

Gazetari që ka regjistruar telefonatën me Kadarenë kishte botuar një ditë më parë një letër të këtij të fundit dërguar Nexhmijes në vitet 70, ku shkrimtari fliste për një apartament që i ishte premtuar, por po tentonin t’ia këmbenin me një tjetër.

Ky botim e ka shtuar nervozizmin e shkrimtarit gjatë bisedës:

“Në vend që ju të shqetësoheshit për këtë gjë, të thoshit: si është e mundur shkrimtari më i njohur i Shqipërisë në atë kohë sepse unë isha më i njohuri, ka tre vjet që torturohet për një apartament, për një dhomë pune. Dhe nuk i bënë përshtypje asnjërit, sepse ky është një popull skllav…”

Dhe në fund e mbyll bisedën me: “Dëgjo… Është shumë e vështirë të diskutosh në mbretërinë e idiotëve”.

Më poshtë biseda mes gazetarit dhe shkrimtarit, botuar sot për herë të parë e plotë në DITA:

Gazetari: Mirëmbrëma, familja Kadare, më falni që ju bezdis unë jam Flamur Vezaj, doja të flisja me zotin Kadare.

(Shkrimtari është nga ana tjetër e telefonit)

Gazetari: Kam ndjekur procesin gjyqësor për çështjen e dorëshkrimit dhe sot kam botuar ato letrat që janë paraqitur si prova nga pala e paditur. Mendova t’ju merrja në lidhje me këto letra që zonja Hoxha…

Kadare (ndërpret): Nuk merrem me një kriminele… Nuk kam dëshirë të flas

Gazetari: Unë kam botuar edhe prononcimin e avokates në sallën…

Kadare (ndërpret): Keni theksuar shumë si të thuash anën e keqe të kësaj çështje, anën e pabesueshme, anën absurde.

Gazetari: Nuk e di si e keni ndjekur. Kam paraqitur edhe kërkesë padinë tuaj në gjyq…

Kadare: Nuk e kam parë. Përshtypja që kam për shkrimin tuaj… Unë e pashë në gazetë.. Ju keni theksuar këtë anën e keqe. I mbani një farë ane kësaj gruaje që.. Është e drejta juaj të mbani cilën anë të doni. Nuk ka nevojë, unë nuk ndërhyj…

Këtu është një shkrimtar që ka një dorëshkrim dhe është një grua që thotë një gjë absurde thotë ma ka dhënë vetë thotë (dorëshkrimin), unë nuk kam dokument që ma ka dhënë, por…

Gazetari: Ka nisur të ndërhyjë për shtëpi njëherë, – thotë

Kadare: Unë kam patur një apartament mizerabël 40 metra katrorë kam qenë shkrimtar i botuar në gjysmën e Europës në 72-shin dhe detyrohem t’i kërkoj një gjë këtyre një apartament sepse ata ishin pronarët e gjithçkaje. Më kuptoni apo jo

Gazetari: Ju kuptoj, por…

Kadare (ndërpret): Dhe ju e shkruani këtë gjë pa gajle fare si një gjë normale. Sigurisht ajo ishte padrone. Duhet t’i jepte ajo apartamentet. Sepse ajo i jepte për njerëzit e kulturës. Pikë! A më dëgjoni apo jo?

Gazetari: Ideja ishte…

Kadare (ndërpret): Ti shkruan me këtë sens domethënë. Keni mbajtur anën kundër shkrimtarit për një ish padrone komuniste, që unë i drejtohesha si… Që kam 3 vjet që torturohem për këtë apartament.

Në vend që ju të shqetësoheshit për këtë gjë, të thoshit: si është e mundur shkrimtari më i njohur i Shqipërisë në atë kohë, sepse unë isha më i njohuri ka tre vjet që torturohet për një apartament, për një dhomë pune.

Dhe nuk i bën përshtypje asnjerit sepse ky është një popull skllav që e quan akoma, që e quan akoma që Shqipëria ka qenw pronë e Enver Hoxhës dhe Nexhmije Hoxhës. Dhe duhet – thotë – të jesh mirënjohës se të ndihmoi për të marrë një apartament. Nga i nxori apartamentet ajo, nga xhepi i saj??

Punë e madhe i paskam bërë një letër kësaj para 40 vjetësh dhe një tjetër.. që e harrova çfarë ishte. Po këto 40 vjet që nuk i kam bërë më asnjë letër unë kësaj? Kësaj zonje, kësaj zuske, më fal, kjo ka 40 vjet që nuk ka lënë gjë mangut, i paskam bërë një letër për një apartament

Gadetari: Ne jemi treguar…

Kadare (ndërpret): Ju jeni… Ka atje te ju një dashakeqësi. Unë nuk ju njoh fare juve. Unë po flas bile bëj gabim që flas, se ju mund t’i regjistroni këto e t’i botoni, po tani.. Ju atje keni dashkeqësi, i keni trashëgim, ca njerëz që ju punojnë atje. Dashakeqësi të trashëguar dhe nuk duhet një gazetë ta vazhdojë këtë

Gazetari: Unë po ju telefonoj me porosi të kryeredaktorit, zotit Adrian Thano. Ne jemi munduar të jemi të paanshëm…

Kadare: Avokatja më tha që kam folur me një gazetar që ishte i mirëkuptueshëm. Nuk e di tani.. Po më vjen keq tani që…

Gazetari: Unë e kam pasqyruar procesin gjyqësor dhe kam ndjekur ato që sot janë paraqitur aty. Duke parë se ato janë paraqitur si prova në gjyq ne ju telefonuam. Nuk kemi patur dashkeqësi karshi jush

Kadare: Më falni, ju jeni gazetar i vitit 2012 dhe ju shikoni një shkrimtar që i drejtohet për një dhomë pune, për të punuar që është gjëja më normale në botë. Dhe juve nuk ju bën asnjë përshtypje kjo?? Mor po si është e mundur që ky shkrimtar paska nevojë, nuk ka ku të banojë, e kupton, si është e mundur. Jo, asnjeri nuk e thotë..

Të gjithë thonë Kadareja dilte jashtë, kishte privilegje. Të këtilla gënjeshtra i sajojnë ish-këlyshët e Sigurimit të djeshëm dhe partisë së djeshme. Dhe kjo duhet t’ju shqetësonte juve si ndërgjegje gazetari.. Si është e mundur që unë nuk kam një dhomë ku të punoj, isha i botuar në 10 vende të Europës

Gazetari: Zoti Kadare, unë në fakt doja t’ju pyesja për ato që u diskutuan sot në procesin gjyqësor. Pra, dorëshkrimi si ka rënë në dorë të Nexhmije Hoxhës? Në kërkesë padi ju thoni që keni qenë i detyruar ta dorëzonit…

Kadare: Sidoqoftë… Nuk kam thënë këtë unë. E ka thënë… Është thënë gabim. Në dëshminë që kam dhënë unë kam thënë që nuk kam patur asnjë presion, e kam dorëzuar vetë

Gazetari: Më falni, avokatja tha që klienti ka qenë nën presion në kohën që e ka dorëzuar…

Kadare: Është thënë gabimisht me sa duket, kështu që… Ç’më duhet mua.

Gazetari: Si ka përfunduar atëherë dorëshkrimi në duart e Nexhmije Hoxhës?

Kadare: Dorëshkrimi… Kjo ka ardhur… Ajo gënjen në çdo gjë… Ka ardhur në 72 tek unë në shtëpi. Romani nuk kishte dalë ende nga shtypi. Ishte dorëshkrimi, sapo e kishte kthyer shtëpia botuese. Dhe kjo zonjë ka gënjyer sepse kjo e ka lexuar me siguri bashkë me burrin e saj dhe bashkë me këlyshët e tjerë, kuptoni? Dhe ka ardhur me një qëllim të keq, të marrë dorëshkrimin. Me shpresë se nuk do të binte më në dorë kurrë me sa duket.

Ju po ta njihnit Stalinin dhe Bashkimin Sovjetik do e kuptonit këtë gjë. Ajo ka treguar që kudo gënjen, për çdo gjë. Absolutisht. Ka ardhur pra pa dalë romani. Dhe e dinte ku ishte dorëshkrimi im, dinte edhe vendin bile. Me ata spiunët e tyre që sinjalizonin çdo gjë. Dhe tha ma jepni.. Po i thashë unë, as më bëri ndonjë përshtypje të keqe me thënë të drejtën. Ia dhashë me…

Gazetari: Nga ajo kohë nuk keni tentuar fare më ta kërkoni?

Kadare: E para kujtova se ishte në arkiv, në një institutucin shtetëror. Çdo shkrimtar është i qetë kur e ka në një arkiv shtetëror veprën. Parvjet e kam marrë dorëshkrimin e “Përbindëshit” nga një miku im. Gjergj Vlashi ma ka dhënë. “Përbindëshi” ka qenë një nga veprat e mia më problematike. Pati shumë ngatërresa, u quajt vepër antiparti. Nuk e kërkova më.

Ika në ’90 në Francë, kam thënë shyqyr që i kam në arkiv ca, sepse të tjerat i mori policia andej këtej u shpërndanë, po shyqyr nuk i dëmtuan, më kuptoni apo jo. S’ishte ndonjë gjë e keqe pse ishte në një arkiv. Krimi i saj është që e ka marrë nga arkiva e ka çuar në shtëpinë e vet.

Dhe fut një gënjeshtër që ma ka dhënë Kadare me dhurim. Ku e ka atë, ku i ka? 5 rradhë, 2 rradhë “ia dhuroj për kujtim zonjës Hoxha shoqes Hoxha dorëshkrimin tim.. Plus pastaj një gënjeshtër e madhe që ia kam dhuruar në 75. Në tetor 75 unë isha në gjendjen time më të errët për shkak të poemës “Pashallarët e Kuq”. Ishte tamam në atë kohë që po dënohesha nga ajo poemë. Dhe të guxoja unë të merresha me dhurata. Nuk kisha as të drejtën ta takoja. Absolut pothuajse! Gënjeshtra të tilla janë të pafundme.

Kanë vrarë njerëz, i kanë torturuar, djegur, çfarë mund të presësh prej tyre. Habitem si shtypi shqiptar nuk i vë një… Është fjala e një njeriu që ka përgjegjësi të rëndë për krime të mëdha në Shqipëri, ka përgjegjësi numër 1.

Gazetari: Te këto letrat e paraqitura në gjyq po lexoja që e falënderonit për ndihmën me librin. Ju ka dhënë ndihmë?

Kadare: Më ka dhënë ndihmë, më ka ndihmuar të shoh dosjet sekrete. Kjo është e vërtetë, çfarë ka? Çdo njeri do ta falënderonte, është normale, çfarë ka këtu

Gazetari: Ajo pretendon se ju ka ndihmuar

Kadare: Punë e madhe se më ka ndihmuar, e çë pastaj…

Gazetari: Por thotë që pikërisht në shenjë mirënjohje për këtë ndihmë ma ka dhuruar dorëshkrimin

Kadare: Ajo pretendon…

Gazetari: Ajo pretendon, këtë thashë dhe unë

Kadare: Ajo është idiote, është injorante nuk kupton që nuk ka dhurim dorëshkrimesh, në botë nuk ekziston një gjë e tillë, në fantazinë vetëm të saj të sëmurë. Të saj dhe të asaj motrës së saj debile. Nuk ka dhurim dorëshkrimesh, asnjë shkrimtar nuk dhuron dorëshkrimet. Nuk është ky zakon, nuk njihet

Gazetari: Dje në gjyq avokati pretendoi edhe që prej 20 vitesh nuk e keni kërkuar

Kadare: Ishte komunizëm. Le njëherë nuk jam kujtuar fare. Se nuk ishte problem, ishte në arkivë punë e madhe ça të keqe kishte.. Që ajo e ka cuar në shtëpinë e saj e kam marrë vesh pasi ra komunizmi. I jam drejtuar arkivit të shtetit i kam pyetur ku është arkivi i partisë, është tek ne tha. Do ma jipni dorëshkrimin ose ta bisedojmë si ta bëjmë, kur papritur pas tre ditësh më thonë nuk ekziston dorëshkrimi, nuk është.

Pastaj bënë kërkime, e ka në shtëpinë e vet Nexhmije Hoxha. Ju mund të pyesni Shaban Sinanin, ish drejtor arkivi. I jam drejtuar për të marrë dorëshkrimin nga arkivi i shtetit. E çdo me thënë kjo pse nuk e kam kërkuar. E kërkova kur m’u desh, çfarë ka këtu.

Është shumë e vështirë të diskutosh në mbretërinë e idiotëve. Kjo është logjikë prej idiotësh. Ai është dorëshkrim dhe i takon shkrimtarit. Ajo nuk e vërteton dot kurrë që e ka marrë dhuratë. Nuk ka asnjë rradhë asnjë dedikim, asnjë gjë. Është vetëm fjala e saj. Fjala e një krimineleje kundër fjalës së një shkrimtari.

(mbyll telefonin)

