“Ajo që pashë në morg ishte makabre”. Deklarata tronditëse e babait të Klodianit, zbulon përse këmbëngul duke e quajtur vazhdimisht atë që ka ndodhur “vrasje me dashje”

Në një njoftim dje për media Prokuroria la të kuptohej se nuk ka patur dhunë ndaj të riut Klodian Rasha që u vra nga një efektiv policie, mesnatën e 8 dhjetorit në Tiranë.

Por Qazim Rasha, i ati i të riut, në një intervistë tha se e kishte parë me imtësi trupin e djalit në morg dhe kishte konstatuar me habi se Klodiani ishte me kokë të dëmtuar.

Atij i ishin bërë disa qepje në kokë, po ashtu fytyra ishte dëmtuar shumë.

“Djali ka 10 a 12 qepje në pjesën e kokës. Si mund të ndodhë kjo? Plumbi nuk e çan kafkën. Është i bastarduar edhe nga fytyra. Edhe në shpatull… nuk ishte vrasje për tejkalim… por ishte vrasje me dashje, vrasje me dashje, vrasje me dashje”, theksoi Rasha këmbëngulës përballë gazetarëve që e pyetën mbi klasifikimin “vrasje aksidentale” në vendimin e qeverisë për t’i akorduar të moshuarit “pension special” pas vrasjes së djalit.

Rasha përdori disa herë fjalët “makabre” dhe “brutalitet” çka i ve në pikëpyetje klasifikimet e deritanishme të Qeverisë dhe Prokurorisë mbi vrasjen.

j.l./ dita